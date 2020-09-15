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СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в "ДНР". ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в "ДНР" на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ

По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена ​​группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

По предварительной информации, было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.

СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в ДНР 01
СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в ДНР 02
СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в ДНР 03
СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в ДНР 04
СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в ДНР 05

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В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.

В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства следователи органов безопасности задержали участников противоправной схемы и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам противоправной деятельности.

контрабанда (2409) продукты (1532) СБУ (19920) Донецкая область (9718)


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Топ комментарии
+7
Кормильци все Украины оголодали, как же так?
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15.09.2020 14:33
+6
торговля на крови при зеле
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15.09.2020 14:36
+5
А теперь жти организаторы схем пойдут в депутаты местных советов, т к справки о судимости отменили
Позорище
В ЕС при оформлении документов на проживание , справки о несудимости с апостилем обязательны . А в Украине ВО ВЛАСТЬ не нужны
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15.09.2020 14:37
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Кормильци все Украины оголодали, как же так?
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15.09.2020 14:33 Ответить
опередил.
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15.09.2020 14:35 Ответить
Украину уже накормили, на очереди Зимбабве и Гондурас
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15.09.2020 14:39 Ответить
кормильцы голодают. СБУ пресекла масштабный канал поставки продуктов питания в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7254
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15.09.2020 14:34 Ответить
торговля на крови при зеле
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15.09.2020 14:36 Ответить
где тут вой зеленых мундавох - мародер !
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15.09.2020 14:40 Ответить
животное ты где свои мозги потеряло.Рейсер недоланный
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15.09.2020 15:01 Ответить
А теперь жти организаторы схем пойдут в депутаты местных советов, т к справки о судимости отменили
Позорище
В ЕС при оформлении документов на проживание , справки о несудимости с апостилем обязательны . А в Украине ВО ВЛАСТЬ не нужны
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15.09.2020 14:37 Ответить
Справка о судимости решалась через взятку..А теперь ,если прошёл в совет или мэры будут проверять после.Ибо анкеты они заполняют.
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15.09.2020 14:43 Ответить
Законопроектом предлагается "исключить пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.
Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии".Источник: https://censor.net/ru/n3219381
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15.09.2020 14:46 Ответить
Вот вот!Соврал ,не указал-тюрьма.Сейчас везде компьютерный учёт.Старые пердуны уже во власть не втиснутся ,а молодые -давно в базе.
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15.09.2020 14:52 Ответить
Покажите ЗАПРЕТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ С СУДИМОСТЬЮ
ГДЕ ЗАКОН?
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15.09.2020 14:57 Ответить
Вы или не в ладах с юриспруденцией или по тупому отмазываете хитродопых депутатов .
БО СНЯТИЕ СУДИМОСТИ , как и амнистия , на руку ЛУГАНДОНУ
НЕ удивлюсь: если Вы оттуда и пишите 😀😀😀
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15.09.2020 14:59 Ответить
Зря Вы на меня так..Я вполне доверяю Резникову.Юристу от Бога.Если бы он участвовал в составлениии Минсков,нонешних проблем не было бы совсем..Человек честно блюдёт интересы Украины.Именно поэтому орда репетует в бессильной злобе.
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15.09.2020 16:56 Ответить
К Резникову я пока нормально отношусь

Но похоже его там держат как козла отпущения.

Там Ермак с Кравчуком и Фокиным первую скрипку тянут.

А как все накроется медным тазом - Резникова подставят

Потому и Кучма ушёл из того гадюшника
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15.09.2020 17:13 Ответить
Ермак -пешка против Резникова.Именно Резников готовит законы по сепарам.Без его визы ни один закон его компетенции даже не вносят.Всякие Фокины ,Кравчуки -говорящие попки,для массовки.Ермак без Резникова на переговорах -никто.
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15.09.2020 17:30 Ответить
зеленым пофиг на чем мародерить
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15.09.2020 14:37 Ответить
треба було ще у 17 році ціх зелених саджати коли їх викрили, що вони у Крим завозять рошенки
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15.09.2020 14:56 Ответить
а прошлые 6 лет на триллиарды долларов ни как не заметно--откуда там инет..продукты техника бытовая..газ свет вода..и так далее...
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15.09.2020 14:38 Ответить
но теперь же все по другому, ведь зеленый анус не мародер!
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15.09.2020 14:52 Ответить
Фуры и поезда на орду шастают аж бегом.Военные заказы через Лондон пропускают на орду.Завязывать надо,чтобы не было мучительно больно.И с газом -тоже.
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15.09.2020 14:45 Ответить
Хто ж відмінить потяг "Львів - Москва"? А якщо раптом щось?
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15.09.2020 15:00 Ответить
Не пресекла, а ликвидировала бизнес конкурентов баканова и его дружков детства
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15.09.2020 15:40 Ответить
 
 