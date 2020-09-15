Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс. ФОТО
Во время передачи неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн в Киеве задержан генеральный директор одного из коммунальных предприятий столицы и его сообщник.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Так, директор коммунального предприятия по предварительному сговору со своим знакомым с апреля 2020 года требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере 50 000 гривен за заключение договора аренды коммунального имущества, а именно нежилого помещения общей площадью 500 кв. метров, расположенного в Оболонском районе столицы.
В ходе контроля за совершением преступления 15.09.2020 указанных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды в размере 50 000 гривен.
Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. По месту их работы и жительства продолжаются обыски.
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Мужик:
- Добрый день. Я к вам вот по какому вопросу. Видите ли, у меня недавно тётка умерла, очень хотелось бы получить в наследство её квартирку. Но тут вот какая загогулина: у неё есть прямые наследники, то есть прав на квартиру я не имею. Можно ли это дело как-то... это самое?
Чинуша убирает со стола первую табличку:
- А давайте-ка мы с вами для начала закурим...
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Это твоего папика очевидно там мордой в асфальт впечатали? Альо, чучело лишнехромосомное, маскирующееся под укрАинца!