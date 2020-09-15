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"Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?": освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 сентября, родственники украинцев, погибших от рук российских наемников на Донбассе, а также украинцы, освобожденные из плена российских наемников, пикетировали Верховную Раду с требованием принять закон о военных преступниках.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Митингующие развернули баннер с лозунгом: "Когда придет время для закона о военных преступниках?". Также они завели различные будильники, как символических сигнал народным депутатам, что время принимать законопроект о военных преступниках (№2689). В митинге приняли участие граждане Украины, освобожденные из плена наемников РФ, а также родные граждан Украины, которые погибли от рук наемников РФ.

В ходе выступлений митингующие рассказали о зверствах наемников РФ, которые им или их родным довелось пережить. В частности, мать киборга Игоря Броневицкого рассказала об убийстве в плену ее сына наемником РФ Моторолой. 

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"В Уголовном кодексе до сих пор отсутствует наказание за преступления против человечности, а военные преступления выписаны в виде нормы, которую сложно применить на практике. Из-за промедления с решением этой проблемы власти запустили механизм "холодной амнистии" для военных преступников. Если квалифицировать военные преступления как обычные, например как терроризм, то это приводит к необратимым последствиям. Обычные преступления имеют меньшие сроки наказания и могут подлежать амнистии. Также они ограничены сроками давности, по истечении которых расследования должны закрыть", - заявили организаторы акции.

Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 01
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 02
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 03
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 04
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 05
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 06
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 07
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 08
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 09
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 10
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 11
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

амнистия (455) ВР (29250) митинг (2556) пикет (697) пленные (2142) наемники рф (2085) военные преступления (1437)


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"Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?": освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду - Цензор.НЕТ 2380
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15.09.2020 12:40 Ответить
Метаморфозы Бубаса -''Гарант конституции''-''Коллаборант конституции''-''Барант конституции,,-''Барант''-''Баран''
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15.09.2020 13:09 Ответить
Закон нужный если бы не одно но:ЗЕленые его так могут выписать,что либо каждый 2 украинец будет считаться военным преступником либо выполнять его будет невозможно как видно на примерах Закона "Про импичмент" или снятие депутатской неприкосновенности
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15.09.2020 12:58 Ответить
я думаю, что этот закон никогда не будет на часі..., мы будем единственной страной в мире, которая простит ублюдков, которые убивали своих и чужих граждан только ради призрачного рейтинга одной безответственной и бессовестной особы, возомнившей себя великим политиком и миротворцем...
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15.09.2020 13:30 Ответить
Пока таваріщ Путє нє разрєшіт!
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15.09.2020 14:21 Ответить
Не чудо що, кловуни ігнорують подібний закон але чому, його не прийняли за часів Сивочолого?
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15.09.2020 14:21 Ответить
 
 