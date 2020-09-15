"Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?": освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 сентября, родственники украинцев, погибших от рук российских наемников на Донбассе, а также украинцы, освобожденные из плена российских наемников, пикетировали Верховную Раду с требованием принять закон о военных преступниках.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Митингующие развернули баннер с лозунгом: "Когда придет время для закона о военных преступниках?". Также они завели различные будильники, как символических сигнал народным депутатам, что время принимать законопроект о военных преступниках (№2689). В митинге приняли участие граждане Украины, освобожденные из плена наемников РФ, а также родные граждан Украины, которые погибли от рук наемников РФ.
В ходе выступлений митингующие рассказали о зверствах наемников РФ, которые им или их родным довелось пережить. В частности, мать киборга Игоря Броневицкого рассказала об убийстве в плену ее сына наемником РФ Моторолой.
"В Уголовном кодексе до сих пор отсутствует наказание за преступления против человечности, а военные преступления выписаны в виде нормы, которую сложно применить на практике. Из-за промедления с решением этой проблемы власти запустили механизм "холодной амнистии" для военных преступников. Если квалифицировать военные преступления как обычные, например как терроризм, то это приводит к необратимым последствиям. Обычные преступления имеют меньшие сроки наказания и могут подлежать амнистии. Также они ограничены сроками давности, по истечении которых расследования должны закрыть", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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