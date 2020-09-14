Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы. ФОТОрепортаж
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко встретился с хасидами, которые, несмотря на ограничения на въезд, пытаются попасть в Украину из Беларуси. Украинские пограничники уже усилили охрану.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.
В одном из пунктов пропуска на Черниговщине сегодня зафиксировали прибытие иностранцев, несмотря на запрет на въезд.
Дайнеко встретился с ними и призвал уважать законы Украины и правила пересечения границы.
ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.
Как пишет белорусское информагентство "Белта" со ссылкой на Госпогранкомитет информации РБ, на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1500 хасидов, которые хотят попасть в Умань на иудейский новый год - Рош га-Шана.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников.
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Карантин існує лише в телевізорі, літаки регулярно літають, зайдіть лише на lwo.aero більшість подорожуючих - гарантовано іноземці.
По телевизору - одно, в реале - оно все по-другому.
2) Дійсно пару днів тому було в новинах непускали у Львові всього 10 чоловік - це мізер зі всіх приїжаючих, мабуть причиною був зовсім не КОВІД, їх потім усіх впустили.
3) Заборона існує виключно в телевізорі, бо не є конституційною, ніхто не обявляв ні надзвичайний стан ні пандемію (по цифрах ніяк не витягує).
Я не захисник хасидів, але не має обмежень для паломників. Послухайте, що несе Державна (!) прикордонна служба: "недопущення будь-яких провокацій." Тобто людей звинувачують наперед. Якесь середньовіччя. Вже ж створили пункти відбіру проб на ковід. Які ще страхи залишилися? При тому, що місцеві жителі не носять маски у людних місцях.
є родичами першої лінії;
мають дозвіл на роботу в Україні;
прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
прибувають в Україну з метою навчання;
проходять військову службу на території України;
постійно чи тимчасово проживають на території України;
визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ОПУ, МЗС;
є особами, які прибувають в Україні на запрошення МЗС;
є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення міністра оборони;
є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
є особами, що здійснюють перевезення гемопотичних стовбурових клітин для трансплантації;
прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.