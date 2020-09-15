Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями выступили представители депутатских фракций и групп.

После окончания выступлений перед нардепами выступила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В частности, она заявила: "Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно". Также Генпрокурор сообщила, что по "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства. Вместе с тем, Венедиктова заявила, что материалов от НАБУ по судьям ОАСК у нее до сих пор нет.

Далее Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. Затем парламент отменил справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Также народные депутаты предложили допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров.

Вместе с тем, Рада провалила законопроект о безопасности донорской крови.

Тем временем, освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Владимир Ватрас с коллегой.

Роман Иванисов (внефракционный) и Александр Литвинов ("Слуга народа", смеется) с коллегами.

Игорь Гузь ("За будущее")

Исключенный из СН Гео Лерос и Артем Дмитрук (СН)





Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин и сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.

Антон Яценко ("За будущее") общается со "слугами народа".

Спикер ВР Дмитрий Разумков и глава фракции СН Давид Арахамия.





Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и Сергей Кальченко (СН).

"Слуги народа": Богдан Яременко (сидит), Артем Дмитрук (с бородой).

Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Илья Кива (ОПЗЖ) просматривает в "Фейсбуке" сториз обнаженных девушек.





Руслан Стефанчук с коллегой.





"Слуги народа" во главе с Александром Корниенко пристально изучают что-то на ноутбуке.

Роман Иванисов идет под руку со "слугой народа".





Гео Лерос демонстрирует что-то Антону Яценко и коллеге из СН.





Александр Куницкий (СН) что-то шепчет Лесе Забуранной (СН)





"Слуги народа": Артем Культенко и Людмила Буймистер.

Фото: Цензор.НЕТ