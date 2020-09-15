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Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс. ФОТО

Во время передачи неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн в Киеве задержан генеральный директор одного из коммунальных предприятий столицы и его сообщник.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Так, директор коммунального предприятия по предварительному сговору со своим знакомым с апреля 2020 года требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере 50 000 гривен за заключение договора аренды коммунального имущества, а именно нежилого помещения общей площадью 500 кв. метров, расположенного в Оболонском районе столицы.

В ходе контроля за совершением преступления 15.09.2020 указанных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды в размере 50 000 гривен.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. По месту их работы и жительства продолжаются обыски.

Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс 01
Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс 02

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взятка (6165) Киев (25568) прокуратура (5017)


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Топ комментарии
+4
Это не взятка- это абонемент на фитнес жене))
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15.09.2020 16:01
+1
Вы имеете ввиду не выставленное на продажу лишнее майно? А где же упыри будут кормиться?
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15.09.2020 16:12
+1
Да ладно как говорит в таких случаях ВЕНЕКдиктова, - нет оснований для уголовки.
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15.09.2020 16:39
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Это не взятка- это абонемент на фитнес жене))
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15.09.2020 16:01 Ответить
Устроняй причину.А не ее результат. - Так продуктивнее.
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15.09.2020 16:01 Ответить
Вы имеете ввиду не выставленное на продажу лишнее майно? А где же упыри будут кормиться?
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15.09.2020 16:12 Ответить
Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс - Цензор.НЕТ 1542 вот как горят, а эти встанут, обтрусят пыль и все...
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15.09.2020 16:09 Ответить
тендер снігоприбиральних лопат?))
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15.09.2020 16:12 Ответить
Это где в Киеве такие цены?!!
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15.09.2020 16:16 Ответить
Дурачки! Требуют продолжения банкета, а взятки надо чтобы сами давали. От лошары!
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15.09.2020 16:32 Ответить
Да ладно как говорит в таких случаях ВЕНЕКдиктова, - нет оснований для уголовки.
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15.09.2020 16:39 Ответить
Приходит мужик к чиновнику, а у того на столе таблички: "Не курить" и "Взяток не беру".
Мужик:
- Добрый день. Я к вам вот по какому вопросу. Видите ли, у меня недавно тётка умерла, очень хотелось бы получить в наследство её квартирку. Но тут вот какая загогулина: у неё есть прямые наследники, то есть прав на квартиру я не имею. Можно ли это дело как-то... это самое?
Чинуша убирает со стола первую табличку:
- А давайте-ка мы с вами для начала закурим...
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15.09.2020 16:51 Ответить
Демпінгує,гнида....
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15.09.2020 17:04 Ответить
Вот вам и подготовка к отопительному сезону)))

"Украина полностью готова к отопительному сезону" https://kosatka.media/news?page=2
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15.09.2020 17:22 Ответить
Зачем лицом в землю? Куда он в свои 50-60 побежит (хотя бы потому, что внесет залог не сегодня завтра)? Какое сопротивление окажет? Я искренне желаю отцу этогог гр**...ного животного в белом кроссовке оказаться вот также **...лом в землю. Чтобы эта мус...рина прочувсьвовала.
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15.09.2020 21:46 Ответить
Ты правоохранителя в белом кроссовке, задержавшего на горячем коррупционера, называешь "гребаным животным"?!
Это твоего папика очевидно там мордой в асфальт впечатали? Альо, чучело лишнехромосомное, маскирующееся под укрАинца!
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16.09.2020 01:01 Ответить
 
 