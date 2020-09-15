Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край", - Честно. ИНФОГРАФИКА

В августе украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, 468,5 тысячи долларов. В тройке лидеров страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "Чесно".

"По сравнению с проанализированным в августе периодом (январь-июль 2020 года), изменились лидеры по размеру расходов. Так, в ТОП-20 теперь другая тройка лидеров. Если в результате предварительного анализа всего тратили страницы Петра Порошенко, программы "Шустер LIVE" и Николая Тищенко (все трое вообще вылетели из ТОП-20, хотя долгое время возглавляли рейтинг), то теперь это страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край". Первой и третьей в рейтинге раньше не было, а это значит, что львиную долю денег эти политсилы заплатили за рекламу в Facebook именно в августе", - говорится в сообщении.

В топ-20 попали преимущественно страницы партий, потенциальных кандидатов в мэры и лидеров политических сил. Кроме того, там представлены страницы медиа, которые размещают рекламу за или против партий/кандидатов.

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Значительные расходы в Facebook в августе были у партии "Победа Пальчевского", лидера партии "За будущее" Игоря Палицы, потенциальной кандидатки в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук и партии "Предложение". Никого из них в предыдущем ТОП-20 не было, отмечается в публикации.

При этом в августе сократил расходы на рекламу Петр Порошенко: если в январе-июле сумма составлял 52 тысяч долларов, то в августе - только 584 доллара. В рейтинге он занял 152-е место.

Наоборот, увеличили расходы на рекламу в Facebook и попали в топ-20 две страницы, связанные с партией ОПЗЖ: Днепровской городской организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Днепропетровской областной организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Значительно активизировались страницы "Киевляне за Александра Попова", "Юрий Бойко" и "Доверие Полтавщины". До августа они не тратили денег на рекламу - первой и третьей вообще не существовало.

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