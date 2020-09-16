45 кг янтаря обнаружили в багажнике 21-летнего водителя Mitsubishi на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО
Сотрудники полиции Ривненщины оставили внедорожник. Во время поверхностного осмотра багажника правоохранители обнаружили около 45 килограмм янтаря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненщины.
Водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero", 21-летний житель поселка Любешов Волынской области, во время общения с правоохранителями начал заметно нервничать. Однако, на просьбу показать багажное отделение, согласился. Во время поверхностной проверки работники полиции обнаружили четыре полипропиленовые мешки, в которых находился янтарь разной фракции общим весом 45 килограммов.
От каких-либо объяснений водитель отказался, как и другие двое пассажиров, которые находились во внедорожнике.
По факту незаконной перевозки янтаря следователи Владимирецкого отделения полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Янтарь полицейские изъяли и направлять на экспертизу. Транспортное средство помещено на территорию местного отделения полиции.
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Значит янтарь ничейный. В таком случае нада было забрать бурштын сибе и отпустить вадилу с посожирами
Грустно!