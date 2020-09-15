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Nissan врезался в стоящий экскаватор в Житомире: один пассажир погиб, второй - госпитализирован, водитель - на амбулаторном лечении, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения Nissan Almera с экскаватором в Житомире один человек погиб, другой - попал в больницу. Начато досудебное расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области, около 2:30 15 сентября на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Гагарина водитель автомобиля Nissan Almera, 21-летний житель Житомирского района, двигаясь в направлении улицы Жуйко, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, который находился на автодороге.

В результате ДТП 19-летний пассажир иномарки, житель Народичского района, погиб на месте происшествия. Другой пассажир, 21-летний житель Житомирского района, с травмами был госпитализированы в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы. Водитель автомобиля после получения медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства и причины смертельной дорожного происшествия устанавливаются.

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Nissan врезался в стоящий экскаватор в Житомире: один пассажир погиб, второй - госпитализирован, водитель - на амбулаторном лечении, - полиция 01
Nissan врезался в стоящий экскаватор в Житомире: один пассажир погиб, второй - госпитализирован, водитель - на амбулаторном лечении, - полиция 02
Nissan врезался в стоящий экскаватор в Житомире: один пассажир погиб, второй - госпитализирован, водитель - на амбулаторном лечении, - полиция 03

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ДТП (7677) Житомир (683) Нацполиция (16487) смерть (9230) Житомирская область (1395)


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Топ комментарии
+4
а где фото погибших? Надо крупным планом такие фото делать и баннеры на перекрестках вешать чтобы всем водятлам было видно как ихняя тупость и невнимательность убивает пассажиров!
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15.09.2020 18:21
+3
по хорошему не важно темное время суток или светлое. нужно скорость выбирать в зависимости от ситуации. недавно ехал днем мимо общаг, где на обочине кусты и деревья, и из-за них вываливаются бухие студенты. вот там реально больше 40 ехать было страшно))
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15.09.2020 19:18
+3
ставьте три знака аварийной остановки за 20 40 60 метров от вашей машины, есть такие на светодиодах, ярко светятся ночью. не забывайте включать аварийку.

я был как-то офигел, еду вечером по трассе Николаев-Одесса, темень страшная, дождь лупит, тут бац, больше чем на полполосы стоит бусик на моей полосе, это на дороге по одной полосе в каждую сторону, без аварийки, без знаков, хорошо навстречу ехал дальнойбой, спс ему, притормозил, когда я руль в последний момент выкрутил. А ведь кто-то потом этого барана в**бал в задок

а они камеры, камеры; вот таких долбодятлов нужно отстреливать
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15.09.2020 22:25
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за булкой в сильпо спешили...
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15.09.2020 18:19 Ответить
а где фото погибших? Надо крупным планом такие фото делать и баннеры на перекрестках вешать чтобы всем водятлам было видно как ихняя тупость и невнимательность убивает пассажиров!
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15.09.2020 18:21 Ответить
Везёт дебилам и пьяницам!
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15.09.2020 18:26 Ответить
пацаны , в ночное время СУТОК когда ограниченна видимость , плюс ОСЛЕПЛЕНИЕ встреч. транспортом --- БЫСТРО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! ну вы уже , Я надеюсь поняли !!!!
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15.09.2020 18:49 Ответить
по хорошему не важно темное время суток или светлое. нужно скорость выбирать в зависимости от ситуации. недавно ехал днем мимо общаг, где на обочине кусты и деревья, и из-за них вываливаются бухие студенты. вот там реально больше 40 ехать было страшно))
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15.09.2020 19:18 Ответить
Ті, що залишили екскаватор на дорозі теж дебіли вищої марки.
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15.09.2020 19:13 Ответить
увага !за кермом льотчики - винищувачи
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15.09.2020 19:15 Ответить
От бачите,саме тілько недавно Житомир відвідував найвеличніший із всіх омликів всєя галактики.Бідоносець....не пускайте його до своїх міст,від нього самі невдачі,як не в керівництвах так і на шляхах.
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15.09.2020 20:25 Ответить
капец, какойто урод оставил экскаватор на дороге! при чем здесь спешка???
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15.09.2020 21:01 Ответить
ставьте три знака аварийной остановки за 20 40 60 метров от вашей машины, есть такие на светодиодах, ярко светятся ночью. не забывайте включать аварийку.

я был как-то офигел, еду вечером по трассе Николаев-Одесса, темень страшная, дождь лупит, тут бац, больше чем на полполосы стоит бусик на моей полосе, это на дороге по одной полосе в каждую сторону, без аварийки, без знаков, хорошо навстречу ехал дальнойбой, спс ему, притормозил, когда я руль в последний момент выкрутил. А ведь кто-то потом этого барана в**бал в задок

а они камеры, камеры; вот таких долбодятлов нужно отстреливать
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15.09.2020 22:25 Ответить
 
 