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Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности. ФОТОрепортаж

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыл сводный отряд полицейских.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации", - сказано в сообщении.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко довел до полицейских основные задачи правоохранителей. Среди них - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также начальник полиции Черкасской области отметил важность соблюдения дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Также на Цензор.НЕТ: Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, - Енин

Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 01
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 02
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 03
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 04
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 05
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 06
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 07
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 08
Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности 09

Автор: 

Нацполиция (16490) Умань (362) хасиды (255) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+5
- Вы слышали, таки Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
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16.09.2020 10:55
+4
- Абрам, допустим, ты нашел целый чемодан набитый деньгами. Что ты будешь с ним делать?
- Ну, кучу денег в плохой чемодан точно не положат! Продам.
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16.09.2020 11:00
+4
Какая ещё страна кроме Украины, которая рада любую заграницу в жопу целовать, чтобы понравиться, пустила бы к себе этих маланских беспредельщиков, та ещё и в теперешней ситуации? А аж вижу, как тот же Израиль сраной метлой гнал бы сейчас толпы украинских туристов, которым приспичило бы сейчас там покататься.
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16.09.2020 11:03
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ну ну, развозите ковид по регионам..и потом что снова за хряки-кабаны в форме полиции?Уже отъелись?
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16.09.2020 10:53 Ответить
Це збіговисько ментозаврів відбувається щороку!!! Це звіздець ,вулицею,особливо Пушкіна, неможливо вільно пройти !!!))
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16.09.2020 11:07 Ответить
сколько мы должны терпеть эти оккупационно-колониальные,пушкинско-лермантовские и прочие... названия улиц???? почему не Гонты, почему не Зализняка...? почему не Петлюры, почему не Багряного или Самчука...???
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16.09.2020 11:12 Ответить
Доти , доки українці терпітимуть !!))
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16.09.2020 11:17 Ответить
Тоже хотят отпразнывать новый год роху со шана?
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16.09.2020 10:54 Ответить
- Вы слышали, таки Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
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16.09.2020 10:55 Ответить
- Абрам, допустим, ты нашел целый чемодан набитый деньгами. Что ты будешь с ним делать?
- Ну, кучу денег в плохой чемодан точно не положат! Продам.
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16.09.2020 11:00 Ответить
пустить бы их - и так Хоспоть только "свой норот" мочит.? в гоям просто достается как в 33-тьем
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16.09.2020 10:58 Ответить
Значит пустит Бубочка родню в Умань? А сам шо, побрезгует приехать понюхать? А как жители Умани голосовали на выборах президента?
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16.09.2020 10:59 Ответить
как и все..(кроме Львова) ...я за Смешко...
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16.09.2020 11:18 Ответить
В Умані в пошані Матьківщина , нажаль !!))
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16.09.2020 11:40 Ответить
Нічого дивного ,це звичайна процедура з 90-го року !!))
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16.09.2020 11:09 Ответить
А чому не плювати на тих хто дозволяє плювати на себе !!))
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16.09.2020 11:54 Ответить
Адмін сьогодні просто звір))
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16.09.2020 13:52 Ответить
Я на себе не дозволяю плювати. А оскільки "держава-це я",значить щось з нашим народом не те. Тому що такі як я в меншості,як виявляється.
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16.09.2020 13:56 Ответить
Какая ещё страна кроме Украины, которая рада любую заграницу в жопу целовать, чтобы понравиться, пустила бы к себе этих маланских беспредельщиков, та ещё и в теперешней ситуации? А аж вижу, как тот же Израиль сраной метлой гнал бы сейчас толпы украинских туристов, которым приспичило бы сейчас там покататься.
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16.09.2020 11:03 Ответить
более 560 полицейских... еще и из израиля приедут... будут охранять хасидов.... кто заплатит за этот банкет??? из чьего бюджета? из моего? я не согласен.
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16.09.2020 11:04 Ответить
из израиля уже шесть (!) приехало и от них толку больше чем от нашего батальйона.
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16.09.2020 11:17 Ответить
"молодые", неспособные, недоросли... - пусть учатся у профессионалов.
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16.09.2020 11:22 Ответить
560, щось малувато ,в минулі роки більше було !!))
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16.09.2020 11:10 Ответить
в 90-е бухие беркуты один раз в кафе вместо расчитаться с АК в потолок очередь дали....расчитались.
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16.09.2020 11:16 Ответить
Привіт, земляче !!))
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16.09.2020 11:18 Ответить
098 08 207 44
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16.09.2020 11:19 Ответить
"Более 560"? Они не могут посчитать точно личный состав, находящийся в официальной командировке? А если хасиды придушат пару полицейских, то "кто их там считает"? Да?
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16.09.2020 11:20 Ответить
Я так понимаю более 560 КОШЕРНЫХ полицейских?
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16.09.2020 12:27 Ответить
Ага - все командировки оформлялись только через моэля...
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16.09.2020 12:33 Ответить
Скоро на 560 хасидов станет больше.
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16.09.2020 12:16 Ответить
 
 