Водитель ВАЗ врезался в автобусную остановку на Закарпатье: двое погибших. ФОТОрепортаж

Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку на Закарпатье. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 14 сентября, в 6:19 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, на Иршавщине.

Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте.

Уже установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.

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Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.



Фото: сайт Нацполици