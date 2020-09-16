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Генералы привыкли к "лохам-волонтерам", которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил. ФОТОрепортаж

Все привыкли к "лохам-волонтерам", лечащим зубы военнослужащим за свой счет. В некоторых военкомат говорят: "на войне хотя бы зубы полечат".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил врач Артем Похил, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда ты в течение 6 лет вложил столько времени в работу с военными что сопоставимо с открытием сети стоматологических клиник. Когда ты каждый день видишь у себя и у коллег по клинике в расписании словосочетание "АТО" и это означает, что в кресле будет действующий военный или ветеран. кКгда ты даже не считаешь денег, которые просто текут в лаборатории или в компании по продаже имплантатов. ... Когда бойцы на войне ждут именно волонтеров, а не идут почему-то в госпитали. Потому что привыкли к нормальному отношению", - говорится в сообщении.

По словам врача, "всем это очень и очень удобно".

"Все уже привыкли к "лохам - волонтерам", которые бесплатно лечат зубы и на войне, и в тылу. В некоторых военкоматах уже так и говорят: "на войне хотя бы зубы полечат". Сколько еще хватит терпения, понимания и денег у нас - простых частных врачей, которые своим временем и силами помогают - никто не знает", - подчеркнул Похил.

"Простите меня, если я вскоре откажу в бесплатном приеме в клинике или буду говорить о скидках,так иногда уже бывает. Мы очень устали", - подытожил стоматолог.

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Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 01
Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 02
Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 03
Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 04
Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 05
Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 06
Генералы привыкли к лохам-волонтерам, которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил 07

Автор: 

врачи (1516) военнослужащие (6149) волонтеры (2636)


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Топ комментарии
+50
зря вы так, и со мной согласятся все, кому это парень помог.
А говорит он сущую правду именно о генералах, которым за счастье то, что их работу делают волонтеры за свой счет.
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16.09.2020 16:14
+35
Все правильно, простые люди платят НАЛОГИ, что бы за их счет государство в том числе и зубы военным лечило.
А вместо этого за эти налоги, всякие уроды "мамалюбитскорость" даже грамма патриотизма не проявляют.
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16.09.2020 15:57
+25
Таким как вы и помогать бы не стоило. 100% вы из тех, кто "не скулит", потому что не помогает.
Кто помогает, тот его понимает, а вы не вкладываете, поэтому и скромны.
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16.09.2020 16:17
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Кто заставляет? Либо не делай, либо не высказывай. Устал он, а на войне ребята не устали?!
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16.09.2020 15:53 Ответить
Не будет делать. Легче стало?
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16.09.2020 15:55 Ответить
Не нужно мне рассказывать. У мужа взрывной волной все передние зубы вынесло к чертям, так и ходит с 2015, это к тому что далеко не все идут лечить бесплатно. А если он устал пусть идет на "0" там легко и просто, как на курорте.
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16.09.2020 15:57 Ответить
зря вы так, и со мной согласятся все, кому это парень помог.
А говорит он сущую правду именно о генералах, которым за счастье то, что их работу делают волонтеры за свой счет.
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16.09.2020 16:14 Ответить
Я знала волонтеров которые и квартиры с машинами продали, но не высказывали никому. Хочеться помочь, помогай, люди будут благодарны, но помогать а потом высказывать, это не правильно.
А вот это что: " В некоторых военкоматах уже так и говорят: "на войне хотя бы зубы полечат"Источник: https://censor.net/ru/p3219678" ? За УБД идут - знаю, за землей, просто заработать, но вот ни разу не встречала чтоб на войну "за зубами" шли.
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16.09.2020 16:24 Ответить
Я так розумію, що сказано було про працівників військоматів, а не тих, хто йшов на війну.
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16.09.2020 16:31 Ответить
Можливо я не так зрозуміла
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16.09.2020 16:35 Ответить
Все правильно сказал волонтер! Это не упрек солдатам!!! Это пинок хенералам!
Хватит хитромутить и обворовывать армию в надежде что порешают волонтеры!
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16.09.2020 18:26 Ответить
считаете, что парню лучше просто помалкивать?
Так спокойнее?
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16.09.2020 16:39 Ответить
Артем на войне с 2014 и провел в районе больше времени чем большинство контрактников , и тем более мобилизованых . Когда я говорю на войне , то имею ввиду именно на войне , кабинет Тризуб-2 расположен на первой линии в 800 метрах от Широкино . Он так же как и все ваенные неделями работает под обстрелами . И работает он по 14 часов в день , рвет , пломбирует , протезирует . К нему и его коллегам ездят вся округа - морпехи , разведосы , правосеки , пехотинцы , даже ПВО из под Вахи приезжает ... Там не одна квартира легла , там сеть клиник европеского класса улетела , там похереный бизнес , ушедшие клиенты ... А после ротации он возвращается домой и опять работает , половина пациентов тут в Днепре опять люди войны и опять все бесплатно ... У меня во рту около 80 тысяч которые потратил на меня Артем и служба Тризуб , таких как я тысячи ... по моему он заслужил право высказать свою точку зрения
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17.09.2020 15:23 Ответить
Без сомнений он имеет право на свое мнение, как и любой порядочный гражданин Украины. Я ни в коем случае не поддерживаю генштаб и МО, с последними у меня своя "война", и знаю что половина обещанного убд лягла на плечи волонтеров из-за их бездействия. Но я считаю, что если человек не хочет чем-либо заниматься его никто не может заставить. Тут нужно выбирать: либо бескорыстность и действие, либо пофигизм и заработок. Это мое мнение без претензий на истину.
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17.09.2020 15:41 Ответить
Нормально. Пусть делают, а когда будет слишком - пошёл вон, ни спасибо, ни пожалуйста, - это по-нашему.
Ещё и заткнись, будь скромным.
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16.09.2020 16:14 Ответить
Нет, но и тяжелее тоже не стало!
Если ты хочешь помогать, то помогаешь, а помогать и скулить как ты помогаешь и сколько вложи - просто некрасиво. Не хочешь - не помогай, никто не заставляет!!!
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16.09.2020 16:01 Ответить
Таким как вы и помогать бы не стоило. 100% вы из тех, кто "не скулит", потому что не помогает.
Кто помогает, тот его понимает, а вы не вкладываете, поэтому и скромны.
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16.09.2020 16:17 Ответить
Ваше суждение насчет меня, настолько мудро, настолько и ошибочно!
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16.09.2020 16:20 Ответить
Возможно, может у вас деньги рекой, всяко бывает.
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16.09.2020 16:23 Ответить
по-твоему выходит, скромный человек - такой вот бездельник и нищеброд, которому нечем хвастаться.
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16.09.2020 16:35 Ответить
Нет, по-моему, если человек помогает, но видит, что этим пользуются те, кто должен за это отвечать по закону, то он будет просто дураком, если не скажет об этом в слух, а будет "скромно" молчать.
Мы же не хотим, чтобы на честных людях наживались или их использовали? Нет? Или "какая разница"? Я же не знаю ваших взглядов, может, для вас это норм.
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16.09.2020 16:42 Ответить
А государство будет потирать руки. И даже накормить солдат не хочет. Не не может, как это было в 2014 году, а не хочет. И будут праздники по 9 млн устраивать, и воровать на уровне министерств миллионами. Но даже реформу по медицине не закончили, даже реформу по еде для армии не закончили. А если больше не найдется волонтеров: кто умрет, кто раззорится, кто уедет на зароботки. То что армия будет делать? Опять нищенствовать при миллионых зарплатах нардепов?
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16.09.2020 16:41 Ответить
допоки цих зелених квартально-жидівських ...дарасів не почнемо розстрілювати та вішати на фонарі з їхніми виродками, самками і мамками, а також всіх інших, хто причетний до розкрадань бюджету країни, Україні прийде незабаром гаплик.
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16.09.2020 21:03 Ответить
Это совковое представление - работай, отдавай деньги, а голос поднимать не смей. Даже трудодни тебе не поставят.То, что должно делать государство, делают волонтеры или сами солдаты. А куда деньги, выделенные государством уходят? Даже в стаж волонтерам это не идет.
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16.09.2020 16:46 Ответить
Ти служиш в ЗСУ?
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16.09.2020 15:55 Ответить
Я служил в ЗСУ. Був на війні...... І шо?????????? Людина розповідає "реально"(((
Я можу обслуговуватись, щонайменше, в 3-х госпіталях і поліклініках......... И шо??? Дякувати кумові, що він стоматолог, і робить мені зуби.......... Бо також був в 1-й хвилі-лікарем..... А решту людей куди???? І це я говорю за Київ......... А шо робиться в районах, які подалі від центру?????????
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16.09.2020 16:12 Ответить
І як у цьому винуватий лікар, що написав у ФБ?
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16.09.2020 16:24 Ответить
І я ж про це.
Народ же шаровик.
Відразу обідився.
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16.09.2020 16:32 Ответить
Лікар-абсолютно невинний(( Просто він працює в Україні(((
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16.09.2020 16:43 Ответить
Это вместо того, чтобы государство выплачивало на лечение зубов. И это называется страховая медицина. То, чего у нас нет.
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16.09.2020 16:49 Ответить
вообще-то должна быть компенсация от государства за лечение. Записал номер УБД, отлечил, обратился за компенсацией. А так действительно лох-волонтер получается.
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16.09.2020 15:58 Ответить
Ключове слово- "ПОВИННА"..........
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16.09.2020 16:12 Ответить
не обратился - значит компенсации не будет, никто никому ничего не должен.
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16.09.2020 17:48 Ответить
Все правильно, простые люди платят НАЛОГИ, что бы за их счет государство в том числе и зубы военным лечило.
А вместо этого за эти налоги, всякие уроды "мамалюбитскорость" даже грамма патриотизма не проявляют.
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16.09.2020 15:57 Ответить
Лечат зубы военным, лечат. Просто многие частники не знают порядок возмещения затрат на лечение, некоторые принципиально за компенсацией не обращаются. Некоторые злоупотребляют, завышают суммы лечения.
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16.09.2020 16:01 Ответить
Частково згоден з Вами.......... Але???
Я пенсіонер.
Працюю в офіційній структурі...
+Коли був в ЗСУ отримував ОФІЦІЙНЕ грошове утримання.........
Більшу частину часу провів в "зоні АТО"............
Зі всіх ВИДІВ ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ з мене знімали "військовий збір"....
Це правильно?
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16.09.2020 16:16 Ответить
А если не найдется волонтера- врача? Тогда как?
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16.09.2020 16:50 Ответить
К нам на завод до сих пор военные приезжают, грузятся всяким бесплатно. Что тут такого от чего можно устать? Жаба задушит?
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16.09.2020 16:09 Ответить
А завод твой?
Скорее всего нет.
А этот парень покупает все материалы за свой счет. Наверное, мог бы потратить эти деньги на жену и детей. Но, вместо этого, делает и платит за то, что обязано делать государство.
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16.09.2020 16:19 Ответить
Не уставайте)) Можете тоже "балдеть"...
Задницу подняли, дошли до военкомата, подписали контракт- и "балдейте" 3-года))))))
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16.09.2020 16:19 Ответить
Когда так говорят, что-то закрадывается сомнение в том, что вы их "загружаете" по полной.
Разве что миллионер/ша? У простых людей деньги на счету и помогают они не смотря на это, а не потому, что они лишние.
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16.09.2020 16:21 Ответить
Многие уже перестали помогать. Им самим уже помощь нужна .
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16.09.2020 16:52 Ответить
Это тоже.
Нельзя выезжать 6 лет на волонтерах, "может в консерватории надо что-то подправить".
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16.09.2020 17:14 Ответить
У меня во рту стоит мост , который стоит порядка 80 тысяч гривен , его мне поставил Артём , за свои деньги . Таких как я в этой стране сотни , а то и тысячи . А кроме Артема есть еще Владимир Стефанив , Гена Синявский и десятки таких же стоматологов которые за свои деньги организовали кабинеты ТриЗуб в Карловке и Широкино и в течении шести лет ежедневно лечат зубы бойцам . Кабинеты куплены за свои деньги , оборудование и расходники за свои деньги ... А те кто к этому всему не имеет никакого отношения получают госпремии " за создание сети стоматологической помощи в зоне АТО/ООС" и пилят деньги выделенные на это ... Им надоело , потому что в ущерб собственному бизнесу они тянут эту лямку , в ущерб своим семьям и благосостоянию , но государство делает вид что так и должно быть .Я их понимаю - работать в Ширике под обстрелами по четырнадцать часов в день не то что за бесплатно , а с убытком по сто тысяч за неделю ( это без учета упущенной прибыли , ведь вместо этого можно работать у себя в клинике и нормально зарабатывать) и видеть что МО и пальцем о палец не хочет ударить что бы изменить это , кого угодно достанет
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17.09.2020 15:13 Ответить
Давайте разделим это на два вопроса. 1) Все, кто помогает армии за свой счёт - молодцы. С этим согласны все нормальные люди. 2) Бюджетные деньги идут не по назначению. Это очевидно. Можно ли это исправить? Думаю - нет, на данном этапе развития общества. Разве,что минимизировать эти бюджетные потоки в пользу денежного содержания воинов
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18.09.2020 11:57 Ответить
Закрыть клинику шоб не пистів.
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16.09.2020 16:43 Ответить
А ещё лучше, посадить, это в духе времени.
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16.09.2020 17:15 Ответить
Зайобують оті дописувачі, які дають "грамотні" поради на кшталт: Їдь у АТО і буде тобі радість, Допомагаєшь - допомагай мовчки і таке інше. Ви кончені рагулі! І вас, на жаль, достобіса. (відсотків десь 73, якщо не помиляюсь)
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16.09.2020 16:44 Ответить
для камуняцких последышей - волонтеры, шо тимуровцы
на суботник загонять не надо, сами прибегают
под шумок спишем суммы, расходники
лафа, поперло на будку, пардон хатынку в конче
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16.09.2020 16:46 Ответить
С*ка
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16.09.2020 17:16 Ответить
шо представился, хорошо
шо прохрюкать то хотел?
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16.09.2020 17:54 Ответить
Если не требовать "Голливуд" и " бизнескласс", что большинству атошников и не нужно, то большую часть работы по лечению и протезированию можно очень существенно удешевить и ускорить. Включая имплантацию. Но этого не потянут волонтеры. Это должна быть гос.программа. Но если подобную программу реализовать, то можно существенно повлиять на рынок стомат.услуг в сторону его удешевления. Но кому это нужно? Кстати среди "слуг" есть два владельца сетей стомат.клиник.
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16.09.2020 17:00 Ответить
Любое заболевание, которое существует несколько лет, переходит в хроническое.
Можно на энтузиазме, подъеме, патриотизме работать за свой счет. Но если цель не достигается и ничего не меняется, человек "выгорает".
Уходят профессионалы которых "не видят". Они не носят "хабаря", не лижут задницу, в общем не вписываются в структуру управления ВСУ. Да еще к тому же патриоты, что воспринимается здесь как недостаток.
Пока действует поговорка "Наказать невиновных и наградить непричастных" развивается сепсис, способный перейти в гангрену.
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16.09.2020 17:45 Ответить
Є проблема, хоча я можу сказати що, лікування всіх ветеранів досить непогане в порівнянні з цивілами. Просто декому легше звернутися до волонтерів, ніж пройти по закону. Пару років тому серьйозно лікувався в спеціалізованій лікарні і можу сказати що, сказати що, я вражений це, ніц не сказати. Поряд зі мною лежав старий, якого поранили на Майдані і перед випискою той сунув якусь "подяку" лікарю. Так лікар за ним з гнівом ганявся аби той забрав назад. Я такого ніколи не бачив. Дай Боже здоров'я тим лікарям.
Волонтери то, дуже шанована мною група людей, я й сам дещо причасний. Але, на шостому році війни основною задачею волонтерів та добровольців бачу боротьбу за те, аби держава виконувала свої обов'язки і в часності перед тими, хто свої обов'язки перед державою і народом вже виконав. Марно латати дірки в стелі, коли хата горить.
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16.09.2020 18:11 Ответить
А постоянные сообщения о помощи раненым в госпиталях лично у меня вызывают один вопрос о Минобороне и генеральских пенсиях, которые они "заработали" в боях, о которых никто не знает.
Идет война, мы все платим налоги! Почему раненные не обеспечены всем необходимым?! Мы можем помочь с развлечениями, чтобы его отвлечь, с пирожными со взбитыми сливками, но никак не с самым необходимым, чтобы спасти жизнь раненому бойцу - это уже обязанность государства Украина!
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16.09.2020 20:54 Ответить
А генерали звикли красти і на шашлики їздити - все по савдеповським мєтодічкам
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16.09.2020 23:48 Ответить
Армия-мова-вира, одним словом. При Порошенко такого не было!!!
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17.09.2020 02:05 Ответить
лечат хитрзде...... приперло пошел -мне с тебя 250гр . вьірвал и досвидос за 10 минут.государству пох... у наверно не ту страну или чью то ...защищали . надо валить с єтого мафозного государства!?
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17.09.2020 19:42 Ответить
 
 