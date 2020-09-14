Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло, в понедельник, 14 сентября, около 10:10, на мосту на проспекте Льва Ландау.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"33-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito совершил наезд на рабочих. В результате происшествия телесные повреждения получили 39- и 56-летний мужчины. Пострадавших доставили в больницу. Водитель транспортного средства имел видимые признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Ушибы мягких тканей, ссадины, у одного рана на ноге. Получили помощь, уйдут лечиться амбулаторно", - сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Андрея Соцкого, заместителя главврача городской больницы скорой и неотложной помощи, пишет местное издание VGORODE.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель "Газели" наехал на дорожных рабочих на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция

По информации пользователей соцсетей, ставших свидетелями ДТП, место проведения работ было огорожено, а рабочие были в оранжевой униформе.



Фото: сайт полиции

Напомним, утром 14 сентября на Львовщине водитель "Газели" совершил наезд на двух дорожных рабочих - один из них погиб, другой получил травмы.