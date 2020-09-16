Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около тысячи хасидов застряли в эти дни на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи". Еще сотни — в Ивановском районе. Хасиды уверяют, что будут стоять до конца. Умрем, говорят, но придем в Умань к нашему цадику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TUT.BY.
Первые хасиды на белорусско-украинской границе появились 14 сентября после трех часов дня.
- Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни, они сидят — и мы с ними, — рассказывают украинские дальнобойщики. Они почти сутки не могли пересечь границу.
— Нас бы впустили, но они (хасиды) полностью блокируют движение, то ложатся под фуры, если трогаешься, то бросаются под колеса — и мы не можем ехать, — жалуются водители. Их здесь днем вторника было около двухсот.
Утром 15 сентября дальнобойщики еще пытались шутить. Но с каждым часом обстановка накаляется. У некоторых в фурах скоропортящийся товар. А сколько еще придется стоять на границе — неизвестно.
Красный Крест привез на границу для паломников теплые одеяла, палатки, воду и чай. Уже договорились, что молочные предприятия доставят йогурты и молоко — но выяснилось, что молочную продукцию хасиды не употребляют.
Военные развернули на границе полевую кухню. В перловку, говорят, специально добавили куриную тушенку вместо говяжей или свиной. Но хасиды от такой пищи отказались — сказали, что она готовилась не на кошерной кухне, и есть такое они не будут.
Бенни прилетел из Тель-Авива в Минск, затем, как и тысяча его земляков, собирался попасть в Умань через пункт пропуска "Новая Гута": "Не может быть такого, чтобы мы не попали в Умань. Ничто и никогда не может нас остановить. В Украине был Майдан — мы ездили в Умань. Даже когда в Беларуси случился Чернобыль, мы все равно ехали в Умань к нашему цадику".
Шмае Фридман — 21 год, и 11 лет подряд он ездит в Умань. "Я три-четыре раза в год в Умань приезжаю — и я не могу пропустить этот праздник. Я должен быть там и буду!"
Около 14.00 на границу приехал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей. По его словам, основная цель: посмотреть, есть ли на границе среди паломников люди, которым требуется медицинская помощь — особенно это касается детей.
Сначала у некоторых дальнобойщиков совсем сдали нервы и начались первые стычки.
К счастью, белорусским пограничникам удалось уговорить паломников отойти от грузовиков и дать им проехать.
Кстати, территорию между пунктами пропусков уже убирали белорусские коммунальщики. Помогло на пару часов.
Дальнобойщики, пусть и не сразу, но смогли покинуть Беларусь. Украинские силовики их выпустили.
Вторую ночь хасиды провели на нейтральной полосе между странами.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым для них, уверены они. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. В нынешнем году из-за коронавируса 28 августа Украина закрыла границу — и многие из хасидов направились в открытую для всех Беларусь.
Всего, по информации издания, на территории Беларуси сейчас застряли около 4 тысяч паломников.
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Но вера тут даже не ночевала.
у ни че там създ пей баранов ?
Теперь они выглядят как свора, и можно над ними смеяться, а смеяться надо над своей тупостью.
Взять сборы какие-то в конце концов, предоставить транспорт и отдельное место.
Это религиозный туризм, и для хасидов это жизненно важно.
Вы-то ведь в Украине видели и других евреев: южных, загорелых, сильных. А в северном СПб они были, за небольшим исключением, все бледные и хрупкие...
Но, в Украине весьма много крепких атлетических евреев типа Дмитрия Гордона. Вот такие и подняли Израиль.
Одна полная еврейка-экскурсовод с весьма невыигрышной внешностью весело говорила В.Познеру: "У нас тут все оптимисты: оптимизм зависит от того, как относиться к внешней действительности: образно говоря, для евреев зелёный лимон - это возможность сделать шикарный домашний лимонад, а для русских - фу, какая мерзкая кислятина ! "
Скільки вас вибл*дків ботних на форумі розвелося.
Давайте купим умную власть!
Что было проще, Израиль в красной зоне. Тесты на коронавирус при въезде!
Не пускать зараженных и всех, кто приближался к ним ближе 1,5 м. (т.е. всех). Или всех на 14 дней (платную) обсервацию.
Хасидов не пропустим, денег заработаем и в глазах мировой общественности ...
https://ukraine.fakty.ua/153058-rosh-ashana-v-umani-sdav-zhile-hasidam-hozyaeva-yutyatsya-v-garazhah-i-na-cherdakah - Многие уманчане сокрушаются, что гости сильно мусорят, забывают вовремя выключить воду, газ, электричество, ломают мебель, - говорит Валентина, сдающая паломникам свой дом.
- Мы вынуждены судиться с хасидами, ведь они отобрали у нас дорогу! - вздыхает Павел Науменко из пятиэтажки по улице Пушкина, 21. - Под окнами нашего дома разместили столовую. В прошлом году, затеяв стройку, хасиды каким-то чудом приобрели эту территорию вместе с дорогой. Строили в основном ночью, спать нам не давали. И техника работала, и сами они такие шумные. Теперь и мы, и жители соседних домов будто в резервации - подъезда к нам нет. Ни «скорая» помощь, ни пожарные, ни даже такси не доберутся.
У Московії в таких людей багато однодумців
Жалуетесь на незаконную стройку - но на нее какая-то тварь давала разрешение. И ВЫ эту тварь "за гречку" выбрали. Хасиды дают деньги? Не так ли? И кому? Вашим царькам?
И вы еще жалуетесь, будто не знаете кто виноват. Да б*дь посмотрите в зеркало и лупите себя в лоб.
То, что они мусорят - то спросите у англичан про улицу Пикадили. И сорят и убирают. И никто не вопит. Решают деньги за уборку. Ну берите с них деньги за ущерб. И не царькам, а громаде. И всем будет хорошо.
ТАК ТОБІ СВИНЯЧИТИ МОЖНА, ЦЕ НОРМ, А ІНЩІ ПОВИННІ НА КРИЛАХ ЛІТАТИ ?
Второе,а что,в Умани не принято убирать по утрам улицы дворниками ! Вывозить мусор каждый день или раз в 2-3 дня? Муниципальные власти только деньги с жителей дерут?
Не уверена ,что в Умани без хасидов другая картина! Столько мусора нельзя за пару дней набросать!
А вы не знали, что свадьбы у них бывают на помойках. Традиции.
Вам они мешают жить? Будем гордыми голодранцами, босотой?
Не нравится за ними убирать - так запустите китайцев.
Они даже на г*но не обижаются. Они это воспринимают как комплимент (в смысле удобрение). Пикантная подробность, но по старинной китайской традиции гость должен сходить в нужник хозяина. Это уважение. И многие наши маты они не понимают и не обижаются. Могут обидеться на фразу "*бал я твоих восемь поколений".
Другая культура.
Уважайте себя, но не становитесь ксенофобами.
На предачки не расчитывай, в немецкой тюрьме хорошо кормят....
Судя по обилию сюжетов в СМИ - эти хасыды ламают пугалку о всеобщей пандемии.
Но Зеленский ,по указке ***** , стремится испортить отношения со всеми, кто помогал Украине... Ему нежен дефолт в стране... И сдача Рашке!!!
Не устану повторять: " Украинцы ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ ВМЕСТЕ "
Но вы не видели немеций город Кёльн после фестиваля.....Убирают улицы 2 дня !!
Или Баварию во время "Пивного Фестиваля"...
Зато деньги зарабатываются сумашедшие...
Таких у Расєї ******* - вони основа черносотенців.
"Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни..." Путін тестує Ваву, і якщо з хасидами номер пройде, то слідом попруть біженці з Азії, як у 2015 араби на Європу.
Аваков, я підкажу тобі, як територію між пунктами пропуску очистити за 15 хвилин. Пусти трішечки того газу, який Януковоч пускав на майданівців, і хасидів як вітром здує та ще й дорогу в Україну забудуть доки жити будуть.
І з таким в одній країні доводится жити ...
Не хвилюйся - будеш з холоду і голоду здихати на вулиці десь в Німеччині, бо до людини все вертається те що вона робить і каже.
На відміну від тебе я ненавиджу те що роблять КАЦАПИ, а ереїв поважаю, як що ти звав Пукіна то це твої проблеми, я його лохом називав ще до анексії Криму.
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В Беларуси нет должности "губернатор" ибо нет губерний .
БОГ ЗА ТАКЕ ПИТАЄ З ТОГО ХТО ВІДМОВЛЯЄ У ГОСТИННОСТІ
ЗЕЛЕНІ СВИНІ