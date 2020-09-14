Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы. ФОТОрепортаж

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко встретился с хасидами, которые, несмотря на ограничения на въезд, пытаются попасть в Украину из Беларуси. Украинские пограничники уже усилили охрану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.

В одном из пунктов пропуска на Черниговщине сегодня зафиксировали прибытие иностранцев, несмотря на запрет на въезд.

Дайнеко встретился с ними и призвал уважать законы Украины и правила пересечения границы.

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ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.

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Как пишет белорусское информагентство "Белта" со ссылкой на Госпогранкомитет информации РБ, на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1500 хасидов, которые хотят попасть в Умань на иудейский новый год - Рош га-Шана.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников.