Полицейские задержали братьев, подозреваемых в убийстве двух человек в Никополе. ФОТОрепортаж

Полицейские Днепропетровской области задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин в г. Никополь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В ходе полицейской спецоперации сотрудники управления уголовного розыска и Никопольского отдела полиции установили, что к двойному убийству причастны двое братьев - местные жители 26 и 33-х лет.

"14 сентября около 5 утра между группой мужчин возник конфликт, в ходе которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23-х и 29 лет. Сами нападавшие также получили ранения и обратились в травмпункт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для задержания подозреваемых в Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация, а также ряд следственных и оперативных мероприятий. Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки.

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Сейчас двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержанию других возможных участников стрельбы.







Фото: сайт Нацполиции