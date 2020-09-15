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Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва. ФОТОрепортаж

"Оператор газотранспортной системы Украины" должен немедленно сделать выводы из произошедшей аварии и провести техническое обследование своих трубопроводов.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня глубокой ночью на Киевщине произошла авария магистрального газопровода диаметром 1020 мм. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа. Чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси.

Сообщение о мощном гуле и вибрации поступили в дежурную часть ГСЧС Киевской области в 00:20 минут. Дежурный ГСЧС правильно оценил обстановку и немедленно связался с аварийно-диспетчерской службой "Оператора газотранспортной системы Украины" с требованием срочно перекрыть поток газа и направил на место подразделения спасателей.

Слава Богу, их помощь не понадобилась. Жертв и разрушений нет", - написал он.

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Геращенко подчеркнул, что магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности на большом расстоянии от населенных пунктов, а ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого: "Не в материальном выражении, я имею ввиду, а человеческих жизнях".

"В этот раз все обошлось хорошо, но в 1989 году на трубе продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье, по которому транспортировали широкую фракцию лёгких углеводородов образовалась узкая щель длиной 1,7 м. Из-за протечки трубопровода и особых погодных условий газ скопился в низине, по которой в 900 м от трубопровода проходила Транссибирская железнодорожная магистраль.

В момент взрыва по низине проходило два состава пассажирских поездов. От искры или замыкания произошёл взрыв колоссальной мощности. Вагоны раскидало как спичечные коробки. Люди, секунду назад спавшие в постелях, заживо за мгновение сгорали в адском пламени взрыва. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ГСЧС назвали причину аварии под Киевом: Произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. ВИДЕО+ФОТО

По официальным данным 575 человек погибли и стали инвалидами, получив тяжелые ожоги и телесные повреждения. Только детей среди погибших был 181 человек", - рассказал замглавы МВД.

Также Геращенко добавил, что "ОГСУ" должен немедленно сделать выводы из произошедшей аварии и провести техническое обследование своих трубопроводов. В первую очередь в местах примыкания к железной дороге, автомагистралям, населенным пунктам. Проверить насколько слажено и оперативно сработали в этой чрезвычайной ситуации диспетчерские и аварийные службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ГСЧС назвали причину аварии под Киевом: Произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. ВИДЕО+ФОТО

"С годами газопроводы, проложенные в 60-70 х годах прошлого века, не становятся надежнее. Напротив. И только своевременное техническое обслуживание и профилактика позволит избежать аварий и техногенных катастроф", - резюмировал замминистра.

Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу

В ГСЧС заявили, что произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления.

Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва 01
Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва 02
Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва 03
Фото: Геращенко/Facebook

Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва 04
Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва 05

газопровод (831) МВД (9320) Геращенко Антон (1438) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+4
"Своєчасно"............
Тепер німці задумаються - добудовувати СП-2 чи розраховувати на зношену українську ГТС.
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15.09.2020 10:55
+3
Геращенко нічого не знає про магістральні газопроводи! Магістральні газопроводи проходять і через населені пункти і через дороги і через села і тому вибух газогону може випалити кисень на великій площі і люди та тварини без кисню просто задихнуться. Те що труба вибухнула без самого вибуху це дуже підозріло і потрібно розбиратись чи не було несанкціонованого втручання в цю трубу з метою незаконної врізки чи з метою пошкодження труби! Потрібно розібратись чому не спрацювала аварійна автоматика і не перекрила газ по трубі в який аварійно падав тиск! Отже аварійна автоматика на газових трубах не працює - неякісна!
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15.09.2020 11:00
+2
Напевно, мається на увазі, що був розрив трубопроводу під дією тиску газу, але не було вибуху газо-повітряної суміші.
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15.09.2020 11:36
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Ну Антоха и газанул.
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15.09.2020 10:49 Ответить
Геращенко нічого не знає про магістральні газопроводи! Магістральні газопроводи проходять і через населені пункти і через дороги і через села і тому вибух газогону може випалити кисень на великій площі і люди та тварини без кисню просто задихнуться. Те що труба вибухнула без самого вибуху це дуже підозріло і потрібно розбиратись чи не було несанкціонованого втручання в цю трубу з метою незаконної врізки чи з метою пошкодження труби! Потрібно розібратись чому не спрацювала аварійна автоматика і не перекрила газ по трубі в який аварійно падав тиск! Отже аварійна автоматика на газових трубах не працює - неякісна!
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15.09.2020 11:00 Ответить
аварійна автоматика на газових трубах не працює - неякісна!

Ее главный недостаток - знак качества ссср.
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15.09.2020 11:25 Ответить
Ще жодного разу аварійна автоматика не спрацювала при вибухах газопроводів і газ виходить з труби по кілька годин, поки вручну не закрутять запірну арматуру, працівники Укртрансгазу, а це потрібно 2-3 години щоб знайти в полі старий вентиль і закрутити його вручну.
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15.09.2020 11:38 Ответить
Я ж и говорю - сделана кривыми совдеповскими руками, выросшими изза...
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15.09.2020 11:45 Ответить
Не *****. Через кожні 25 км є лінійні крани, які закриваються дистанціїно при вибуху на трубопроводі і наступному падінню тиску.
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15.09.2020 11:56 Ответить
А ви порахуйте об'єм газу, який міститься в трубі діаметром метр і довжиною в 25000 метрів при тиску в 50атм. І скільки потрібно часу щоб він вийшов через отвір.
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15.09.2020 12:30 Ответить
Навіщо рахувати? Є падіння тиску, на трасі стоять датчики, які це фіксують, одразу йде сигналізація на пульт до чергового змінного інженера на компресорній станції. Він дистанційно закриває крани, відсікаючи ділянку, де стався витік або вибух.
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15.09.2020 12:38 Ответить
Не дивуйся, то ж ігорьок - мєсний унікум)
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15.09.2020 12:57 Ответить
Навіть, якщо ви одразу закрутите вентилі з обох сторін, газ буде виходити ще декілька годин. Це пов'язано з осб'ємом газу, який знаходиться в довгій та широкій трубі під високим тиском. Навіть з віткоркованої пляшки газ не виходить одразу.
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15.09.2020 12:24 Ответить
Звичайнор буде виходити. Але відсікти ділянку - це найголовніша задача. Для цього і існують лінійні крани.
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15.09.2020 12:39 Ответить
Антусик и газопроводами тоже заведует. В каждой дырке аваковская затычка.
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15.09.2020 10:52 Ответить
"Своєчасно"............
Тепер німці задумаються - добудовувати СП-2 чи розраховувати на зношену українську ГТС.
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15.09.2020 10:55 Ответить
А я б сказав, що подібна ситуація може мати цілком протилежний ефект. Ось вибухнув газопровід і що? Транзит припинився? Ні, газ пішов іншими обхідними шляхами, бо працює система, а не труба. А тепер уявімо, що відбувся вибух на трубі Північного потоку - терористи якісь чи підводний човен...
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15.09.2020 13:05 Ответить
Просто такі аварії зайвий раз підтверджують факт зношеності ГТС.
А що стосується терористів, так їм нічого не завадить вивести з ладу і всі обвідні магістралі. Або вчинити диверсію в такому місці, що транзит все рівно припинився б.
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15.09.2020 14:04 Ответить
Он вообще представляет какой это обьем работы раскопать и обследовать сотни километров труб, советчик нашелся.
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15.09.2020 10:57 Ответить
Залежно від способу обстеження газопроводу, вартість може скласти від 1,5 до 10 млрд. гривень
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15.09.2020 11:16 Ответить
Короче отделались лёгким испугом ברוכ ה'🌝🌝🌝🙏
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15.09.2020 10:57 Ответить
Так был взрыв или нет? Вы определитесь - Геращенко говорит, что не было, а цензор со слов Минэнерго утверждает что был...
https://censor.net/ru/news/3219317/minenergo_o_vzryve_na_gazoprovode_pod_kievom_tranzit_gaza_v_evropu_obespechen_v_shtatnom_rejime
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15.09.2020 11:02 Ответить
На сайті "Корреспондент" є відео з наслідками аварії. Газопровід розірвало відірвавши чималий шмат труби.
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15.09.2020 11:07 Ответить
Несомненно. Всегда. Лично я это отметил еще в 2015, после этой новости:https://censor.net/ru/news/320185/zakon_ob_impichmente_prezidenta_doljen_predshestvovat_otmene_neprikosnovennosti_deputatov_i_sudeyi_antonЗакон об импичменте Президента должен предшествовать отмене неприкосновенности депутатов и судей, - Антон Геращенко
Секретарь Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Народный фронт " Антон Геращенко сообщил, что приступает к работе над законом об импичменте Президента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 16 января, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
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По мнению депутата, на следующей сессии Верховной Рады, которая стартует в первый вторник февраля, депутаты должны принять, а Президент - подписать закон "О порядке импичмента Президента Украины ", который в нарушение Конституции не принимается уже 18 лет.
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15.09.2020 11:40 Ответить
Причем на фейсбуке было столько пафоса(увы, сейчас не нашел), типа "немедленно приступаю к разработке"... Галантерейщик и кардинал, *****!
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15.09.2020 11:42 Ответить
Напевно, мається на увазі, що був розрив трубопроводу під дією тиску газу, але не було вибуху газо-повітряної суміші.
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15.09.2020 11:36 Ответить
Вибух був, але без загоряння. Так буває.
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15.09.2020 11:47 Ответить
Судя по фоткам Все службы улеглись спать.Никто и не думает чинить.Хотя и криминалистам надо поработать
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15.09.2020 11:08 Ответить
Газопроводы построили в основном к 1986 году и кто его знает в каком состоянии трубы.
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15.09.2020 11:16 Ответить
І чому труба себе проявила якраз в той момент, коли вирішується питання закрити проект "Північний потік 2"?
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15.09.2020 11:35 Ответить
это питання виришуеться несколько лет, трубе надо было держаться из последних сил?
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15.09.2020 11:59 Ответить
Цей газопровід будували у 70-х.
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15.09.2020 11:50 Ответить
Геращенко голосніше всіх закричав про ненадійність газопроводу по нашій території, щоб добудували "Півчнічний потік 2". Це якраз в ті дня, коли німці вирішують його похерити. Правильно, молодці, потрібно якось допомагати "братанам".
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15.09.2020 11:27 Ответить
Жирний Тоні він зі співчуваючих москалям.
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15.09.2020 11:37 Ответить
Тупому Гаращенку вже давно слід знати, що Укртрансгаз уже не обслуговує магістральні газопроводи, а є інша організація - "Оператор магістральних газопроводів". Нехай не пхає своєї жирної пики куди не треба.
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15.09.2020 11:45 Ответить
Міністрерство внутрішніх справ замість того, щоб забезпечити порядок і безпеку газопроводів являються спеціалістами і експертами, як наприклад Рюкзаков у ракетній галузі, а його зброєносець у газовій. Так і живемо.
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15.09.2020 11:47 Ответить
Газопроводы рвет во всем мире. Дело даже не в качестве строительства а в выборе правильного маршрута для прокладки. Достаточно чтобы сдвинулась почва, на которой лежит трубопровод, чтобы он "провис" и появилось напряжение (деформация), которое может привести к тому что он лопнет.
Другое дело что должна срабатывать автоматика по потере давления и отключать подачу газа.
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15.09.2020 12:03 Ответить
Интересно, какой срок эксплуатации труб магистрального газопровода?
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15.09.2020 12:33 Ответить
Перший український газопровід Дашава - Київ, діаметром 500 мм побудовано у 1948 р. Він експлуатується досі, але робочий диск на ньому вже значно знизили.
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15.09.2020 12:41 Ответить
Труби зношуються з середини потоком газу або пари, які проходять по них. Для того щоб труби менше зношувались треба виготовляти ці труби не з чорного металу, а з нержавійки - сплаву заліза з хромом, процент хрому не пам'ятаю, давно з тим стикався, але бачив зношені труби. За 20 років стінка труби з нержавійки, по якій проходила пара на турбіну, стала на 1/3 тоншою, а стінка труби з нержавійки з добавкою хрому стала тоншою на 3%. Для експерименту одну й ту ж трубу скрутили з труб різних сплавів. Не знаю як зношуються труби з чорного металу (сталі), не приходилось стикатись на роботі.
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15.09.2020 13:05 Ответить
 
 