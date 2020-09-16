Силовики провели учения в Умани: задержали "диверсанта", который якобы "заминировал" общепит. ФОТОрепортаж
СБУ, Нацполиция и ГСЧС провели в Умани накануне праздника Рош ха-Шана антитеррористические учения, во время которых условный "диверсант" якобы "заминировал" пункт питания.
Об этом Управление СБУ в Черкасской области сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"По легенде учений, был заминирован пункт питания паломников, который вмещает до 12 000 человек. Участники тренировки отработали комплекс мероприятий, направленных на выявление и обезвреживание самодельного взрывного устройства и задержание условного диверсанта", - сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что регулярное проведение таких учебных сборов повышает уровень взаимодействия между разными силовыми ведомствами.
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с хлебомсолью....с халой с медом ))))