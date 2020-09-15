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Новости Фото Местные выборы-2020
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Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край", - Честно. ИНФОГРАФИКА

В августе украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, 468,5 тысячи долларов. В тройке лидеров страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "Чесно".

"По сравнению с проанализированным в августе периодом (январь-июль 2020 года), изменились лидеры по размеру расходов. Так, в ТОП-20 теперь другая тройка лидеров. Если в результате предварительного анализа всего тратили страницы Петра Порошенко, программы "Шустер LIVE" и Николая Тищенко (все трое вообще вылетели из ТОП-20, хотя долгое время возглавляли рейтинг), то теперь это страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край". Первой и третьей в рейтинге раньше не было, а это значит, что львиную долю денег эти политсилы заплатили за рекламу в Facebook именно в августе", - говорится в сообщении.

В топ-20 попали преимущественно страницы партий, потенциальных кандидатов в мэры и лидеров политических сил. Кроме того, там представлены страницы медиа, которые размещают рекламу за или против партий/кандидатов.

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Значительные расходы в Facebook в августе были у партии "Победа Пальчевского", лидера партии "За будущее" Игоря Палицы, потенциальной кандидатки в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук и партии "Предложение". Никого из них в предыдущем ТОП-20 не было, отмечается в публикации.

При этом в августе сократил расходы на рекламу Петр Порошенко: если в январе-июле сумма составлял 52 тысяч долларов, то в августе - только 584 доллара. В рейтинге он занял 152-е место.

Наоборот, увеличили расходы на рекламу в Facebook и попали в топ-20 две страницы, связанные с партией ОПЗЖ: Днепровской городской организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Днепропетровской областной организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Значительно активизировались страницы "Киевляне за Александра Попова", "Юрий Бойко" и "Доверие Полтавщины". До августа они не тратили денег на рекламу - первой и третьей вообще не существовало.

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Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили За будущее, Слуга народа и Наш край, - Честно 01
Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили За будущее, Слуга народа и Наш край, - Честно 02
Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили За будущее, Слуга народа и Наш край, - Честно 03
Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили За будущее, Слуга народа и Наш край, - Честно 04

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Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили За будущее, Слуга народа и Наш край, - Честно 05

Автор: 

Facebook (391) местные выборы (2752) реклама (643) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+20
Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край"

===================
Можна коротше-ЗЕшмарклі і риги.
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15.09.2020 22:54
+10
что одно и то же
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15.09.2020 23:13
+7
пол лярда долларов слили даже не на ковид, а на захват власти путем оболванивания. все что вам надо знать про слуг
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15.09.2020 23:13
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Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край"

===================
Можна коротше-ЗЕшмарклі і риги.
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15.09.2020 22:54 Ответить
что одно и то же
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15.09.2020 23:13 Ответить
Вова пензлює до Ростова )
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15.09.2020 23:02 Ответить
+++++
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16.09.2020 15:11 Ответить
Три дебила - это сила !
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15.09.2020 23:02 Ответить
Интересно:
ЗаБу и ОЖОПники ещё больше потратили на рекламу в ВКлоаке и МэйлСру?
Это было бы логично...
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15.09.2020 23:02 Ответить
Вот лучшая https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8&fbclid=IwAR12OF1Lz_g7QbaGe7ybMy8aT6g1KvO5Pf9-qiEpDJffeEuKzhILOS7DQkA РЕКЛАМА для земрази.
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15.09.2020 23:04 Ответить
пол лярда долларов слили даже не на ковид, а на захват власти путем оболванивания. все что вам надо знать про слуг
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15.09.2020 23:13 Ответить
Цікаво, квитанції від москалів хберегли? (як водиться в агентів ФСБ)
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15.09.2020 23:16 Ответить
я запарился вносить нахер рекламу всех этих политических лузеров в фейсбуке
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15.09.2020 23:23 Ответить
без мата можно?
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16.09.2020 00:14 Ответить
А як без мата?
Ну, срака є, а слова нєт?
Це ще Фаіну Ранєвскую удівляло. Как так ?!
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16.09.2020 00:50 Ответить
Ты не понял, мне надо, что бы ответил этот "Стрелок" ))
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16.09.2020 01:03 Ответить
тібє нада?.. что тібє нада?
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16.09.2020 02:35 Ответить
можєт мармєлада?
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16.09.2020 02:36 Ответить
кто больше всех ворует, тот больше всех и крадёт, тут всё просто
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15.09.2020 23:30 Ответить
жаба врубилась,что его просто видосы давно не канают)
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15.09.2020 23:52 Ответить
за такие бабки маск летает на марс, за что боба тулит борды *****
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16.09.2020 00:09 Ответить
Если включить здравомыслие, то как минимум все эти "партии" намерены вернуть затраты на "выборы", ведь вряд ли они и их спонсоры будут выкидывать деньги на ветер...Но главная цель, это ведь приумножить "инвестиции". Хотя глупо надеяться что "лохторат" будет трезво и здраво думать...
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16.09.2020 00:52 Ответить
Ху#ло ніяких грошей не пошкодує для своїх юних путінцев:слуг урода та ригів. Голосуйте,адійоти, за кацапське стойло.
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16.09.2020 01:22 Ответить
"мудрі виборці" ,як вони їх називають,повинні розуміти ,що бабло потрачене на виборчу компанію вони будуть відшкодовувати після обрання в стократному розмірі і з вашого кармана.
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16.09.2020 06:46 Ответить
потужная партия тратиться больше всех на какао ботов.
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16.09.2020 07:27 Ответить
Мы говно не рекламируем. Говно в рекламе не нуждается.
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16.09.2020 10:39 Ответить
 
 