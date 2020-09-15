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Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину. ФОТОрепортаж

14 сентября с трехдневным визитом в Украину прибыла официальная делегация Вооруженных Сил Республики Польша во главе с командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. В Международном аэропорту "Борисполь" делегацию встретил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В рамках визита стороны планируют обсудить ряд актуальных вопросов относительно перспектив развития военного сотрудничества, а также определить приоритетные направления сотрудничества между командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины и Оперативным командованием Вооруженных Сил Республики Польша.

Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину 01
Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину 02
Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину 03

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Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину 04

Польша (8424) ВСУ (6603)


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Тебя трахать поехали!
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15.09.2020 11:15 Ответить
Британцев еще бы сфотографировали, они наилучше выглядят из приглашенных. В виду имеется - классический образ британца. Ну вот как принц Чарльз например. Французяк - не надо, обосрались во Вьетнаме и заварили всю канитель. Хотя как сказать, если над ними - Наполеон, то французяки и Москву оккупировали, обосрались от ужаса, смешанного с отвращением и "позорно сбежали". офицер писал домой: "рссукие" "живут" так, шо у нас свиньи лучше живут на родине.
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15.09.2020 11:14 Ответить
бряцают бацьке на головную боль
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15.09.2020 11:47 Ответить
та да, Монголы, Поляки-Литовцы-Украинцы и Французы доказали, что оборона Москвы гамно
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15.09.2020 23:20 Ответить
 
 