В ГСЧС назвали причину аварии под Киевом: Произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на вторник около 00.20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

К работам привлекались 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС - 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

По состоянию на 7:00 15 сентября в проведение работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощный взрыв на газопроводе высокого давления произошел в селе Чабаны под Киевом. ВИДЕО

Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу











Фото: сайт ГСЧС