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Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями выступили представители депутатских фракций и групп.

После окончания выступлений перед нардепами выступила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В частности, она заявила: "Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно". Также Генпрокурор сообщила, что по "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства. Вместе с тем, Венедиктова заявила, что материалов от НАБУ по судьям ОАСК у нее до сих пор нет.

Далее Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. Затем парламент отменил справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Также народные депутаты предложили допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров.

Вместе с тем, Рада провалила законопроект о безопасности донорской крови.

Тем временем, освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 01

"Слуга народа" Владимир Ватрас с коллегой.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 02

Роман Иванисов (внефракционный) и Александр Литвинов ("Слуга народа", смеется) с коллегами.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 03

Игорь Гузь ("За будущее")

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 04

Исключенный из СН Гео Лерос и Артем Дмитрук (СН)


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 05

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин и сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 06

Антон Яценко ("За будущее") общается со "слугами народа".

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 07

Спикер ВР Дмитрий Разумков и глава фракции СН Давид Арахамия.


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 08

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и Сергей Кальченко (СН).

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 09

"Слуги народа": Богдан Яременко (сидит), Артем Дмитрук (с бородой).

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 10

Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 11

Илья Кива (ОПЗЖ) просматривает в "Фейсбуке" сториз обнаженных девушек.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 12
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 13

Руслан Стефанчук с коллегой.


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 14

"Слуги народа" во главе с Александром Корниенко пристально изучают что-то на ноутбуке.

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 15

Роман Иванисов идет под руку со "слугой народа".

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 16
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 17

Гео Лерос демонстрирует что-то Антону Яценко и коллеге из СН.


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 18

Александр Куницкий (СН) что-то шепчет Лесе Забуранной (СН)

Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 19
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у слуг народа и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября 20

"Слуги народа": Артем Культенко и Людмила Буймистер.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29257) Геращенко Ирина (1627) Порошенко Петр (19606) Яценко Антон Батькивщина (130) Кальченко (10) Герасимов Артур (312) Кива Илья (398) Арахамия Давид (989) Яременко Богдан (150) Рахманин Сергей (120) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658) Корниенко Александр (658) Куницкий Александр (45) Артем Дмитрук (68) Лерос Гео (378) Буймистер Людмила (70) Культенко Артем (10) Иванисов Роман (29) Ватрас Владимир (2)


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Топ комментарии
+54
Девушка, Вам насильник на ночь не нужен?


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 5666
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15.09.2020 17:23
+53
Зоопарк
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15.09.2020 17:19
+48
Ну хоть Кива делом занимается.
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15.09.2020 17:25
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15.09.2020 17:19 Ответить
скоріше ферма.
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15.09.2020 18:27 Ответить
Тогда уж скорее скотоферма.
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16.09.2020 11:30 Ответить
девки много сала едят----фигуры знатных животноводок
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15.09.2020 21:42 Ответить
2 предпоследних фото навеяло - ЭТО ЭНЕРГИЧНЫЙ ТАНЕЦ!"....
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 9094
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16.09.2020 16:41 Ответить
Ну что,наголосовали?! Оцените,намажьте горчицей и съешьте!
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15.09.2020 17:20 Ответить
Девушка, Вам насильник на ночь не нужен?


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 5666
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15.09.2020 17:23 Ответить
сцук, как теперь это развидеть (((
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15.09.2020 17:24 Ответить
Ну хоть Кива делом занимается.
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15.09.2020 17:25 Ответить
Почему у его вторую руку не сфоткали...
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15.09.2020 17:59 Ответить
Ее изображение размазалось. Там рапидная съемка нужна.
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15.09.2020 18:36 Ответить
Скучно ему.. Вот он и - "наши руки не для скуки.."
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15.09.2020 17:35 Ответить
Шепчет прямиком в бюст. Впору вводить нового врача: ухо-горло-бюст.
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15.09.2020 17:26 Ответить
Так там куди не шепчи-скрізь бюст. Бабада!
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15.09.2020 17:48 Ответить
Рисковый Куницкий... А вдруг согласится??
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16.09.2020 07:12 Ответить
то не бюст, то вымя племенной коровы, которая дает 50 литров молока в день
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16.09.2020 14:51 Ответить
Порох хорошо выглядит, килограм 20 скинул. И выражение лица какое-то отрешенное и несоветское и костюмчик отличный. А остальные как по Жванецкому - "и даже у лошадей наши морды"
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15.09.2020 17:27 Ответить
анорексия сплошная...
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15.09.2020 17:27 Ответить
особенно на последних фото под 130кг
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15.09.2020 17:33 Ответить
Кива времени не теряет.
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15.09.2020 17:29 Ответить
Кому шо, а Киве - лишь бы подрочить.. Один хрен, шо там ему в Раде делать ?..
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15.09.2020 17:30 Ответить
Ківа щось сьогодні слабенько, мабуть зранку вдома встиг по рукоблудити
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15.09.2020 17:30 Ответить
Александр Куницкий (СН) что-то шепчет Лесе Забуранной (СН)

(от это гренадер у СН ! баба даааа! или то Куницкий гном?))))
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 4077
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15.09.2020 17:31 Ответить
"Тут было все,и арбузные груди.."
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15.09.2020 17:39 Ответить
в точку!

....Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии - товарищ Бендер....
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15.09.2020 17:41 Ответить
Угу. Оно
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15.09.2020 17:56 Ответить
баба да, баба да , роботы непочатый край , один вопрос, у чувака силенок хватит ? сосна то рабочая .
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16.09.2020 12:05 Ответить
Боже!Які вони заклопотані справами,як вболівають за людей,схудли,почорніли....
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15.09.2020 17:34 Ответить
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 5564
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15.09.2020 17:36 Ответить
Таких пузатих та грудастих дівчат у ВР ще не бачив 🤣
Їдять , мабуть , добре !!
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15.09.2020 17:42 Ответить
Кива - это просто животное.
Нужен механизм отзыва депутатских пономочий.
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15.09.2020 17:47 Ответить
к.астра.ция -единственный механизм в данном случае.
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15.09.2020 18:00 Ответить
А чого так боязко? Пиши чітко - КАСТРАЦІЯ. Чи думаєш, що ківа за це до суду подасть?
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15.09.2020 18:44 Ответить
Зачем же так радикально? Походу он единственный мужик там, занят делом, остальные- взбесившиеся кнопки.
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16.09.2020 08:58 Ответить
такий механізм?
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 1269
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16.09.2020 14:33 Ответить
Онан-варвар хоть чем то кроме миньетов мертвячуку и разглядыванием сосен чем либо занимается?
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15.09.2020 17:58 Ответить
хоть кто-то что-то делает в Зраде и это не дрочер Кива, а Куня, который Забурился ))
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15.09.2020 18:28 Ответить
**** !!!
И тока Кива, один на всю Верховную Раду, не зря зарплату нар.депа получает...
От же ж лыдацюги, ...лять !!!
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15.09.2020 18:40 Ответить
Ферма тварин
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15.09.2020 19:01 Ответить
шапито косорылых тпшных ублюдков
кроме пороха--когда они все твари здохнут от тррипера головы костюмчики платьица рожа дауна
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15.09.2020 19:06 Ответить
с такой писдой на бороде разве можно по этикету вообще там так ходить как с леса вышел бомж это же блохи..и вши...крысыКіва і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 2282
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15.09.2020 19:08 Ответить
как оно маску одевает ?
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16.09.2020 06:15 Ответить
Что за бородатое чучeло?
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15.09.2020 19:42 Ответить
Та я САМА ох...шая.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 483
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15.09.2020 19:58 Ответить
Ківа це аморальний подонок як і вся опзж. Там одні злочинці, збоченці...
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15.09.2020 21:08 Ответить
почему половина без масок. и они наб будут рассказывать про красную зону по ковид
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15.09.2020 21:34 Ответить
На второй фотографии слуга народа Олександр Литвинов пытается вытолкнуть из задницы анальный шарик.
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15.09.2020 22:00 Ответить
Роман Іванісов йде під руку зі "слугою народу".Джерело: https://censor.net/ua/p3219456

изнасиловал, подарил цветы, бинго, вопрос исчерпан
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15.09.2020 22:04 Ответить
Когда уже Кива надрочится? Это блин после него уборщицам Верховной Зрады вытирать какие-то патёки на стенах уборной
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15.09.2020 22:06 Ответить
Гео Лерос демонструє щось Антону Яценку і колезі з СН.Джерело: https://censor.net/ua/p3219456

смотрите парни, какой зеля пдрст!
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15.09.2020 22:07 Ответить
Олександр Куницький (СН) щось шепоче Лесі Забуранній (СН)Джерело: https://censor.net/ua/p3219456

солнышко, ты не смотри что я маленький,хозяйство у меня большое

Леся такая:
-зеля тоже хвалился
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15.09.2020 22:10 Ответить
Людмила Буймістер вообще пздц в черном кожане. И этих пздцов мы с вами, дорогие киевляне, понавыбирали в Киеве. А сейчас у нас вообще летающий пздц летит в меры. Пора сказать окончательный, решительный и бесповоротный СТОП новой украинской политике от зелёных...
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15.09.2020 22:13 Ответить
А Ківа дійсно хворий. Він хоче обнять нєобьятноє, впіхнути *********** та оплодотворити все оплодотвориме.
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16.09.2020 02:18 Ответить
просто, примітив скурвлений.
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16.09.2020 13:33 Ответить
Леся ,не задави куницького своїми цицьками...а то буде згорів іще один на роботі...
Р.С.хочу працювати в парламенті.....хай мене візьмуть...
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16.09.2020 06:05 Ответить
це як з того анекдоту про бюстгальтери:"мадам, рюкзаки в соседнем отделе"
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16.09.2020 11:45 Ответить
Стефанчуку надо шить маску по его размеру.
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16.09.2020 07:34 Ответить
Пробачте, джентельмени, а що Куни-цький вижив? МЧС не знадобилось? "Армата" відступила?
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16.09.2020 09:08 Ответить
Ого, у нас в Раде есть Рагнар Лодброк
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 1536
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16.09.2020 10:37 Ответить
достали эти рожи вечно небритые.. такое ощущение что боярская дума при Иване 3.
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16.09.2020 11:11 Ответить
По уровню развития - те самые бояре и есть.
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16.09.2020 16:27 Ответить
серпентарий сплошной. . главное что лица не искажены интеллектом .

интересно, кто голосовал за этих дегенератов?
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16.09.2020 11:41 Ответить
Кива, по ходу, самый честный. Даже вид не делает, что работает.
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16.09.2020 14:55 Ответить
Гадюче кубло.......
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16.09.2020 15:31 Ответить
Сегодня бенефис насильника в ВР.
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16.09.2020 18:56 Ответить
Какие они все жирные
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05.11.2020 18:23 Ответить
 
 