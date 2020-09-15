ЕСПЧ подтвердил получение заявления о нарушениях прав фигуранта дела Шеремета Антоненко, - адвокат Маслов. ДОКУМЕНТ

Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от Андрея Антоненко против Украины, поданное Дмитрием Круговым от 23 июня 2020 года.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

Заявлении Antonenko v. Ukraine присвоен №29341/20.

"Андрей Антоненко и еще два человека были задержаны 12.12.2019 по подозрению в убийстве после помпезного брифинга высших должностных лиц. Впоследствии обещанные доказательства оказались голословными предположениями и клеветой", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.