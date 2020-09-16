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45 кг янтаря обнаружили в багажнике 21-летнего водителя Mitsubishi на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции Ривненщины оставили внедорожник. Во время поверхностного осмотра багажника правоохранители обнаружили около 45 килограмм янтаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненщины.

Водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero", 21-летний житель поселка Любешов Волынской области, во время общения с правоохранителями начал заметно нервничать. Однако, на просьбу показать багажное отделение, согласился. Во время поверхностной проверки работники полиции обнаружили четыре полипропиленовые мешки, в которых находился янтарь разной фракции общим весом 45 килограммов.

От каких-либо объяснений водитель отказался, как и другие двое пассажиров, которые находились во внедорожнике.

По факту незаконной перевозки янтаря следователи Владимирецкого отделения полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Янтарь полицейские изъяли и направлять на экспертизу. Транспортное средство помещено на территорию местного отделения полиции.

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45 кг янтаря обнаружили в багажнике 21-летнего водителя Mitsubishi на Ривненщине, - Нацполиция 01

Автор: 

Нацполиция (16490) янтарь (581) Ровенская область (1237)


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А чуваки в лесу копают. В багажнике надо копать!
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16.09.2020 09:51 Ответить
От каких-либо объяснений водитель отказался, как и другие двое пассажиров, которые находились во внедорожнике.

Значит янтарь ничейный. В таком случае нада было забрать бурштын сибе и отпустить вадилу с посожирами
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16.09.2020 09:58 Ответить
Так у нас вже ЗЕ-дебіл оголосив що поборов бурштинову мафію! Чи знову збрехав???
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16.09.2020 10:00 Ответить
Поборов. И теперь он сверху на ней удобно разместился.
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16.09.2020 10:06 Ответить
Ну вот приплыли!!! Поймают тебя или не поймают- не так важно!!! Ну не поймали бы и что? Купил бы новую машину, новый телек, пожрать итд!!! А потом все равно уходить, а вспомнить то что??? Что не поймали?
Грустно!
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16.09.2020 10:02 Ответить
История о том как земрази победили бурштинову мафию. Что там с индексом борща зебилы?
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16.09.2020 10:27 Ответить
Де взялися копачі бурштину? Вде рік як все добре і під особистим контролем ЗЕ?
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16.09.2020 15:30 Ответить
 
 