Nissan врезался в стоящий экскаватор в Житомире: один пассажир погиб, второй - госпитализирован, водитель - на амбулаторном лечении, - полиция. ФОТОрепортаж
В результате столкновения Nissan Almera с экскаватором в Житомире один человек погиб, другой - попал в больницу. Начато досудебное расследование.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области, около 2:30 15 сентября на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Гагарина водитель автомобиля Nissan Almera, 21-летний житель Житомирского района, двигаясь в направлении улицы Жуйко, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, который находился на автодороге.
В результате ДТП 19-летний пассажир иномарки, житель Народичского района, погиб на месте происшествия. Другой пассажир, 21-летний житель Житомирского района, с травмами был госпитализированы в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы. Водитель автомобиля после получения медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства и причины смертельной дорожного происшествия устанавливаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я был как-то офигел, еду вечером по трассе Николаев-Одесса, темень страшная, дождь лупит, тут бац, больше чем на полполосы стоит бусик на моей полосе, это на дороге по одной полосе в каждую сторону, без аварийки, без знаков, хорошо навстречу ехал дальнойбой, спс ему, притормозил, когда я руль в последний момент выкрутил. А ведь кто-то потом этого барана в**бал в задок
а они камеры, камеры; вот таких долбодятлов нужно отстреливать