"Защити ФОП": предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в правительственном квартале и под Офисом президента в Киеве проходит акция предпринимателей "Защити ФОП".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выступают против ограничений бизнеса и в защиту микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, а также в поддержку законопроектов 3853-1, 3853-2 и 3993, которыми отменяется обязательное использование фискализированных РРО ФОПами-упрощенцами и закладывается основа для развития упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в части привязки лимитов "упрощенки" к минимальной заработной плате.

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Фото/видео - Олег Богачук