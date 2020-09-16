Памятную доску Георгию Гонгадзе открыли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Крещатике сегодня состоялось открытие мемориальной доски журналисту Георгию Гонгадзе, который 20 лет назад был похищен неизвестными, а после найден мертвым в Таращанском лесу на Киевщине.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мемориальную доску открыли на здании Национального союза журналистов Украины.

На церемонии присутствовали соучредительница и собственница интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, а также друзья и близкие Гонгадзе.

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Фото - Олег Богачук

Изготовление мемориальной доски инициировал Киевский горсовет, автор проекта – скульптор Василий Маркуш. Работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

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Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.