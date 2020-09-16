РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11434 посетителя онлайн
Новости Фото
1 722 19

Силовики провели учения в Умани: задержали "диверсанта", который якобы "заминировал" общепит. ФОТОрепортаж

СБУ, Нацполиция и ГСЧС провели в Умани накануне праздника Рош ха-Шана антитеррористические учения, во время которых условный "диверсант" якобы "заминировал" пункт питания.

Об этом Управление СБУ в Черкасской области сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По легенде учений, был заминирован пункт питания паломников, который вмещает до 12 000 человек. Участники тренировки отработали комплекс мероприятий, направленных на выявление и обезвреживание самодельного взрывного устройства и задержание условного диверсанта", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что регулярное проведение таких учебных сборов повышает уровень взаимодействия между разными силовыми ведомствами.

Также на Цензор.НЕТ: Более 560 полицейских со всей Украины прибыли в Умань для обеспечения безопасности. ФОТОрепортаж

Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 01
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 02
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 03
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 04
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 05
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 06
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 07

Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 08
Силовики провели учения в Умани: задержали диверсанта, который якобы заминировал общепит 09

Автор: 

Нацполиция (16492) СБУ (19924) Умань (362) военные учения (3459) ГСЧС (4982)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Это что Умань, на каком языке плакаты?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:15
+3
ой...ну хоть какое-то развлечение для уманчан и прорвавшихся хасидов ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:18
+3
может это израильская Умань, а не Черкасская...
показать весь комментарий
16.09.2020 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это что Умань, на каком языке плакаты?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:15 Ответить
может это израильская Умань, а не Черкасская...
показать весь комментарий
16.09.2020 15:19 Ответить
уже таки израильская...
показать весь комментарий
16.09.2020 15:38 Ответить
так ждали ж...с хлебомсолью ....с халой с медом ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:20 Ответить
тут все уже на этом языке...анклав .
показать весь комментарий
16.09.2020 15:37 Ответить
ой...ну хоть какое-то развлечение для уманчан и прорвавшихся хасидов ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:18 Ответить
деверсант подложил свинью в общепит ))
показать весь комментарий
16.09.2020 16:08 Ответить
а шо это за хрень на первой фоте - "UMAN LOVES TRUMP"???
показать весь комментарий
16.09.2020 15:21 Ответить
Зарапортовались.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:23 Ответить
Тому що в Умані більшсть республіканців проживає , от в Жмеринці наприклад такого білборда ******* там демократи
показать весь комментарий
16.09.2020 15:29 Ответить
Силовики провели учения в Умани: задержали "диверсанта", который якобы "заминировал" общепит - Цензор.НЕТ 1738
показать весь комментарий
16.09.2020 15:33 Ответить
в Меджибожі деми, а респи тут ..правильно!
показать весь комментарий
16.09.2020 15:40 Ответить
то ж лет 5 уже как висит..и на нашем сайтиге это обсуждалось..тут и забористее есть лозунги...
показать весь комментарий
16.09.2020 15:39 Ответить
То есть условия максимально приближенные?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:22 Ответить
куда уже максимальней. утром таксист бабусю с больной ногой хотел через блокпост провезти..то непускали правоохоронци.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:42 Ответить
Нічого собі. На навчаннях не вспів втекти в ліс, а так тікають.
показать весь комментарий
16.09.2020 16:06 Ответить
Замінували чим? Некошерною свининою?!
показать весь комментарий
16.09.2020 16:25 Ответить
"диверсант" якобы "заминировал" пункт питания."В кошерну їжу кинув кусок свинини! Источник: https://censor.net/ru/p3219666
показать весь комментарий
16.09.2020 16:27 Ответить
 
 