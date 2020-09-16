Два грузовика столкнулись и загорелись на Николаевщине, погибли два человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Два грузовика столкнулись и загорелись в Николаевской области. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Николаевской области.

16 сентября в 2:15 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев".

Установлено, что столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливаются) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись. Пострадавший руководитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двух погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения.

В 02:30 пожар был локализован в 03:00 ликвидировали на общей площади 30 кв. м.

Обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.

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