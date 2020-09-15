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Житель Черкасщины задержан при даче взятки в $1 тыс. начальнику местной полиции. ФОТО

Работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали жителя города Христиновка на передаче тысячи долларов США в качестве взятки начальнику местной полиции. Таким образом мужчина пытался "откупить" сына от уголовной ответственности.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ, передает Цензор.НЕТ.

Информация о коррупционном предложении поступила оперативникам Черкасского управления Департамента внутренней безопасности НПУ от и.о. начальника Христиновского отделения черкасской полиции. Капитан полиции сообщил, что ему предлагают неправомерную выгоду за решение вопроса о закрытии одного из уголовных производств.

Установлено, что неправомерную выгоду должностному полиции пообещал 56-летний житель Христиновки. Следователи полиции инкриминируют его сыну хранение наркотиков в особо крупных размерах.

Житель Черкасщины задержан при даче взятки в $1 тыс. начальнику местной полиции 01
Житель Черкасщины задержан при даче взятки в $1 тыс. начальнику местной полиции 02

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Мужчину задержали при передаче взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции готовят ему объявлениея о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

взятка (6166) Нацполиция (16487) Черниговская область (1138)


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Оскорбительная сумма! Могли и трахнуть прямо в отделении!
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15.09.2020 17:36 Ответить
Кому что. Ты явно сайт перепутал
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15.09.2020 17:39 Ответить
най это в другую сторону шмара зелёная!
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15.09.2020 18:08 Ответить
малюське на один пых...
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15.09.2020 17:39 Ответить
Що можна на таку суму предбаты, хіба лише раз в ресторан коханку відвести.
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15.09.2020 17:44 Ответить
МАЛО ДАЛ ...
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15.09.2020 17:47 Ответить
МАЛО ДАЛ ... начальник меньше десятки не берёт ...
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15.09.2020 17:48 Ответить
А начальник поліції що?)))
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15.09.2020 17:53 Ответить
за штуку баксов ответит по полной и будет .проклятый...коррупционер)) сидеть...єто ж не дупутат от слуги народов Юрченко который по 200 тыс берет и со всеми делиться и с комитетом и с фракцией)), Там где 200 тыс ничего сделать нельзя и доказательств нет))
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15.09.2020 17:55 Ответить
 
 