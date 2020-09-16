Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи хасидов застряли в эти дни на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи". Еще сотни — в Ивановском районе. Хасиды уверяют, что будут стоять до конца. Умрем, говорят, но придем в Умань к нашему цадику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TUT.BY.



Первые хасиды на белорусско-украинской границе появились 14 сентября после трех часов дня.

- Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни, они сидят — и мы с ними, — рассказывают украинские дальнобойщики. Они почти сутки не могли пересечь границу.

— Нас бы впустили, но они (хасиды) полностью блокируют движение, то ложатся под фуры, если трогаешься, то бросаются под колеса — и мы не можем ехать, — жалуются водители. Их здесь днем вторника было около двухсот.









Утром 15 сентября дальнобойщики еще пытались шутить. Но с каждым часом обстановка накаляется. У некоторых в фурах скоропортящийся товар. А сколько еще придется стоять на границе — неизвестно.

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Красный Крест привез на границу для паломников теплые одеяла, палатки, воду и чай. Уже договорились, что молочные предприятия доставят йогурты и молоко — но выяснилось, что молочную продукцию хасиды не употребляют.

Военные развернули на границе полевую кухню. В перловку, говорят, специально добавили куриную тушенку вместо говяжей или свиной. Но хасиды от такой пищи отказались — сказали, что она готовилась не на кошерной кухне, и есть такое они не будут.

Бенни прилетел из Тель-Авива в Минск, затем, как и тысяча его земляков, собирался попасть в Умань через пункт пропуска "Новая Гута": "Не может быть такого, чтобы мы не попали в Умань. Ничто и никогда не может нас остановить. В Украине был Майдан — мы ездили в Умань. Даже когда в Беларуси случился Чернобыль, мы все равно ехали в Умань к нашему цадику".

Шмае Фридман — 21 год, и 11 лет подряд он ездит в Умань. "Я три-четыре раза в год в Умань приезжаю — и я не могу пропустить этот праздник. Я должен быть там и буду!"

Около 14.00 на границу приехал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей. По его словам, основная цель: посмотреть, есть ли на границе среди паломников люди, которым требуется медицинская помощь — особенно это касается детей.

Сначала у некоторых дальнобойщиков совсем сдали нервы и начались первые стычки.





К счастью, белорусским пограничникам удалось уговорить паломников отойти от грузовиков и дать им проехать.

Кстати, территорию между пунктами пропусков уже убирали белорусские коммунальщики. Помогло на пару часов.

Дальнобойщики, пусть и не сразу, но смогли покинуть Беларусь. Украинские силовики их выпустили.







Вторую ночь хасиды провели на нейтральной полосе между странами.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым для них, уверены они. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. В нынешнем году из-за коронавируса 28 августа Украина закрыла границу — и многие из хасидов направились в открытую для всех Беларусь.

Всего, по информации издания, на территории Беларуси сейчас застряли около 4 тысяч паломников.









Фото: TUT.by