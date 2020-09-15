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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене председателю правления предприятия по временно неподконтрольной территории Луганской области, который организовал нелегальные поставки продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

В  информации отмечается: "Незаконные сделки контрразведчики и следователи СБУ разоблачили в октябре прошлого года. По данным предварительного следствия, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, находящейся на вооружении спецслужб и Министерства обороны страны-агрессора. Чтобы скрыть схему, детали отгружали в адрес фирмы-прокладки и вывозили в Россию через неконтролируемый участок границы.

Следователи органов безопасности квалифицировали действия председателя правления завода по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о подозрении заместителю председателя правления и руководителю финансово-экономического отдела предприятия. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 110-2 УК.

Продолжается документирования противоправных действий других участников схемы.

Разоблачение злоумышленников осуществлялось Департаментом контрразведки совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры".

Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ 01
Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ 02
Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ 03
Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ 04
Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ 05
Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ 06

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Автор: 

завод (513) Луганск (3164) СБУ (19923)


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что это за завод на домдосяо..
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15.09.2020 18:33 Ответить
объявлен в розыск?тобто никакой заставы в тридцать гривен?
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15.09.2020 18:34 Ответить
Вони нам продають клістрони, а ми їм ці штуки. Чисто бізнес.
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15.09.2020 18:50 Ответить
 
 