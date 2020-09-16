Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности. ФОТОрепортаж

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыл сводный отряд полицейских.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации", - сказано в сообщении.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко довел до полицейских основные задачи правоохранителей. Среди них - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

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Также начальник полиции Черкасской области отметил важность соблюдения дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

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