Nissan врезался в стоящий экскаватор в Житомире: один пассажир погиб, второй - госпитализирован, водитель - на амбулаторном лечении, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения Nissan Almera с экскаватором в Житомире один человек погиб, другой - попал в больницу. Начато досудебное расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области, около 2:30 15 сентября на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Гагарина водитель автомобиля Nissan Almera, 21-летний житель Житомирского района, двигаясь в направлении улицы Жуйко, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, который находился на автодороге.

В результате ДТП 19-летний пассажир иномарки, житель Народичского района, погиб на месте происшествия. Другой пассажир, 21-летний житель Житомирского района, с травмами был госпитализированы в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы. Водитель автомобиля после получения медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства и причины смертельной дорожного происшествия устанавливаются.

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