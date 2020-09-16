РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3586 посетителей онлайн
Новости Фото
38 812 280

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи хасидов застряли в эти дни на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи". Еще сотни — в Ивановском районе. Хасиды уверяют, что будут стоять до конца. Умрем, говорят, но придем в Умань к нашему цадику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TUT.BY.

Первые хасиды на белорусско-украинской границе появились 14 сентября после трех часов дня.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 01

- Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни, они сидят — и мы с ними, — рассказывают украинские дальнобойщики. Они почти сутки не могли пересечь границу.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 07

— Нас бы впустили, но они (хасиды) полностью блокируют движение, то ложатся под фуры, если трогаешься, то бросаются под колеса — и мы не можем ехать, — жалуются водители. Их здесь днем вторника было около двухсот.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 03
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 19
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 05
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 06

Утром 15 сентября дальнобойщики еще пытались шутить. Но с каждым часом обстановка накаляется. У некоторых в фурах скоропортящийся товар. А сколько еще придется стоять на границе — неизвестно.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены необходимым, - МИД

Красный Крест привез на границу для паломников теплые одеяла, палатки, воду и чай. Уже договорились, что молочные предприятия доставят йогурты и молоко — но выяснилось, что молочную продукцию хасиды не употребляют.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 08

Военные развернули на границе полевую кухню. В перловку, говорят, специально добавили куриную тушенку вместо говяжей или свиной. Но хасиды от такой пищи отказались — сказали, что она готовилась не на кошерной кухне, и есть такое они не будут.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 09

Бенни прилетел из Тель-Авива в Минск, затем, как и тысяча его земляков, собирался попасть в Умань через пункт пропуска "Новая Гута": "Не может быть такого, чтобы мы не попали в Умань. Ничто и никогда не может нас остановить. В Украине был Майдан — мы ездили в Умань. Даже когда в Беларуси случился Чернобыль, мы все равно ехали в Умань к нашему цадику".

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 10

Шмае Фридман — 21 год, и 11 лет подряд он ездит в Умань. "Я три-четыре раза в год в Умань приезжаю — и я не могу пропустить этот праздник. Я должен быть там и буду!"

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 11

Около 14.00 на границу приехал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей. По его словам, основная цель: посмотреть, есть ли на границе среди паломников люди, которым требуется медицинская помощь — особенно это касается детей.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 12

Сначала у некоторых дальнобойщиков совсем сдали нервы и начались первые стычки.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 07

К счастью, белорусским пограничникам удалось уговорить паломников отойти от грузовиков и дать им проехать.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 14

Кстати, территорию между пунктами пропусков уже убирали белорусские коммунальщики. Помогло на пару часов.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 15

Дальнобойщики, пусть и не сразу, но смогли покинуть Беларусь. Украинские силовики их выпустили.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 16
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 17
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 18

Вторую ночь хасиды провели на нейтральной полосе между странами.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 19

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым для них, уверены они. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. В нынешнем году из-за коронавируса 28 августа Украина закрыла границу — и многие из хасидов направились в открытую для всех Беларусь.

Всего, по информации издания, на территории Беларуси сейчас застряли около 4 тысяч паломников.

Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 20
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 21
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 22
Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью 23
Фото: TUT.by

Беларусь (7899) Умань (362) хасиды (255)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
Я б катував їх салом.
показать весь комментарий
16.09.2020 08:25
+33
Ізраїль ніби оголосив абсолютний карантин, чи як то
Спробуйте хтось з українців туди поїхати з релігійних міркувань до стіни плачу.
Вас ніхто не пустить.
А цим все можна, бо вони євреї ?
показать весь комментарий
16.09.2020 08:43
+27
Погранцы, тушонку свинную им выдайте.
Тут недавно один поц мне рассказывал за мой антисемитизм когда в Умани табличку магазин вывесил, что хасиды из за коронавирусна не обслуживаются. Он мне рассказывал, что покупатель всегда прав и даже если нагадит на прилавок. И пугал связами с демпартией. Ауууу, поц, под флагом США, вот твои соплеменники ЗНАЛИ, что вьезд закрыт, но тупо приперлись. И почему Я, как платильщик налогов, должен кормить и поить это гадящае везде и всегда стадо?
показать весь комментарий
16.09.2020 09:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
шмуц? это как?
показать весь комментарий
16.09.2020 10:14 Ответить
"Шмуц" на идиш - "вонючий". Думаю не сложно понять почему их так называют.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:30 Ответить
schmutzig..
показать весь комментарий
16.09.2020 11:14 Ответить
Такие вот они... мыло не едят - взяли и перекрыли трассу. Молодцы, ага.
Но вера тут даже не ночевала.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:50 Ответить
пипец, такое впечатление что все пейсатые дегенераты собрались в Белоруссии.
у ни че там създ пей баранов ?
показать весь комментарий
16.09.2020 09:50 Ответить
фу, пля....стадо. смотреть гыдко.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:59 Ответить
Хасіди шумнаю талпою па Бєларуссіі качюют...
показать весь комментарий
16.09.2020 10:04 Ответить
чего только не сделают хасиды, чтобы один раз в году набухаться
показать весь комментарий
16.09.2020 10:05 Ответить
... еслиб только "набухаться"!!! Ой, я вас умоляю!
показать весь комментарий
16.09.2020 10:51 Ответить
Почему мы должны кормить? Потому, что дураки. Вместо того, чтобы организовать нормальные пункты питания за деньги, не готовились к приезду массы людей. О ежегодном паломничестве знали. Ничего не делали, а могли бы заработать на туристах. Довели ситуацию до критической, а теперь вынуждены бесплатно раздавать гуманитарную помощь. Теперь это уже не туристы, а пострадавшие, а с пострадавших деньги брать нельзя.
Теперь они выглядят как свора, и можно над ними смеяться, а смеяться надо над своей тупостью.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:05 Ответить
Ну почему нельзя организовать как-то? Чтобы и Умани было выгодно.

Взять сборы какие-то в конце концов, предоставить транспорт и отдельное место.
Это религиозный туризм, и для хасидов это жизненно важно.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:21 Ответить
Хорошая такса на: Спец-мед-контроль, Личную охрану и кашерній хавчик. Платите - и вперед! Да!!! И еще 2 таксі за убор НЕЧИСТОТ, бо ГАДЯТ - не по - деЦЦки!!!
показать весь комментарий
16.09.2020 10:50 Ответить
А я-то очень долгое время считал, что евреи - это физически слабы, беспомощные, крайне неприспособленные к трудностям люди.... И вдруг вижу, что это фантастически живучий и выносливый народ...
показать весь комментарий
16.09.2020 23:36 Ответить
Ну да......... "физически слабые, беспомощные, крайне неприспособленные к трудностям люди." построили процветающую страну в совершенно непригодном для жизни регионе. Как Вы себе это представляли? Страну, начавшую свое развитие с кибуцев на голой земле.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:10 Ответить
Проблема в том, что я видел и знал только городских евреев на моём факультете в СПб: физически все были слабые, в очках, с узкими плечами. Вот поэтому и удивляюсь.
Вы-то ведь в Украине видели и других евреев: южных, загорелых, сильных. А в северном СПб они были, за небольшим исключением, все бледные и хрупкие...

Но, в Украине весьма много крепких атлетических евреев типа Дмитрия Гордона. Вот такие и подняли Израиль.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:23 Ответить
Спорное утверждение, да ладно......... Поверьте, многие эмигранты, которые приехали в Израиль будучи бледными и с узкими плечами довольно скоро превращались в загорелых и широкоплечих. Физический труд способствует кардинальным переменам во внешности в том числе.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:36 Ответить
Израиль с его каменистой пустыней и жарой - это очень хорошая школа оздоровления и закалки. Насколько я могу судить по фильму В.Познера, в Израиле практически нет депрессивных людей: все весёлые, жизнерадостные и общительные. 70 лет война вокруг, а все тамошние евреи бодро и обаятельно улыбаются.

Одна полная еврейка-экскурсовод с весьма невыигрышной внешностью весело говорила В.Познеру: "У нас тут все оптимисты: оптимизм зависит от того, как относиться к внешней действительности: образно говоря, для евреев зелёный лимон - это возможность сделать шикарный домашний лимонад, а для русских - фу, какая мерзкая кислятина ! "
показать весь комментарий
17.09.2020 02:18 Ответить
"...Умрем, говорят, но придем в Умань к нашему цадику..." первая часть предложения очень даже реальная, при таком скоплении пейсатых дебилов.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:26 Ответить
Не очень понимаю, явное противоречие. 1. Умрем 2. Но придем. Как? Умрут фактически, или виртуально? Уж что-то одно пусть выбирают: или 1. умереть 2. придти (в следующем году)
показать весь комментарий
16.09.2020 21:10 Ответить
ТИ БЛ* КАЦАП КОНЧЕНИЙ ?
Скільки вас вибл*дків ботних на форумі розвелося.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:09 Ответить
Народ що вам ці хасиди зробили ? Цадік для них це як святий для християн. Невже ви не розумієте що в таких антисанитарних умовах поза Уманню вони ймовірніше захворіють ніж якщо їх пропустити в ту Умань ? Ну порушують вони закон України - так вони взагалі живуть по релігійним законам, що в США, що в Ізраїлі. Вже зробіть для них вийняток, вони ж на релігійне свято їдуть, а не на ****** чи побухать. Самі українці їздять в маршрутках та електричках без масок, то чого ви до нещасних хасидів прискіпалися?
показать весь комментарий
16.09.2020 10:32 Ответить
Принимай их у себя, в Штатах! Или они не подвержені Ковиду!?
показать весь комментарий
16.09.2020 10:48 Ответить
Страдальцы за веру.
Давайте купим умную власть!
Что было проще, Израиль в красной зоне. Тесты на коронавирус при въезде!
Не пускать зараженных и всех, кто приближался к ним ближе 1,5 м. (т.е. всех). Или всех на 14 дней (платную) обсервацию.
Хасидов не пропустим, денег заработаем и в глазах мировой общественности ...
показать весь комментарий
16.09.2020 10:34 Ответить
Єто что, какая-то сверхнация, или КАК!? Мало ли Где и Кого пркопали!? Откапівайте, консервируйте (со своим земелей, Члнинім в рассоле - опіт есть) и везите на свою аьма-маТЕРЬ! Ничего....Пусть потусят недельку другую на нейтральной полосе, а уж как совсем завоняются (представляю, какое там сейчас вонидло!) - добро пожаловать назад, к БацЬке! У нас и так КОВИД лютует!
показать весь комментарий
16.09.2020 10:46 Ответить
Много разговоров было о перезахоронении, ничего не выйдет, во первых это запрещено еврейскими и хасидскими законами, во вторых цадик их, в завещании написал похоронить себя в Умани, так что надо строить инфраструктуру, и сказать цадику большущее спасибо, за то что по крайней мере часть уманчан всегда будет при работе и при бабле)) .Нет идеальных иностранных туристов, в каждой избушке свои погремушки, английские фаны ломают мебель и дерутся, лапотники дохера пьют рыгают в бассейны и туда-же прыгают в одежде и 3,14здят все, что не так лежит , немцы обсыкают все углы какие находят, хасиды еще не самый жесткий вариант, едут значит везут иностранные бабки, значит делают хорошо государству, надо простосоздавать им условия, чтобы ехало больше, платило больше. Скажем проще, если бы хасиды в Умани каждый год не праздновали свой новый год, то многим уманчанам(коренным украинцам)не за какой хер было бы отпраздновать свой новый год
показать весь комментарий
16.09.2020 15:36 Ответить
Полностью согласен! Но, поскольку у нас, как всегда, (включая изнасилование Житомирщині янтарем) все - через... вобщем..."ректально", то на настоящий момент и в ближайшем будущем, кроме горстки обогатившихся арендодателей, свиноматочников - наливаек - лавочников и ... "одиноких и недоцелованніх" горожанок Умани, єти хасидики никакой пользі державе не несут, а вот бардака и растления, ви ПРАВІ, - с избітком. Нужні законі, регламенті и правила а снонешней властью єто - утопия...(((
показать весь комментарий
16.09.2020 16:13 Ответить
Не законы и регламенты нужны, а мозги........... Даже в 2014 году не было такого идиотизма с паломниками.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:14 Ответить
Умань в счастливом ожидании "дарогих гостей", (пусть не смущает дата публикации: ничего не изменилось! )
https://ukraine.fakty.ua/153058-rosh-ashana-v-umani-sdav-zhile-hasidam-hozyaeva-yutyatsya-v-garazhah-i-na-cherdakah - Многие уманчане сокрушаются, что гости сильно мусорят, забывают вовремя выключить воду, газ, электричество, ломают мебель, - говорит Валентина, сдающая паломникам свой дом.
- Мы вынуждены судиться с хасидами, ведь они отобрали у нас дорогу! - вздыхает Павел Науменко из пятиэтажки по улице Пушкина, 21. - Под окнами нашего дома разместили столовую. В прошлом году, затеяв стройку, хасиды каким-то чудом приобрели эту территорию вместе с дорогой. Строили в основном ночью, спать нам не давали. И техника работала, и сами они такие шумные. Теперь и мы, и жители соседних домов будто в резервации - подъезда к нам нет. Ни «скорая» помощь, ни пожарные, ни даже такси не доберутся.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:55 Ответить
Ти ненавидіш евреїв ?

У Московії в таких людей багато однодумців
показать весь комментарий
17.09.2020 00:07 Ответить
Який жах!!!
показать весь комментарий
16.09.2020 10:59 Ответить
Вофку надо послать к единоверным братьям,он вмиг разрулит ситуацию.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:07 Ответить
Похоже, что большинство проблем с хасидами порождено жадностью, ленью и продажностью муниципальной власти Умани.
Жалуетесь на незаконную стройку - но на нее какая-то тварь давала разрешение. И ВЫ эту тварь "за гречку" выбрали. Хасиды дают деньги? Не так ли? И кому? Вашим царькам?
И вы еще жалуетесь, будто не знаете кто виноват. Да б*дь посмотрите в зеркало и лупите себя в лоб.
То, что они мусорят - то спросите у англичан про улицу Пикадили. И сорят и убирают. И никто не вопит. Решают деньги за уборку. Ну берите с них деньги за ущерб. И не царькам, а громаде. И всем будет хорошо.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:21 Ответить
Беларусский ОМОН, а вы где????
показать весь комментарий
16.09.2020 12:10 Ответить
Умань 2015.....Зеля натворив.))))))))
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9374
показать весь комментарий
16.09.2020 12:21 Ответить
ТИ ДЕБІЛ ? ЧОГО НЕ ЗНІМАЄШ І НЕ ВИКЛАДУЄШ ПЛОЩІ МІСТ ПІСЛЯ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА КИЇВА, ХАРКОВА ЧИ ЛЬВІВА ?


ТАК ТОБІ СВИНЯЧИТИ МОЖНА, ЦЕ НОРМ, А ІНЩІ ПОВИННІ НА КРИЛАХ ЛІТАТИ ?
показать весь комментарий
16.09.2020 23:53 Ответить
дебил? хотя вопрос тут лишний
показать весь комментарий
16.09.2020 13:28 Ответить
и снова Умань...
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1642
показать весь комментарий
16.09.2020 12:30 Ответить
И где они столько мусора берут? Неужели,с собой из-за границы привозят в 2-х чемоданах на каждого? Это первое!
Второе,а что,в Умани не принято убирать по утрам улицы дворниками ! Вывозить мусор каждый день или раз в 2-3 дня? Муниципальные власти только деньги с жителей дерут?
Не уверена ,что в Умани без хасидов другая картина! Столько мусора нельзя за пару дней набросать!
показать весь комментарий
16.09.2020 22:26 Ответить
Викладуй і далі - може хто повіре що це все хасиди накидали І НЕ ЗАБУДЬ ЗНЯТИ ФУРИ ЗІ СМІТТЯМ ЗІ ЛЬВОВА ЯКІ НА ДНЯХ ЗАТРИМАЛИ В ІНШОМУ МІСТІ
показать весь комментарий
16.09.2020 23:55 Ответить
это ли не благодатная среда для антисемитизма
показать весь комментарий
16.09.2020 12:47 Ответить
Другая культура.
А вы не знали, что свадьбы у них бывают на помойках. Традиции.
Вам они мешают жить? Будем гордыми голодранцами, босотой?
Не нравится за ними убирать - так запустите китайцев.
Они даже на г*но не обижаются. Они это воспринимают как комплимент (в смысле удобрение). Пикантная подробность, но по старинной китайской традиции гость должен сходить в нужник хозяина. Это уважение. И многие наши маты они не понимают и не обижаются. Могут обидеться на фразу "*бал я твоих восемь поколений".
Другая культура.
Уважайте себя, но не становитесь ксенофобами.
показать весь комментарий
16.09.2020 13:09 Ответить
Умань в печали. За эти несколько дней они очень хорошо зарабатывали. В этом году пролёт...
показать весь комментарий
16.09.2020 13:40 Ответить
Гнать, в три шеи надо, этих небритых и немытых хасидов, в свой грёбанный ИЗраиль!! Каждый второй из них больной!!
показать весь комментарий
16.09.2020 14:21 Ответить
Помремо, кажуть, але прийдемо до Умані до нашого цадика. Курва, а я думав що зомбі є тільки серед прихожан рпц))))
показать весь комментарий
16.09.2020 14:25 Ответить
У дзеркало глянь
показать весь комментарий
17.09.2020 00:04 Ответить
Честно говоря их немного жаль, пустите их к этому цадику, создайте условия чтобы они оставляли деньги в бюджет Умани, создайте места поломничества. Но мы на это не способны, только красть и жрать. Чем мы лучше их тогда?
показать весь комментарий
16.09.2020 14:31 Ответить
всё там создано учитывая с кем приходится иметь дело. цадик цадиком, а ковид ковидом, если некоторые по 4 раза в год туда ездят, думаю можно в этот раз обойтись 3мя поездками цадики не помрут и не исчезнут так точно
показать весь комментарий
16.09.2020 14:38 Ответить
Дальнобойщикам надо было раздать хасидам бело-красные флаги и кричать "Лукашенко в автозак" и сказать, мол только так их впустят в Украину. Через полчаса ОМОН расчистил бы дорогу
показать весь комментарий
16.09.2020 14:36 Ответить
В средние века в ров вокруг замка сбрасывались нечистоты, чтоб врагу было не сильно приятно его штурмовать (стоя по шею в говне). Похоже в наши времена для укрепления границы привлекают хасидов...
показать весь комментарий
16.09.2020 15:16 Ответить
Если бы кто-то из дальнобоев вкатил бы пару раз в роговой отсек одному из клоунов, остальные разбежались бы как тараканы на автомате. Развели там толерастию.
показать весь комментарий
16.09.2020 16:23 Ответить
А ты это по-немецки и громко в Германии заяви,...🤣🤣
На предачки не расчитывай, в немецкой тюрьме хорошо кормят....
показать весь комментарий
16.09.2020 22:34 Ответить
21 сторіччя на дворі, а деякі люди все ще з-під каменюки не вилізли.
показать весь комментарий
16.09.2020 19:06 Ответить
Другие такому туризму только радовались бы. Да еще и Конгресс США и МИД Израиля просит - это же какой переговорный козырь! Но нет, во всем люту зраду видят.

Судя по обилию сюжетов в СМИ - эти хасыды ламают пугалку о всеобщей пандемии.
показать весь комментарий
16.09.2020 19:55 Ответить
Другие -да,радовались бы,,,
Но Зеленский ,по указке ***** , стремится испортить отношения со всеми, кто помогал Украине... Ему нежен дефолт в стране... И сдача Рашке!!!
Не устану повторять: " Украинцы ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ ВМЕСТЕ "
показать весь комментарий
16.09.2020 22:41 Ответить
Почему ребенок на фото презерватив жуёт, это кошерно?
показать весь комментарий
16.09.2020 20:31 Ответить
это безопасно .
показать весь комментарий
16.09.2020 23:39 Ответить
...адЪи иИзраиль...
показать весь комментарий
17.09.2020 07:09 Ответить
таки да, все они преЗЕденты...
показать весь комментарий
16.09.2020 21:33 Ответить
интересно, это только меня от них тошнит, глядя на эти фотографии?
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54 Ответить
Нет! Не только вас...
Но вы не видели немеций город Кёльн после фестиваля.....Убирают улицы 2 дня !!
Или Баварию во время "Пивного Фестиваля"...
Зато деньги зарабатываются сумашедшие...
показать весь комментарий
16.09.2020 22:48 Ответить
да дело даже не в уборке. Дело в народце, наглые, мерзкие и беспринципные.
показать весь комментарий
16.09.2020 23:16 Ответить
Ти про С*к Народу чи ти просто антисеміт і ненавидіш евреїв ?

Таких у Расєї ******* - вони основа черносотенців.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:02 Ответить
В Ізраїлі строгий карантин, не маєш права відійти від дому більше ніж на 500 метрів. А у нас для якогось зброду "теплые одеяла, палатки, воду и чай, полевая кухня, куриную тушенку вместо говяжей или свиной..." Клоун пошли туди Колю Котлету нехай ще там "Велюр" для хасидів відкриє.
"Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни..." Путін тестує Ваву, і якщо з хасидами номер пройде, то слідом попруть біженці з Азії, як у 2015 араби на Європу.

Аваков, я підкажу тобі, як територію між пунктами пропуску очистити за 15 хвилин. Пусти трішечки того газу, який Януковоч пускав на майданівців, і хасидів як вітром здує та ще й дорогу в Україну забудуть доки жити будуть.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:43 Ответить
Та ти за беркутню на Майдані, ти за Януковоща ?
І з таким в одній країні доводится жити ...
Не хвилюйся - будеш з холоду і голоду здихати на вулиці десь в Німеччині, бо до людини все вертається те що вона робить і каже.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:00 Ответить
Дебіл, це мене беркутня овоча труїла газом на Майдані в той час, як падаль кацапська така як ти кликала путіна. Він до тебе прийшов і ті твої заклики до ху*ла тобі вже повернулись у вигляді ОРДЛО. З голоду і холоду здохнеш ти гнидо продажня!
показать весь комментарий
17.09.2020 00:32 Ответить
Бачу до тебе так і не дійшло нічого - як відносишься до гостей, так будуть відноситься і до тебе в чужій країні. НЕНАВИДИЩ ЕВРЕЇВ, тоді чим ти краще за кацапа?
На відміну від тебе я ненавиджу те що роблять КАЦАПИ, а ереїв поважаю, як що ти звав Пукіна то це твої проблеми, я його лохом називав ще до анексії Криму.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:43 Ответить
приехал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей

-----------------------------------------------------------------------------------
В Беларуси нет должности "губернатор" ибо нет губерний .
показать весь комментарий
16.09.2020 23:37 Ответить
ТЕ ЩО КОЇТЬСЯ ТО СОРОМ - ЦЕ ЯК ДО ВАС ГОСТІ ПРИЇХАЛИ, А ВИ ЇМ КАЖИТЕ ІДІТЬ ДОДОМУ, ВИ ТУТ НЕ ПОТРІБНІ.
БОГ ЗА ТАКЕ ПИТАЄ З ТОГО ХТО ВІДМОВЛЯЄ У ГОСТИННОСТІ
ЗЕЛЕНІ СВИНІ
показать весь комментарий
16.09.2020 23:57 Ответить
натуральне СТАДО ЗАРОСЛИХ НЕБРИТИХ БАРАНІВ!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 01:41 Ответить
грязь, вонь, хамство по отношению к украинцам...
показать весь комментарий
17.09.2020 05:01 Ответить
а шо мешает отдать евреям останки этого цадика...и пусть тогда у себя тусят...
показать весь комментарий
17.09.2020 07:12 Ответить
уже как то предлагал - но не - останки самим нужны позарез
показать весь комментарий
19.09.2020 08:03 Ответить
Страница 3 из 3
 
 