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Новости Фото ДТП
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Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло, в понедельник, 14 сентября, около 10:10, на мосту на проспекте Льва Ландау.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"33-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito совершил наезд на рабочих. В результате происшествия телесные повреждения получили 39- и 56-летний мужчины. Пострадавших доставили в больницу. Водитель транспортного средства имел видимые признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция 01

"Ушибы мягких тканей, ссадины, у одного рана на ноге. Получили помощь, уйдут лечиться амбулаторно", - сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Андрея Соцкого, заместителя главврача городской больницы скорой и неотложной помощи, пишет местное издание VGORODE.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель "Газели" наехал на дорожных рабочих на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция

По информации пользователей соцсетей, ставших свидетелями ДТП, место проведения работ было огорожено, а рабочие были в оранжевой униформе.

Пьяный водитель микроавтобуса сбил двух дорожных рабочих в Харькове, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Напомним, утром 14 сентября на Львовщине водитель "Газели" совершил наезд на двух дорожных рабочих - один из них погиб, другой получил травмы.

ДТП (7673) Харьков (7494)


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это шо такое?
ниже на ветке - мурло наехало на 2-х рабочих (один погиб)
тут пьянь давит рабочих - слава Богу без жертв
это шо такое????? позаливают бельмы...
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14.09.2020 14:20 Ответить
как в 15 годе
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14.09.2020 14:28 Ответить
«А нєчєго по люкам лазіть, када пацан єдіт !»
«Мусара ! »

Що там ще таке чуємо у таких випадках на форумі?
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14.09.2020 14:53 Ответить
Очередное пьяное быдло........
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14.09.2020 16:13 Ответить
Видать пора на месте выносить приговор и исполнять. Забили БЫ на месте ногами и, уверяю вас, это чмо уже ни когда ни на кого не налетело.
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14.09.2020 16:33 Ответить
Зебилы ВЫ уверяю вас, это маленькое зеленое чмо уже ни когда ни на кого б не налетело.
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14.09.2020 21:17 Ответить
 
 