Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс. ФОТО

Во время передачи неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн в Киеве задержан генеральный директор одного из коммунальных предприятий столицы и его сообщник.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Так, директор коммунального предприятия по предварительному сговору со своим знакомым с апреля 2020 года требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере 50 000 гривен за заключение договора аренды коммунального имущества, а именно нежилого помещения общей площадью 500 кв. метров, расположенного в Оболонском районе столицы.

В ходе контроля за совершением преступления 15.09.2020 указанных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды в размере 50 000 гривен.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. По месту их работы и жительства продолжаются обыски.





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