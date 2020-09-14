Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ. ФОТОрепортаж
В понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - сообщается на странице Командования ВС ВСУ в соцсети Фейсбук.
Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.
"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", - подчеркивают в Командовании ВС ВСУ.
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Чую шо будет огромный пердь сероводородом как во время крымского землетрясения...И не более
Интересно увидеть с каким лицом воспринял эту новость наш доблестный не лох
главнокомандующий.
Не все сахар малоросским гомосекам,при таких раскладах мало ли чего может случиться..
Чудова новина !
многонациональная страна + союзники.
- Чечню (единственная
война, где Рашка самостоятельно воевала и сейчас воюет) - Рашка проиграла, но
назначила Кадырова - главный
чеченский боевик, к-рый несколько лет назад лично убивал рос. солдат -
презиком, Звезду Героя, сейчас распиливает бюджет совместно с Фюрером: Рашка
платит дань Ичкерии.