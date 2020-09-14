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Новости Фото ДТП
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Водитель ВАЗ врезался в автобусную остановку на Закарпатье: двое погибших. ФОТОрепортаж

Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку на Закарпатье. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 14 сентября, в 6:19 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, на Иршавщине. 

Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте.

Водитель ВАЗ врезался в автобусную остановку на Закарпатье: двое погибших 01

Уже установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.

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Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.

Водитель ВАЗ врезался в автобусную остановку на Закарпатье: двое погибших 02
Фото: сайт Нацполици

ДТП (7673) Нацполиция (16471) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+4
бетонное здание явно из кирпича. разберут теперь на дрова.
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14.09.2020 11:17
+3
Кстате а что за вмятина на боку? Помог ктото выехать?
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14.09.2020 12:11
+1
Напевно не перше зіткнення і нажаль не останнє,не просто так там ікона.
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14.09.2020 11:27
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бетонное здание явно из кирпича. разберут теперь на дрова.
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14.09.2020 11:17 Ответить
мда.. просто в іконку в'їхали..
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14.09.2020 11:18 Ответить
Там, как я вижу, на "бетонном здании" из кирпича кем-то уже заранее была иконка прикручена?
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14.09.2020 11:21 Ответить
Это не икона а название (табличка) населенного пункта с православным крестом и Иконой Божьей Матери с младенцем.... так часто делают... хотя таки да по зловещему смыслу место ДТП как то навевает мысли о РОКЕ Судьбе и значениях.. в любом случае погибло 2 ЧЕЛОВЕКА чьи то сыновья отцы дедушки дяди тети внуки племянники и так далее супруги... Упокой их души!...
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14.09.2020 11:40 Ответить
Напевно не перше зіткнення і нажаль не останнє,не просто так там ікона.
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14.09.2020 11:27 Ответить
-2 дибила и один жигуль,и то хорошо
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14.09.2020 11:38 Ответить
Водитель выехал? Или всётаки автомобиль?
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14.09.2020 12:09 Ответить
Кстате а что за вмятина на боку? Помог ктото выехать?
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14.09.2020 12:11 Ответить
да, деформация авто выглядит как-то странно.
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14.09.2020 14:44 Ответить
я не могу понять, что, подушки безопасности не сработали?
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14.09.2020 21:04 Ответить
Не сідайте люди у авто з любителями швидкої їзди. Краще пішки , на день пізнійше але живому дойти.
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14.09.2020 21:38 Ответить
 
 