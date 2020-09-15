Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину. ФОТОрепортаж

14 сентября с трехдневным визитом в Украину прибыла официальная делегация Вооруженных Сил Республики Польша во главе с командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. В Международном аэропорту "Борисполь" делегацию встретил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В рамках визита стороны планируют обсудить ряд актуальных вопросов относительно перспектив развития военного сотрудничества, а также определить приоритетные направления сотрудничества между командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины и Оперативным командованием Вооруженных Сил Республики Польша.







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