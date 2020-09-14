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Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы. ФОТОрепортаж

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко встретился с хасидами, которые, несмотря на ограничения на въезд, пытаются попасть в Украину из Беларуси. Украинские пограничники уже усилили охрану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.

В одном из пунктов пропуска на Черниговщине сегодня зафиксировали прибытие иностранцев, несмотря на запрет на въезд.

Дайнеко встретился с ними и призвал уважать законы Украины и правила пересечения границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге. ВИДЕО+ФОТО

ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.

Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы 01
Фото: ГПСУ
 
Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы 02
Фото: ГПСУ
 
Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы 03
Фото: ГПСУ
 
Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы 04
Фото: ГПСУ
 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 конгрессменов-республиканцев просят Украину разрешить въезд еще двум тысячам хасидов

Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы 05
Фото: ГПСУ
 

Как пишет белорусское информагентство "Белта" со ссылкой на Госпогранкомитет информации РБ, на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1500 хасидов, которые хотят попасть в Умань на иудейский новый год - Рош га-Шана.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников.

Автор: 

Беларусь (7893) Госпогранслужба (6435) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) хасиды (255) Дейнеко Сергей (83)


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Топ комментарии
+17
Только еврейского казачества сейчас не хватает
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14.09.2020 22:23
+11
выключите свет-они лезут на свет
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14.09.2020 22:25
+11
С чего бы это. Чем они отличаются от Поляков, Молдован, Венгров или Румын, им, как и другим иностранцем временно запрещен вьезд на время карантина. Впускают только по отдельным вынужденным случаям и с двух недельным карантином, таким как беженцам из Беларуси. Или евреи сверхнация над всеми нациями? Самые особенные? Если честно, они своим антисемитизмом уже весь Мир достали. Я бы даже сказал, что своим чрезмерными выкидами про антисемитизм создали еще больше тех людей, которые проявляют все тот же антисемитизм.
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14.09.2020 22:49
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Правила форума Совет форумчан
Только еврейского казачества сейчас не хватает
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14.09.2020 22:23 Ответить
тем более у нас уже 7 год оно в Украине у власти.
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14.09.2020 22:38 Ответить
выключите свет-они лезут на свет
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14.09.2020 22:25 Ответить
А кийками і у кайданки? Без антисемітизму але з адмінарештом (карантином) на 14 діб за спробу незаконного перетину кордону
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14.09.2020 22:27 Ответить
А ти не хочеш подати на цю партію до суду за те, що вони ображають вмінням думати твою тупакість?
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14.09.2020 22:41 Ответить
А може таки не можеш? Через те, що вони ображають...
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14.09.2020 23:02 Ответить
Зебил, мы тут уже полтора года от зеленых реформ наплауаться не можем. Назначили обрезанного премьером, избрали обрезанного президентом и рассказывают про евреев в ЕС ))
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14.09.2020 23:04 Ответить
Это за них конгресмены просили
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14.09.2020 22:29 Ответить
а самі ж не приїхали, нехай хтось інший заразиться
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15.09.2020 07:53 Ответить
надобно минировать и за полем мин пулимёты с автоматическим прицеливанием и выстрелом - всё, пеисаки любят нарушать закон, но они же не глупие, машину не уболтаешь.
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14.09.2020 22:31 Ответить
Надо усачу закинуть инфу, что это переодетые протестующие, ну или вагнеровцы)
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14.09.2020 22:32 Ответить
Звинувачення у антисемітизмі нам забезпечено.
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14.09.2020 22:33 Ответить
сам израиль призвал "не пущать" то
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14.09.2020 22:43 Ответить
сам Израиль или Израиль сам - кстати это важно. да, и независимо от местонахождения слов и реальных заявлении Израиля, обвинить кого то в антисемитизме не проблема.
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14.09.2020 22:53 Ответить
А там хіба є ще й араби (також семіти)?
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14.09.2020 22:43 Ответить
С чего бы это. Чем они отличаются от Поляков, Молдован, Венгров или Румын, им, как и другим иностранцем временно запрещен вьезд на время карантина. Впускают только по отдельным вынужденным случаям и с двух недельным карантином, таким как беженцам из Беларуси. Или евреи сверхнация над всеми нациями? Самые особенные? Если честно, они своим антисемитизмом уже весь Мир достали. Я бы даже сказал, что своим чрезмерными выкидами про антисемитизм создали еще больше тех людей, которые проявляют все тот же антисемитизм.
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14.09.2020 22:49 Ответить
О! От ви і є махровий антисеміт!
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14.09.2020 23:03 Ответить
Почему? Потому, что считаю, что Закон один для всех? И потому, что считаю, что евреи не сверх Закона или сверх других народов? Ну, ну, тогда пускай я буду антисемитом.
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14.09.2020 23:11 Ответить
Та робіть шо хочете, мені байдуже, тільки не треба мені адресовувати свої антисемітські коментарі.
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14.09.2020 23:24 Ответить
все правильно, вони такіж як і всі, а тих хто так вваажє вони називають антисемітами
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15.09.2020 07:56 Ответить
Мені тез цікаво "Чем они отличаются от Поляков, Молдован, Венгров или Румын?"

Карантин існує лише в телевізорі, літаки регулярно літають, зайдіть лише на lwo.aero більшість подорожуючих - гарантовано іноземці.
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14.09.2020 23:40 Ответить
для канадійців всі іноземці хто не канадійці, для українців, наприклад в літаках, що літають в Канаду гарантовано всі іноземці
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15.09.2020 07:58 Ответить
Ось і подвійні стандарти: одні іноземці літають безперешкодно, інших іноземців (хасидів) не пускають.
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15.09.2020 17:25 Ответить
але ти тупе
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16.09.2020 07:13 Ответить
вы еще про негров забыли. Еще одна каста неприкасаемых.
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14.09.2020 23:47 Ответить
це в Америці, а в Африці вони успішно винищують один одного
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15.09.2020 07:58 Ответить
Вьезд в Украину 100 000 долларов с каждого хасида .
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14.09.2020 22:36 Ответить
Та за тобою прем'єрське крісло плаче.
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14.09.2020 22:39 Ответить
Петрович , говно вопрос , тока потом не обижайся , если без штанов останешься , Мы же взыщем потом с процентами
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14.09.2020 22:42 Ответить
бугага, дивись щоб доплачувати не довелося
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15.09.2020 08:02 Ответить
На каком основании запрет на въезд. Надо чтобы Евросоюз отменил безвиз для украинцев.
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14.09.2020 22:45 Ответить
Как это на каком? Карантин. Закрыли въезд иностранцам. Кстати, тоже самое сделал и Израиль.
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14.09.2020 22:48 Ответить
Всем иностранцам или только хасидам?
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14.09.2020 22:56 Ответить
Всім іноземцям.
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14.09.2020 23:07 Ответить
Дякую. Якщо всім іноземцям - тоді можна.
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14.09.2020 23:39 Ответить
Ага заркили. Тільки рейси регулярно літають як і до карантина. Зайдіть на lwo.aero - переконайтесь.
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14.09.2020 23:43 Ответить
Ну так гражанам страны и отдельным категориям лиц нужно как-то передвигаться)))
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14.09.2020 23:46 Ответить
Та звісно. Але для цього достатньо 1-го рейсу на день, або й на тиждень як це було на початку. А зараз бачу наприклад 2 рейси в день на Варшаву як до карантина. Тоді завжди було 2/3 людей з іноземними паспортами.
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14.09.2020 23:53 Ответить
Если карантин продлят, а его продлят, то опять сократят рейсы, а пока летают полупустые самолёты
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15.09.2020 00:02 Ответить
А смысл летать полупустым с интервалом в пару часов (на примере LO766 & LO764) ?
По телевизору - одно, в реале - оно все по-другому.
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15.09.2020 00:27 Ответить
а чому вирвшв що достатньо одного, це що маршрутка щоб під кожним корчом людей підбирає. якщо ти не вкурсі, то українців по всьому світу дуже багато і прикінь, літають літаками, незважаючи на верески всяких чмошниць про зубожіння
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15.09.2020 08:05 Ответить
Літають... з іноземними паспортами. Тобто в них такий самий статус як і у хасидів: іноземці. Сам через Львів регулярно літаю.
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15.09.2020 17:21 Ответить
що ти брешеш, є обмеження для іноземців, україецям немає. ти зараз, коли ввели заборону як іноземець літало, чи прапорець канади тобі проксі приклеїло?
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16.09.2020 07:13 Ответить
1) рейси відбуваються з регулярністю як до карантину. На тих рейсах завжди 65% були іноземці. Не бачу підстав щоб це співвідношення якось змінилось зараз.
2) Дійсно пару днів тому було в новинах непускали у Львові всього 10 чоловік - це мізер зі всіх приїжаючих, мабуть причиною був зовсім не КОВІД, їх потім усіх впустили.
3) Заборона існує виключно в телевізорі, бо не є конституційною, ніхто не обявляв ні надзвичайний стан ні пандемію (по цифрах ніяк не витягує).
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16.09.2020 18:50 Ответить
Ізраїль тимчасово відмінив безвіз для українців, бо в них зараз дуже суворий карантин на 3 тижні ввели...
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14.09.2020 22:54 Ответить
Хасиди не обов'язково ізраїльтяни. Вони можуть бути поляками або білорусами. Україна заборонила в'їзд для білорусів?
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14.09.2020 22:59 Ответить
Усім іноземцям.
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14.09.2020 23:01 Ответить
номерне, нехай до вас на мацкву їдуть
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15.09.2020 08:02 Ответить
Пусть попробуют незаконно пересечь границу Израиля) там никто церемониться не будет, а тут, они решили, Что можно борзеть. Прилетели в Минск-гуляйте, наслаждайтесь красотами, а Украина закрыта для иностранцев.
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14.09.2020 22:46 Ответить
Вьезд в Украину 100 000 долларов с каждого хасида .
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14.09.2020 22:49 Ответить
а за виїзд 200 000
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15.09.2020 08:05 Ответить
граница на замке, хасид не пройдёт
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14.09.2020 22:52 Ответить
В чого він маску зняв? В Ізраїлі зараз розпал епідемії а вони роблять вояжі по світу, женіть їх в шию, то, біле країна, чи прохідний двір
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14.09.2020 22:53 Ответить
Чёит оне прут ,явна не к добру.
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14.09.2020 22:53 Ответить
Коментарі - це якийсь жах. Люди не розуміть принципів европейської свободи. Не пускати!
Я не захисник хасидів, але не має обмежень для паломників. Послухайте, що несе Державна (!) прикордонна служба: "недопущення будь-яких провокацій." Тобто людей звинувачують наперед. Якесь середньовіччя. Вже ж створили пункти відбіру проб на ковід. Які ще страхи залишилися? При тому, що місцеві жителі не носять маски у людних місцях.
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14.09.2020 22:54 Ответить
Про европейську свободу - зараз у час карантину у всі країни ЄС можна вільно по безвізу поїхати?
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14.09.2020 22:55 Ответить
Там що, червона зона?
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14.09.2020 23:07 Ответить
І так, чому МЗС Ізраїля звернувся до уряду України із закликом таки не пускати хасидів?
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14.09.2020 22:56 Ответить
Не пускати без довідки про здоров'я, а не для недопущення будь-яких провокацій.
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14.09.2020 23:06 Ответить
Європейська свобода починається, насамперед, з виконання законів (а також постанов, рішень, тощо). Нє, не чули?
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14.09.2020 22:58 Ответить
В законі написано - обмеження паломників не стосується.
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14.09.2020 23:04 Ответить
Цитата буде? З Постанови Кабміну про заборону в*їзду іноземцям.
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14.09.2020 23:06 Ответить
По пам'яті. Не буду шукати швидко, але пам'ятаю список обмежень. Там паломникам дозволено.
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14.09.2020 23:12 Ответить
А що ж так ріденько?
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14.09.2020 23:17 Ответить
Шо? Шукай сам докази заборони. Презумпція невинуватості, якщо чув про таке. Хоча Саіду-мусліму це не зрозуміти.
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14.09.2020 23:26 Ответить
Злив зараховано.
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14.09.2020 23:28 Ответить
То ти ще й гомофоб, пердунчику-провокаторе???
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14.09.2020 23:29 Ответить
Ти забув звинуватити мене ще і у расизмі.
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14.09.2020 23:36 Ответить
В'їзд до України дозволено людям, які:
є родичами першої лінії;
мають дозвіл на роботу в Україні;
прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
прибувають в Україну з метою навчання;
проходять військову службу на території України;
постійно чи тимчасово проживають на території України;
визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ОПУ, МЗС;
є особами, які прибувають в Україні на запрошення МЗС;
є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення міністра оборони;
є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
є особами, що здійснюють перевезення гемопотичних стовбурових клітин для трансплантації;
прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.
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14.09.2020 23:27 Ответить
Це якийсь старезний документ. Шукайте далі.
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14.09.2020 23:32 Ответить
Може тобі ще в рота цукерок навалити?
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14.09.2020 23:33 Ответить
Это документ "Обмеження на в'їзд іноземних громадян на територію України з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня"
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15.09.2020 00:05 Ответить
Бо вони хитро-зроблені: літаки літають як завжди, кордони відкриті. Але тут хасиди з'явилися - тож настав показати свою послідовність та принциповість .
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14.09.2020 23:47 Ответить
Ну шо за долб....бі єти хасиді, сказано же КОВИД! Слухайте уманці, вікопайте того кто там у вас захован, и отдайте хасидам, пусть у себя водку жрут...
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14.09.2020 23:09 Ответить
А дзюськи!
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14.09.2020 23:17 Ответить
"Сказано же: КОВИД!" І що, маски всі стали носити? А другим не можна в'їхати. Так ото ж.
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14.09.2020 23:17 Ответить
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун.Только два президента хорошо отозвались о пианисте-Путин и Нетаньяха: Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее. И пианист это должен использовать : сказать Нетаньяхе чтобы он приказал хасидам в Украину не шастать. Религия в Израиле не отделена от государства, религиозные организации субсидируются Министерством по делам религий. Дикость но есть положительный момент: Государство прикажет хасиду не лезть в Украину-хасид не лезть в Украину обязан.
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14.09.2020 23:13 Ответить
оставьте этих хасидов картофельному царю пость они у него бульбу убирают, без них у нас проблем хватает....
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14.09.2020 23:16 Ответить
Нужно открывать огонь на поражение, если кто то прорывает границу незаконно! Потому что это вторжение незаконное и нужно действовать по закону и защищать границу!
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14.09.2020 23:49 Ответить
Не, надо им дать гражданство и зарплату а совете реформ.
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15.09.2020 05:22 Ответить
посмотреть на могилу цадика рахмана брахмана который скопытился в 17 веке по дороге в одессу я правильно понял.-кек
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14.09.2020 23:52 Ответить
Під виглядом хасидів ху*ло попре в Україну біженців і всяку наволоч, як у 2015 арабів на Європу.
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15.09.2020 00:17 Ответить
Понад півтори тисячі хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі, ДПСУ посилила охорону кордону - Цензор.НЕТ 5710
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15.09.2020 20:45 Ответить
А може їм понатирати пики свинячим салом?
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15.09.2020 04:54 Ответить
Хватит наживаться на покойнике! Департируйте жмурика в Израиль, пусть хасиды бесплатно пляшут на его могиле. хоть круглый год!
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15.09.2020 05:51 Ответить
в цирке как всегда шумно и дебил на первом месте, можно было решить за ранее и еще и бабло заработать, - две недели за счет приезжих карантин и никаких скандалов, но дебилам и кухаркам, дойти до этого не дано.
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15.09.2020 12:29 Ответить
Гипноз уже такой силы, что пора в опу этих особоизбранных нацистов целовать.
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15.09.2020 15:00 Ответить
Свинину надо вдоль границы разбрасывать и сало свиное.
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15.09.2020 16:06 Ответить
 
 