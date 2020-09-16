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Новости Фото ДТП
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Два грузовика столкнулись и загорелись на Николаевщине, погибли два человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Два грузовика столкнулись и загорелись в Николаевской области. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Николаевской области.

16 сентября в 2:15 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев".

 Установлено, что столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливаются) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись. Пострадавший руководитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двух погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения.

В 02:30 пожар был локализован в 03:00 ликвидировали на общей площади 30 кв. м.

Обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.

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Два грузовика столкнулись и загорелись на Николаевщине, погибли два человека, - ГСЧС 01
Два грузовика столкнулись и загорелись на Николаевщине, погибли два человека, - ГСЧС 02
Два грузовика столкнулись и загорелись на Николаевщине, погибли два человека, - ГСЧС 03
Два грузовика столкнулись и загорелись на Николаевщине, погибли два человека, - ГСЧС 04

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ДТП (7677) Николаевская область (2130) пожар (5956) ГСЧС (4979)


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Виновен будет тот, чей босс не занес вчасно.
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16.09.2020 09:42 Ответить
Один з двох заснув напевно
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16.09.2020 09:44 Ответить
Они грали в "кто свернет раньше"
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16.09.2020 09:50 Ответить
А це все із за того що в Україні відсутній міжнародний загальноприйнятий закон про роботу і відпочинок водіїв вантаживк від 3,5 тонн. Так само як у Козлостані , там де водії можуть по 20 годин на добу херячити замість 9 за законом
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16.09.2020 09:51 Ответить
так але ще в Україні нема ******** доріг, зокрема ця "однополосна". Була б двополосна з відбійником посереді наслідки були б не такі страшні
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16.09.2020 10:33 Ответить
Вы явно не в теме. Большинство дальнобоев соблюдает режим, так как ездят за границу, да и у нас транспортники проверяю. Вчера буквально меня останавливали. Проблема в том что ввели тепловой режим, и днём приходиться стоять, а ночью ехать, да и неадекватна никто не отменял.
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16.09.2020 16:27 Ответить
Я не в темі що до Украіни але тут у Європі я як раз в темі бо працюю в логістик траспорт бранже , а від укр. водіів мені відомо що в Украіні немає обмежень - скільки можеш стільки ідеш. За тепловий режим не чув але це якась бредова ідея
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16.09.2020 17:35 Ответить
.https://autotheme.info/news/127742-nachala-plyt-doroga-************-v-ramkah-bolshoj-strojki.html Начала "плыть" дорога, построенная в рамках "Большой стройки".
А тим часом Велике будівництво крадівництво Зелі дає свій результат.)))
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16.09.2020 09:53 Ответить
 
 