Директору завода на оккупированных территориях сообщено о подозрении в деле о снабжении военной продукцией страны-агрессора, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене председателю правления предприятия по временно неподконтрольной территории Луганской области, который организовал нелегальные поставки продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.





В информации отмечается: "Незаконные сделки контрразведчики и следователи СБУ разоблачили в октябре прошлого года. По данным предварительного следствия, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, находящейся на вооружении спецслужб и Министерства обороны страны-агрессора. Чтобы скрыть схему, детали отгружали в адрес фирмы-прокладки и вывозили в Россию через неконтролируемый участок границы.

Следователи органов безопасности квалифицировали действия председателя правления завода по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о подозрении заместителю председателя правления и руководителю финансово-экономического отдела предприятия. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 110-2 УК.

Продолжается документирования противоправных действий других участников схемы.

Разоблачение злоумышленников осуществлялось Департаментом контрразведки совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры".













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