СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в "ДНР". ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в "ДНР" на миллионы гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.
По предварительной информации, было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.
В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.
В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства следователи органов безопасности задержали участников противоправной схемы и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам противоправной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Позорище
В ЕС при оформлении документов на проживание , справки о несудимости с апостилем обязательны . А в Украине ВО ВЛАСТЬ не нужны
Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии".Источник: https://censor.net/ru/n3219381
ГДЕ ЗАКОН?
БО СНЯТИЕ СУДИМОСТИ , как и амнистия , на руку ЛУГАНДОНУ
НЕ удивлюсь: если Вы оттуда и пишите 😀😀😀
Но похоже его там держат как козла отпущения.
Там Ермак с Кравчуком и Фокиным первую скрипку тянут.
А как все накроется медным тазом - Резникова подставят
Потому и Кучма ушёл из того гадюшника