В ГСЧС назвали причину аварии под Киевом: Произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на вторник около 00.20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.
К работам привлекались 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС - 21 человек личного состава и 5 единиц техники.
По состоянию на 7:00 15 сентября в проведение работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.
Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу
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Изнашиваться там нечему, кроме запорной арматуры и перекачивающих станций (газовые турбины). Трубы, если они хорошо изолированы и не подвергаются коррозии, могут служить и сотню лет
Песок?! Вы серьезно?!!! Газ перекачивается турбинами и песок бы их расхерачил не то что за несколько лет, а за неделю! Кроме того это экспортный газ там такие требования к его чистоте, что мама не горюй...попадись там песок, который бы убил турбины потом и Нафтогазу и Газпрому такие иски бы впаяли!
Однако песок, все же может попадаться в системе местного уровня (мы же говорим про ГТС в целом) и связано это с постоянным проведение земляных работ в врезках в систему (но тут турбины уже не стоят так что пох)
Может быть куча других причин. От заводского брака до смещений в грунте.
Диверсии я бы тоже не исключал. Есть заинтересованная сторона, да еще и в войне с нами
Від простої розгерметизації газопровід не вибухає.
Скоріш за все проводились якісь роботи з порушенням правил. Наприклад - приєднання іншого газопроводу.
В общем энергии сжатого газа вполне достаточно, чтоб разворотить ту воронку и трубу.
Коболева ещё не выгнали, не?
"Разгерметизация газопровода не повлияла на работу украинских ПХГ"
https://kosatka.media/news?page=1