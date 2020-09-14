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В Чернигове пьяная мать валялась на улице, пока ее 4-летний сын замерзал: ребенка госпитализировали, - полиция. ФОТО

В воскресенье поздно вечером в полицию поступило сообщение, что легко одетый 4-летний мальчик находится на улице, рядом с ним была мать, находившаяся в нетрезвом виде, которая еле разговаривала.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию поступило сообщение, что на улице Шевченко прохожие увидели женщину, которая лежала на земле, а рядом с ней был маленький мальчик. От неизвестной сильно пахло алкоголем, она еле разговаривала, а ребенок был легко одет. На место сразу направили экипаж патрульной полиции.

Прибыв по указанному адресу, инспекторы увидели женщину с явными внешними признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что женщина живет неподалеку, злоупотребляет алкоголем. Мальчик ее сын, ему 4 года.

Сколько мать с ребенком провели на улице - неизвестно, но было видно, что мальчик сильно замерз. Стражи порядка посадили его в служебный автомобиль и вызвали скорую помощь, чтобы обезопасить от переохлаждения.

Стало известно, что люди, вызвавшие полицию, живут неподалеку. Поэтому они принесли ребенку теплую одежду и горячий чай.
Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу. Мать передали сотруднику ювенальной полиции.

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В Чернигове пьяная мать валялась на улице, пока ее 4-летний сын замерзал: ребенка госпитализировали, - полиция 01
В Чернигове пьяная мать валялась на улице, пока ее 4-летний сын замерзал: ребенка госпитализировали, - полиция 02

Автор: 

алкоголь (1666) дети (6499) Нацполиция (16477) пьянство (867) Чернигов (884) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+24
це кацапська культура, яку віками насаджували українцям.
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14.09.2020 17:22
+7
П'яну жінку, яка лежала на землі, та її дитину виявили на одній із вулиць Чернігова, - поліція - Цензор.НЕТ 9742
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14.09.2020 17:45
+2
кацапы напоили а потом сфоткали в новости чтобы скомпрометировать украинцев.
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14.09.2020 17:21
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кацапы напоили а потом сфоткали в новости чтобы скомпрометировать украинцев.
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14.09.2020 17:21 Ответить
це кацапська культура, яку віками насаджували українцям.
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14.09.2020 17:22 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
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14.09.2020 23:12 Ответить
вона ще і одружена
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14.09.2020 17:21 Ответить
Все - алкоголь під ЗАБОРОНОЮ в Україні
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14.09.2020 17:22 Ответить
Это традиционные семейные ценности, которые в Украине под угрозой из-за геев, конечно же.
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14.09.2020 17:26 Ответить
"На улице. не то что пьяных мужиков, даже баб валяющихся не увидишь..." - Харківське намісництво 1784 р.
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14.09.2020 17:31 Ответить
Новина року ! Як не крути . Тепер 95 квагталу , залишилось знять серіал ,,Обосрана мать і дєті" !!!😲
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14.09.2020 17:32 Ответить
У меня так соседка накидалась, а потом начала беспределить. Пьяная баба ж..пе не хозяйка словом.
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14.09.2020 17:37 Ответить
ее тоже москали напоили?
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14.09.2020 19:45 Ответить
да как они ее могли напоить сидя на бутылках? вот на своем примере покажи
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14.09.2020 23:13 Ответить
І не кажіть, багато заробітчан з вигрібной ями-404, понаїхало...
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14.09.2020 17:55 Ответить
Зелекторат
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14.09.2020 17:41 Ответить
П'яну жінку, яка лежала на землі, та її дитину виявили на одній із вулиць Чернігова, - поліція - Цензор.НЕТ 9742
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14.09.2020 17:45 Ответить
Мабуть запила , коли дізналася про злив янелохами ,справи Вагнеровців .
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14.09.2020 17:57 Ответить
ну и газетки - мусорки.. лишь бы больше букафф .. где то хто то повесился, где то хто то пьяный лежит бред блииин , ну ано нам надо
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14.09.2020 17:58 Ответить
Це дуже небеспечна тенденція ...На очах Украіна все більше та більше стає схожей на Козлостан...Кожен день якась новина проскакує як з Мухосранська...
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14.09.2020 18:00 Ответить
Козлостан , дуже вдала назва дійства . Довго думав , що мені нагадувало пупорі на День Незалежності , на чолі з *********** голокомандувачем !!!😈
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14.09.2020 18:09 Ответить
Козлостан це не дійство то така (недо) краіна де живуть генетичні козли кацапи
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14.09.2020 18:12 Ответить
А як тоді назвать пупорі ???😲 Теж підходить !
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14.09.2020 18:16 Ответить
Я не знаю хто то є пупорі але витлумачив тобі що то є Козлостан
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14.09.2020 18:21 Ответить
Пупорі це дійство , коли голокомандувач, приймав парад у Смердючки , на День Незалежності .Я теж не знав .😉
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14.09.2020 18:26 Ответить
Все просто пояснюється - працьовиті і не п'ющі поїхали на заробітки, а зіставшіся бухають.
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14.09.2020 18:26 Ответить
так это Цензор не все новости печатает шоб читателей не огорчать.. Ты на сайт газеты Факты зайди, прозреешь.
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14.09.2020 19:32 Ответить
Дякую мені вистарчає цензора ) Якщо з ранку зайдеш сюди то потім на цілий настрій спотворений , стільки негатива прє...
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14.09.2020 20:42 Ответить
«на цілий день»
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14.09.2020 20:43 Ответить
А может отравили "Новичком"?
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14.09.2020 18:32 Ответить
Она не лежащая, а сидящая. Очевидно.
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14.09.2020 18:34 Ответить
Курва алкозависимая.
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14.09.2020 21:04 Ответить
 
 