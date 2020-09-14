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Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ. ФОТОрепортаж

В понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - сообщается на странице Командования ВС ВСУ в соцсети Фейсбук.

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Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", - подчеркивают в Командовании ВС ВСУ.

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Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ 01
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ 02
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ 03
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ 04
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной: такие патрулирования будут регулярными, - Командование Воздушных сил ВСУ 05

Автор: 

оборона (5208) россия (95585) самолет (3592) США (26709) ВСУ (6593)


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Топ комментарии
+50
молодцы!
чем больше летают!тем лучше!
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14.09.2020 15:27
+47
Уявіть, якби ми вступили в НАТО.
Ніяка рашка нам ніколи б не зашкодила.
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14.09.2020 15:28
+38
Супер новина !
Це і контроль нашої влади.
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14.09.2020 15:27
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Страница 3 из 3
Что. медленно - согласна на все 100. Это конструктивная критика, не имеющая ничего общего с перманентными воплями о зраде. Эта критика просто необходима, потому что расслабляться нельзя , путлер не спит
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15.09.2020 12:14 Ответить
Кому? НАТО и ЕС? Или США? Вот бы сдал США!
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14.09.2020 18:33 Ответить
Та вообще "расслабили булки" местный патриЕты, явной Зе-зрады не разглядели в упор
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14.09.2020 18:38 Ответить
і 3.14ларас в одному флаконі.
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22.09.2020 22:21 Ответить
А мы думаем что ты ермаковский бот
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14.09.2020 22:26 Ответить
Nice
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14.09.2020 18:27 Ответить
Нашим американским друзьям уже пора аэродром базирования предоставить на льготных условиях что бы они и не улетали. Donald, welcome to Ukraine!
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14.09.2020 18:53 Ответить
Так такий є. Полтава. Вони його ще 76 років тому вподобали.
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22.09.2020 22:20 Ответить
Вітаємо Американськиx побратимів в Україні!
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14.09.2020 19:05 Ответить
Это твои побратимы?

Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 1474
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15.09.2020 10:44 Ответить
Ащо тобі, Антоха не подобається? Пердни для орієнтиру.
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22.09.2020 22:18 Ответить
Ну не твои же, кацапчик!😄
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14.03.2021 23:13 Ответить
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9534
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14.09.2020 19:09 Ответить
american brothers welcome to Ukraine
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14.09.2020 19:10 Ответить
На сколько слышал, имеется в виду шум моторов, базируются в Николаеве.
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14.09.2020 19:26 Ответить
Самый лучший вариант это боинг "ихтамнет" замаскированный под пассажирский базирующийся на гражданских аэродромах и действительно совершающий регулярные перевозки пассажиров и грузов, только вот один салончик грузовой и в нем крылатые ракетки или боевые машины десанта....а в пассажирском в течение 1-2 часа убираются пассажирские сидения, натягивается тросик.и садиться десант..
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14.09.2020 20:40 Ответить
знаешь все так четко, не иначе был тросиком на том борту
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15.09.2020 00:33 Ответить
Давно пора где-то под Львовом строить американскую базу с ЯО
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14.09.2020 19:43 Ответить
Интересно а кацы рискнут сбить если через крым полетят или посадить принудительно...???
Чую шо будет огромный пердь сероводородом как во время крымского землетрясения...И не более
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14.09.2020 20:29 Ответить
Это война и 3.14ец нарасиюшке..
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14.09.2020 23:19 Ответить
И очень быстрый!😎
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14.03.2021 23:20 Ответить
Теперь давить вате на мозги будут регулярно - просто супер !
Интересно увидеть с каким лицом воспринял эту новость наш доблестный не лох
главнокомандующий.
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14.09.2020 21:33 Ответить
А ведь это стараниями Зе американцы зачастили в район Крыма!Они ведь не только около Крыма ,но и у Ковеля,Дружбы и Харькова полёты будут
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14.09.2020 22:05 Ответить
у криворогого шлимазла мозга не хватило бы так расстараться
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14.09.2020 22:28 Ответить
Шо, опять Порох подсобил?
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15.09.2020 10:38 Ответить
Та ДА, насрав зєльоному в черевика.
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22.09.2020 22:16 Ответить
Судя по флайт радару 6 лет летали. И тут раз на 7й год опять прилетели. Никогда такого небыло и вот опять. И тут заслуга зеленого утырка?) Другое дело что в отличие от разведки это уже бомберы, но это скорее отработка времени подлета из британии. Чего-то нового тут нет.
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15.09.2020 11:35 Ответить
"стараниями" Зе может только жопа Мендель расти на казенных харчах... На большее его стараний не хватает
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15.09.2020 17:08 Ответить
Как-то новая реальность и вырисовалась - валодька резко передумал пушилинских дегенератов к нам в окопы приводить,и следом такие красавцы залетели,..
Не все сахар малоросским гомосекам,при таких раскладах мало ли чего может случиться..
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14.09.2020 23:17 Ответить
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9883
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15.09.2020 03:06 Ответить
Супер !
Чудова новина !
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15.09.2020 09:07 Ответить
Рашка самостоятельно не выиграла ни одной войны. Ни одной.- ВОВ выиграла
многонациональная страна + союзники.

- Чечню (единственная
война, где Рашка самостоятельно воевала и сейчас воюет) - Рашка проиграла, но
назначила Кадырова - главный
чеченский боевик, к-рый несколько лет назад лично убивал рос. солдат -
презиком, Звезду Героя, сейчас распиливает бюджет совместно с Фюрером: Рашка
платит дань Ичкерии.
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15.09.2020 10:28 Ответить
Нормально. Пусть мордва привыкает. Их и инструктора бесили и беспилотники разведчики, теперь. За 6 лет смирились и даже не замечают. Как так и надо. Тут тоже пусть привыкают.
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15.09.2020 11:31 Ответить
Реализовался страшный сон нескольких поколений советских людей: НАТО на наших просторах!
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15.09.2020 15:15 Ответить
Реализовалась мечта 65% Украинцев организация развитых стран НАТО на наших просторах.
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15.09.2020 16:29 Ответить
ОДИН ДЛЯ ДОНЕЦКА, ДРУГОЙ ДЛЯ ЛУГАНСКА, А ТРЕТИЙ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ )))
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15.09.2020 16:42 Ответить
КЛАССНО БЫЛО БЫ МРИЕЙ ВСЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ В КРЫМУ ЗАБОМБИТЬ !!!
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15.09.2020 16:44 Ответить
Welcome, american friends!
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15.09.2020 17:18 Ответить
Ослу Оманскому это как серпом по тому шо осталось. Как вести зетипиллов в Макакию?
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15.09.2020 19:37 Ответить
Завтра обіцяють бути у Полтаві на день міста. Спробую сфотографувати.
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22.09.2020 22:13 Ответить
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