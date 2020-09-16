Генералы привыкли к "лохам-волонтерам", которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил. ФОТОрепортаж

Все привыкли к "лохам-волонтерам", лечащим зубы военнослужащим за свой счет. В некоторых военкомат говорят: "на войне хотя бы зубы полечат".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил врач Артем Похил, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда ты в течение 6 лет вложил столько времени в работу с военными что сопоставимо с открытием сети стоматологических клиник. Когда ты каждый день видишь у себя и у коллег по клинике в расписании словосочетание "АТО" и это означает, что в кресле будет действующий военный или ветеран. кКгда ты даже не считаешь денег, которые просто текут в лаборатории или в компании по продаже имплантатов. ... Когда бойцы на войне ждут именно волонтеров, а не идут почему-то в госпитали. Потому что привыкли к нормальному отношению", - говорится в сообщении.

По словам врача, "всем это очень и очень удобно".

"Все уже привыкли к "лохам - волонтерам", которые бесплатно лечат зубы и на войне, и в тылу. В некоторых военкоматах уже так и говорят: "на войне хотя бы зубы полечат". Сколько еще хватит терпения, понимания и денег у нас - простых частных врачей, которые своим временем и силами помогают - никто не знает", - подчеркнул Похил.

"Простите меня, если я вскоре откажу в бесплатном приеме в клинике или буду говорить о скидках,так иногда уже бывает. Мы очень устали", - подытожил стоматолог.

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