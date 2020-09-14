Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж
Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло, в понедельник, 14 сентября, около 10:10, на мосту на проспекте Льва Ландау.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.
"33-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito совершил наезд на рабочих. В результате происшествия телесные повреждения получили 39- и 56-летний мужчины. Пострадавших доставили в больницу. Водитель транспортного средства имел видимые признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
"Ушибы мягких тканей, ссадины, у одного рана на ноге. Получили помощь, уйдут лечиться амбулаторно", - сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Андрея Соцкого, заместителя главврача городской больницы скорой и неотложной помощи, пишет местное издание VGORODE.
По информации пользователей соцсетей, ставших свидетелями ДТП, место проведения работ было огорожено, а рабочие были в оранжевой униформе.
Напомним, утром 14 сентября на Львовщине водитель "Газели" совершил наезд на двух дорожных рабочих - один из них погиб, другой получил травмы.
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ниже на ветке - мурло наехало на 2-х рабочих (один погиб)
тут пьянь давит рабочих - слава Богу без жертв
это шо такое????? позаливают бельмы...
«Мусара ! »
Що там ще таке чуємо у таких випадках на форумі?