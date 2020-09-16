Генералы привыкли к "лохам-волонтерам", которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил. ФОТОрепортаж
Все привыкли к "лохам-волонтерам", лечащим зубы военнослужащим за свой счет. В некоторых военкомат говорят: "на войне хотя бы зубы полечат".
Об этом на странице в сети Facebook сообщил врач Артем Похил, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда ты в течение 6 лет вложил столько времени в работу с военными что сопоставимо с открытием сети стоматологических клиник. Когда ты каждый день видишь у себя и у коллег по клинике в расписании словосочетание "АТО" и это означает, что в кресле будет действующий военный или ветеран. кКгда ты даже не считаешь денег, которые просто текут в лаборатории или в компании по продаже имплантатов. ... Когда бойцы на войне ждут именно волонтеров, а не идут почему-то в госпитали. Потому что привыкли к нормальному отношению", - говорится в сообщении.
По словам врача, "всем это очень и очень удобно".
"Все уже привыкли к "лохам - волонтерам", которые бесплатно лечат зубы и на войне, и в тылу. В некоторых военкоматах уже так и говорят: "на войне хотя бы зубы полечат". Сколько еще хватит терпения, понимания и денег у нас - простых частных врачей, которые своим временем и силами помогают - никто не знает", - подчеркнул Похил.
"Простите меня, если я вскоре откажу в бесплатном приеме в клинике или буду говорить о скидках,так иногда уже бывает. Мы очень устали", - подытожил стоматолог.
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А говорит он сущую правду именно о генералах, которым за счастье то, что их работу делают волонтеры за свой счет.
А вот это что: " В некоторых военкоматах уже так и говорят: "на войне хотя бы зубы полечат"Источник: https://censor.net/ru/p3219678" ? За УБД идут - знаю, за землей, просто заработать, но вот ни разу не встречала чтоб на войну "за зубами" шли.
Хватит хитромутить и обворовывать армию в надежде что порешают волонтеры!
Так спокойнее?
Ещё и заткнись, будь скромным.
Если ты хочешь помогать, то помогаешь, а помогать и скулить как ты помогаешь и сколько вложи - просто некрасиво. Не хочешь - не помогай, никто не заставляет!!!
Кто помогает, тот его понимает, а вы не вкладываете, поэтому и скромны.
Мы же не хотим, чтобы на честных людях наживались или их использовали? Нет? Или "какая разница"? Я же не знаю ваших взглядов, может, для вас это норм.
Я можу обслуговуватись, щонайменше, в 3-х госпіталях і поліклініках......... И шо??? Дякувати кумові, що він стоматолог, і робить мені зуби.......... Бо також був в 1-й хвилі-лікарем..... А решту людей куди???? І це я говорю за Київ......... А шо робиться в районах, які подалі від центру?????????
Народ же шаровик.
Відразу обідився.
А вместо этого за эти налоги, всякие уроды "мамалюбитскорость" даже грамма патриотизма не проявляют.
Я пенсіонер.
Працюю в офіційній структурі...
+Коли був в ЗСУ отримував ОФІЦІЙНЕ грошове утримання.........
Більшу частину часу провів в "зоні АТО"............
Зі всіх ВИДІВ ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ з мене знімали "військовий збір"....
Це правильно?
Скорее всего нет.
А этот парень покупает все материалы за свой счет. Наверное, мог бы потратить эти деньги на жену и детей. Но, вместо этого, делает и платит за то, что обязано делать государство.
Задницу подняли, дошли до военкомата, подписали контракт- и "балдейте" 3-года))))))
Разве что миллионер/ша? У простых людей деньги на счету и помогают они не смотря на это, а не потому, что они лишние.
Нельзя выезжать 6 лет на волонтерах, "может в консерватории надо что-то подправить".
на суботник загонять не надо, сами прибегают
под шумок спишем суммы, расходники
лафа, поперло на будку, пардон хатынку в конче
шо прохрюкать то хотел?
Можно на энтузиазме, подъеме, патриотизме работать за свой счет. Но если цель не достигается и ничего не меняется, человек "выгорает".
Уходят профессионалы которых "не видят". Они не носят "хабаря", не лижут задницу, в общем не вписываются в структуру управления ВСУ. Да еще к тому же патриоты, что воспринимается здесь как недостаток.
Пока действует поговорка "Наказать невиновных и наградить непричастных" развивается сепсис, способный перейти в гангрену.
Волонтери то, дуже шанована мною група людей, я й сам дещо причасний. Але, на шостому році війни основною задачею волонтерів та добровольців бачу боротьбу за те, аби держава виконувала свої обов'язки і в часності перед тими, хто свої обов'язки перед державою і народом вже виконав. Марно латати дірки в стелі, коли хата горить.
Идет война, мы все платим налоги! Почему раненные не обеспечены всем необходимым?! Мы можем помочь с развлечениями, чтобы его отвлечь, с пирожными со взбитыми сливками, но никак не с самым необходимым, чтобы спасти жизнь раненому бойцу - это уже обязанность государства Украина!