Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке. ФОТО

Работники Обуховского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 32-летнему гражданину Российской Федерации за применение оружия в конфликте на Киевщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления уголовного розыска полиции столичной области установили и задержали основного организатора конфликта, в результате которого произошла стрельба в городе Украинка. Именно этот человек, по мнению полиции, прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей города Украинка.

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Задержали оперативники злоумышленника в городе Киев, где он скрывался от правоохранителей.

Обуховский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения задержанному мужчине - содержание под стражей без права внесения залога.

Напоминаем, что по факту стрельбы в городе Украинка открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в среду вечером, 2 сентября, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

"Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут. Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", - рассказали в полиции.