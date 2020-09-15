Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября. ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями выступили представители депутатских фракций и групп.
После окончания выступлений перед нардепами выступила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В частности, она заявила: "Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно". Также Генпрокурор сообщила, что по "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства. Вместе с тем, Венедиктова заявила, что материалов от НАБУ по судьям ОАСК у нее до сих пор нет.
Далее Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. Затем парламент отменил справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Также народные депутаты предложили допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров.
Вместе с тем, Рада провалила законопроект о безопасности донорской крови.
Тем временем, освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Владимир Ватрас с коллегой.
Роман Иванисов (внефракционный) и Александр Литвинов ("Слуга народа", смеется) с коллегами.
Игорь Гузь ("За будущее")
Исключенный из СН Гео Лерос и Артем Дмитрук (СН)
Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин и сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.
Антон Яценко ("За будущее") общается со "слугами народа".
Спикер ВР Дмитрий Разумков и глава фракции СН Давид Арахамия.
Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и Сергей Кальченко (СН).
"Слуги народа": Богдан Яременко (сидит), Артем Дмитрук (с бородой).
Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
Илья Кива (ОПЗЖ) просматривает в "Фейсбуке" сториз обнаженных девушек.
Руслан Стефанчук с коллегой.
"Слуги народа" во главе с Александром Корниенко пристально изучают что-то на ноутбуке.
Роман Иванисов идет под руку со "слугой народа".
Гео Лерос демонстрирует что-то Антону Яценко и коллеге из СН.
Александр Куницкий (СН) что-то шепчет Лесе Забуранной (СН)
"Слуги народа": Артем Культенко и Людмила Буймистер.
Фото: Цензор.НЕТ
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(от это гренадер у СН ! баба даааа! или то Куницкий гном?))))
....Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии - товарищ Бендер....
Їдять , мабуть , добре !!
Нужен механизм отзыва депутатских пономочий.
И тока Кива, один на всю Верховную Раду, не зря зарплату нар.депа получает...
От же ж лыдацюги, ...лять !!!
кроме пороха--когда они все твари здохнут от тррипера головы костюмчики платьица рожа дауна
изнасиловал, подарил цветы, бинго, вопрос исчерпан
смотрите парни, какой зеля пдрст!
солнышко, ты не смотри что я маленький,хозяйство у меня большое
Леся такая:
-зеля тоже хвалился
Р.С.хочу працювати в парламенті.....хай мене візьмуть...
интересно, кто голосовал за этих дегенератов?