Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва. ФОТОрепортаж
"Оператор газотранспортной системы Украины" должен немедленно сделать выводы из произошедшей аварии и провести техническое обследование своих трубопроводов.
Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня глубокой ночью на Киевщине произошла авария магистрального газопровода диаметром 1020 мм. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа. Чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси.
Сообщение о мощном гуле и вибрации поступили в дежурную часть ГСЧС Киевской области в 00:20 минут. Дежурный ГСЧС правильно оценил обстановку и немедленно связался с аварийно-диспетчерской службой "Оператора газотранспортной системы Украины" с требованием срочно перекрыть поток газа и направил на место подразделения спасателей.
Слава Богу, их помощь не понадобилась. Жертв и разрушений нет", - написал он.
Геращенко подчеркнул, что магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности на большом расстоянии от населенных пунктов, а ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого: "Не в материальном выражении, я имею ввиду, а человеческих жизнях".
"В этот раз все обошлось хорошо, но в 1989 году на трубе продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье, по которому транспортировали широкую фракцию лёгких углеводородов образовалась узкая щель длиной 1,7 м. Из-за протечки трубопровода и особых погодных условий газ скопился в низине, по которой в 900 м от трубопровода проходила Транссибирская железнодорожная магистраль.
В момент взрыва по низине проходило два состава пассажирских поездов. От искры или замыкания произошёл взрыв колоссальной мощности. Вагоны раскидало как спичечные коробки. Люди, секунду назад спавшие в постелях, заживо за мгновение сгорали в адском пламени взрыва.
По официальным данным 575 человек погибли и стали инвалидами, получив тяжелые ожоги и телесные повреждения. Только детей среди погибших был 181 человек", - рассказал замглавы МВД.
Также Геращенко добавил, что "ОГСУ" должен немедленно сделать выводы из произошедшей аварии и провести техническое обследование своих трубопроводов. В первую очередь в местах примыкания к железной дороге, автомагистралям, населенным пунктам. Проверить насколько слажено и оперативно сработали в этой чрезвычайной ситуации диспетчерские и аварийные службы.
"С годами газопроводы, проложенные в 60-70 х годах прошлого века, не становятся надежнее. Напротив. И только своевременное техническое обслуживание и профилактика позволит избежать аварий и техногенных катастроф", - резюмировал замминистра.
Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу
В ГСЧС заявили, что произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления.
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Ее главный недостаток - знак качества ссср.
Тепер німці задумаються - добудовувати СП-2 чи розраховувати на зношену українську ГТС.
А що стосується терористів, так їм нічого не завадить вивести з ладу і всі обвідні магістралі. Або вчинити диверсію в такому місці, що транзит все рівно припинився б.
https://censor.net/ru/news/3219317/minenergo_o_vzryve_na_gazoprovode_pod_kievom_tranzit_gaza_v_evropu_obespechen_v_shtatnom_rejime
Секретарь Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Народный фронт " Антон Геращенко сообщил, что приступает к работе над законом об импичменте Президента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 16 января, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
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По мнению депутата, на следующей сессии Верховной Рады, которая стартует в первый вторник февраля, депутаты должны принять, а Президент - подписать закон "О порядке импичмента Президента Украины ", который в нарушение Конституции не принимается уже 18 лет.
Другое дело что должна срабатывать автоматика по потере давления и отключать подачу газа.