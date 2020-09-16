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Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise вошел в Черное море. ФОТО

Гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации, вошел в Черное море 16 сентября.

Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным сайта MarineTraffic, корабль находится в Черном море. Он прибыл из кипрского порта Лимасол.

Кроме того, по данным Клименко, в среду ожидается прибытие скоростного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Ранее в Черное море вошли также французский разведчик Dupuy de Lôme (A759) и американский ракетный эсминец (DDG-80) USS Roosevelt.

Также на Цензор.НЕТ: Ракетный эсминец ВМС США "Рузвельт" зашел в Черное море

Не менее 4 кораблей НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений "Кавказ-2020", которые состоятся в конце сентября.

Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise вошел в Черное море 01
Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise вошел в Черное море 02
Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise вошел в Черное море 03

Автор: 

Великобритания (4982) корабль (2042) Черное море (1482) Клименко Андрей журналист (60)


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Топ комментарии
+10
норм... в Черном море от кораблей и самолетов НАТО -- уже не протолкнуться))
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16.09.2020 13:56
+10
Якісна руцофобія.
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16.09.2020 13:57
+6
Боже-храни королеву.......
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16.09.2020 15:26
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норм... в Черном море от кораблей и самолетов НАТО -- уже не протолкнуться))
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16.09.2020 13:56 Ответить
гаразд, але чи необхідна для HMS Enterprise підримка богдана яременка, який в стінах парламенту займається своїм сексуальним маніаканством?
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16.09.2020 14:10 Ответить
Яременку потрібна підтримка тільки свого лібідо, ну... за 100 доларів...
а нам, українцям, потрібна підтримка і HMS Enterprise, і всього НАТО...
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16.09.2020 14:28 Ответить
Не говори, ходют и ходют, а пуканы полыхают и полыхают
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16.09.2020 14:30 Ответить
Якісна руцофобія.
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16.09.2020 13:57 Ответить
підкину руцофобіїЇ: Коли вже нас захопить НАТО??!
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16.09.2020 14:01 Ответить
Шановний, пан Трамп, моя теща ........... з 2014 року є польовим командиром ІДІЛ. Прошу нанести ракетно-бомбові удари за адресою: ................
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16.09.2020 14:15 Ответить
Мацква, крембль
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16.09.2020 14:29 Ответить
Боже-храни королеву.......
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16.09.2020 15:26 Ответить
Судя по всему у россиян были планы вторжения в Украину под видом своих учений.
Спасибо США, Британии и Франции за активизацию по всем направления и четких сигнал Кремлю отказаться от своих планов.
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16.09.2020 21:30 Ответить
 
 