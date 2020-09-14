В Чернигове пьяная мать валялась на улице, пока ее 4-летний сын замерзал: ребенка госпитализировали, - полиция. ФОТО

В воскресенье поздно вечером в полицию поступило сообщение, что легко одетый 4-летний мальчик находится на улице, рядом с ним была мать, находившаяся в нетрезвом виде, которая еле разговаривала.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию поступило сообщение, что на улице Шевченко прохожие увидели женщину, которая лежала на земле, а рядом с ней был маленький мальчик. От неизвестной сильно пахло алкоголем, она еле разговаривала, а ребенок был легко одет. На место сразу направили экипаж патрульной полиции.

Прибыв по указанному адресу, инспекторы увидели женщину с явными внешними признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что женщина живет неподалеку, злоупотребляет алкоголем. Мальчик ее сын, ему 4 года.

Сколько мать с ребенком провели на улице - неизвестно, но было видно, что мальчик сильно замерз. Стражи порядка посадили его в служебный автомобиль и вызвали скорую помощь, чтобы обезопасить от переохлаждения.

Стало известно, что люди, вызвавшие полицию, живут неподалеку. Поэтому они принесли ребенку теплую одежду и горячий чай.

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу. Мать передали сотруднику ювенальной полиции.

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