Житель Черкасщины задержан при даче взятки в $1 тыс. начальнику местной полиции. ФОТО

Работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали жителя города Христиновка на передаче тысячи долларов США в качестве взятки начальнику местной полиции. Таким образом мужчина пытался "откупить" сына от уголовной ответственности.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ, передает Цензор.НЕТ.

Информация о коррупционном предложении поступила оперативникам Черкасского управления Департамента внутренней безопасности НПУ от и.о. начальника Христиновского отделения черкасской полиции. Капитан полиции сообщил, что ему предлагают неправомерную выгоду за решение вопроса о закрытии одного из уголовных производств.

Установлено, что неправомерную выгоду должностному полиции пообещал 56-летний житель Христиновки. Следователи полиции инкриминируют его сыну хранение наркотиков в особо крупных размерах.





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Мужчину задержали при передаче взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции готовят ему объявлениея о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.