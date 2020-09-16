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"Защити ФОП": предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в правительственном квартале и под Офисом президента в Киеве проходит акция предпринимателей "Защити ФОП".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выступают против ограничений бизнеса и в защиту микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, а также в поддержку законопроектов 3853-1, 3853-2 и 3993, которыми отменяется обязательное использование фискализированных РРО ФОПами-упрощенцами и закладывается основа для развития упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в части привязки лимитов "упрощенки" к минимальной заработной плате.

Читайте также: Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовых акций

Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 01
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 02
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 03
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 04
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 05
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 06
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 07
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 08
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 09
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 10
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 11
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 12
Защити ФОП: предприниматели под ОП требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов 13

Фото/видео - Олег Богачук

акция (2425) Киев (25572) предприниматели (1234) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+24
А фопы так топили за зеленского перед выборами. Теперь твари жрите, то за что проголосовали. Мне вас не жалко.
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16.09.2020 12:14
+14
Ах... Терпіли. Самі ж його й обрали, клоуни.

"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів - Цензор.НЕТ 9488
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16.09.2020 12:19
+12
Жульё привыкшее дурить и государство и потребителей ,им надо ни по одному а по два кассовых аппарата на рыло ...
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16.09.2020 12:23
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Читаю коменти типу "Касовий аппарат - це добре.. і тд..".
Хочеться задати одне питання цим тупакам що пишуть такі коментарі: "А ви читали ці закони...". + Всім хто в танку, з позицією ніби ФОПи не платять податки, зверніться до держстату - за 2019 рік заплачено 158 міліардів гривень податків, це як мінімум 1/3 бюджетів всіх міст в Україні...
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16.09.2020 17:42 Ответить
Читаю коменти типу "Касовий аппарат - це добре.. і тд..". -- а чем они плохие эти кассовые аппараты?
Почему вы лжёте что ФОПи заплатили 158 миллиардов налогов ? Вам не стыдно лгать ? Может это украинцы заплатили , эти налоги , а не мифические ФОПи ?
Если я в киоске покупаю бутылку минеральной води , то налог кто оплачивает , не я за это воду ? И не я оплачиваю ещё и зарплату этому дармоеду в киоске ? Какая его доля затрат в этой бутылки с минеральной водой ? 0 ?
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16.09.2020 18:44 Ответить
Современные ФОП, которые не стоят на рынке и не работают с пищеблоком принимают оплату в криптовалюте, потом на лолкалбиткоинс расскидывают доходы по дроповским банковским картам и нет проблем...
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16.09.2020 19:21 Ответить
Теперь и покупателей это касается! Каждая потраченная вами копейка - проверяется! Злорадствовали дебилы? Ню,ню.

"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів - Цензор.НЕТ 5802
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16.09.2020 20:36 Ответить
Східна Україна. Алкаш кричить до собаки:

- Шарік, Шарік, іді сюда я тєбє калбаскі дам!
На що пес відповідає:
- По-перше: я не Шарік, а Кулька, а по-друге я вашої собачої мови не розумію!
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16.09.2020 23:26 Ответить
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому він запитав у діда:
- Діду, а чому там мозок німецький по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний!.. Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
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16.09.2020 23:29 Ответить
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