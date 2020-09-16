Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise вошел в Черное море. ФОТО

Гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации, вошел в Черное море 16 сентября.

Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным сайта MarineTraffic, корабль находится в Черном море. Он прибыл из кипрского порта Лимасол.

Кроме того, по данным Клименко, в среду ожидается прибытие скоростного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Ранее в Черное море вошли также французский разведчик Dupuy de Lôme (A759) и американский ракетный эсминец (DDG-80) USS Roosevelt.

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Не менее 4 кораблей НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений "Кавказ-2020", которые состоятся в конце сентября.





