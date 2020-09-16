Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise вошел в Черное море. ФОТО
Гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации, вошел в Черное море 16 сентября.
Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным сайта MarineTraffic, корабль находится в Черном море. Он прибыл из кипрского порта Лимасол.
Кроме того, по данным Клименко, в среду ожидается прибытие скоростного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).
Ранее в Черное море вошли также французский разведчик Dupuy de Lôme (A759) и американский ракетный эсминец (DDG-80) USS Roosevelt.
Также на Цензор.НЕТ: Ракетный эсминец ВМС США "Рузвельт" зашел в Черное море
Не менее 4 кораблей НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений "Кавказ-2020", которые состоятся в конце сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а нам, українцям, потрібна підтримка і HMS Enterprise, і всього НАТО...
Спасибо США, Британии и Франции за активизацию по всем направления и четких сигнал Кремлю отказаться от своих планов.