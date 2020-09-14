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Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке. ФОТО

Работники Обуховского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 32-летнему гражданину Российской Федерации за применение оружия в конфликте на Киевщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления уголовного розыска полиции столичной области установили и задержали основного организатора конфликта, в результате которого произошла стрельба в городе Украинка. Именно этот человек, по мнению полиции, прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей города Украинка.

Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке 01

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Задержали оперативники злоумышленника в городе Киев, где он скрывался от правоохранителей.

Обуховский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения задержанному мужчине - содержание под стражей без права внесения залога.

Напоминаем, что по факту стрельбы в городе Украинка открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в среду вечером, 2 сентября, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

"Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут. Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", - рассказали в полиции.

Киевская область (4137) Нацполиция (16471) россия (95569) стрельба (3255)


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Топ комментарии
+16
А что ? ..
Ужэ граждан росЦийсского ФЕКАЛИСТАНА призывного возраста УЖЭ ПУСКАЮТ в Украину ?? ..
.
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14.09.2020 13:23
+14
Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке - Цензор.НЕТ 1984
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14.09.2020 13:24
+10
Там шо, дерев не було, шолі?
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14.09.2020 13:23
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Там шо, дерев не було, шолі?
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14.09.2020 13:23 Ответить
Там не было гор и овец. Вот оно и заскучало...
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14.09.2020 14:12 Ответить
А что ? ..
Ужэ граждан росЦийсского ФЕКАЛИСТАНА призывного возраста УЖЭ ПУСКАЮТ в Украину ?? ..
.
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14.09.2020 13:23 Ответить
двойной гражданин
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14.09.2020 13:29 Ответить
Скорее тройной..
как говорил Коломойсский -- двойное гражданство - запрещено.
.
Но тройное = НЕТ..
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14.09.2020 13:35 Ответить
В Украине, как и на всем постсовке, есть три категории запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещена - для всего населения Украины. кроме руководства страны и депутатов всех мастей.
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14.09.2020 14:18 Ответить
Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке - Цензор.НЕТ 1984
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14.09.2020 13:24 Ответить
Точно из России, явно славянские корни. И мимика, точно братская.
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14.09.2020 13:27 Ответить
Обычно этот подвид называют тожероссияне и распиленными брёвнами . Поэтому всё нормально.
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14.09.2020 13:30 Ответить
Как этот зверёк вообще оказался в Украине?
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14.09.2020 13:31 Ответить
студент лингвист
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14.09.2020 13:34 Ответить
изучал фольклор.тосты, обычаи..
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14.09.2020 13:43 Ответить
Порошенко - закрой границы!!!!! Ко ко ко...
А. Ну да...
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14.09.2020 13:32 Ответить
На обмен этот организм сгодится?
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14.09.2020 13:38 Ответить
Предлагаю его просто повесить и все!!
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14.09.2020 13:40 Ответить
На хауз.... !!!!
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14.09.2020 13:45 Ответить
Приехал в Украину, думал по привычке посадить на бутылку, как срусню, а не тут то было. Хлопцы пошмаляли немного с гладкоствола (при чём реально криво шмаляли) - и этого оказалось достаточно, дабы вояны гор позорно бежали, поджав шакальи хвосты.
Тут вам не московия, и не ваш аул. В гости - пожалуйста, качать права начнёте - пулей в голове закончите. А може и на дереве...
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14.09.2020 13:45 Ответить
В гости - тоже не надо. пускай у себя на россии гостят.
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14.09.2020 16:28 Ответить
Ну то я так - проявил, присущее нам, гостеприимство
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14.09.2020 19:30 Ответить
Как гражданин ********* с оружием оказался в Украине?
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14.09.2020 13:47 Ответить
Выдать его назад в Рашу, и пусть там с ним разбираются.
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14.09.2020 13:56 Ответить
Из Дагестана или Чечни?
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14.09.2020 14:08 Ответить
Ах, какое руссскае скрепное лицо!
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14.09.2020 14:19 Ответить
Суд заарештував без права застави громадянина РФ, який відкрив стрілянину в Українці - Цензор.НЕТ 5699
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14.09.2020 15:16 Ответить
"...персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление..."

За таке потрібно закрити це кафе і судити їх за знищення доказів злочину.
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14.09.2020 15:26 Ответить
 
 