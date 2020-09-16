Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня. ФОТО
С начала года Министерство обороны не закупало новые сухпайки для армии. Военным выдают сухпайки старого образца, в качестве "хорошей" альтернативы предлагается разработка 2018 года, которую называют новой.
Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Диана Петреня, информирует Цензор.НЕТ.
"На данный момент ВСУ имеет право закупать 3 вида сухпайков. 10 норма - старый сухпай, который был в 14 году (железные банки, 1 вид рациона). 15 норма - новый сухпай, который разработали несколько лет назад (реторт-пакеты, много разных рационов). И 15 норма усиленная - все тоже самое, что и в 15, но еще добавлен химический разогрев и чуть больше еды (дополнительная порция мяса и энергетических добавок типа шоколада или сухофруктов)", - написала Петреня.
Новый сухой паек
По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Петреня считает, что это объясняется тем, что новые сухпайки на 20-25% дороже старых.
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"Были запасы на складах, почему-то, когда были мы в МО, денег хватало даже для запасов этих сухпаев (тоже сарказм). Но запасы имеют свойство заканчиваться, если их не пополнять. А значит что? Правильно - МО будет закупать дешевые дерьмовые сухпаи по 10 норме", - написала волонтер.
Старый сухпаек
Кроме этого, сухой паек "10 норма" выпускает фирма-аутсорсер, которая давно кормит армию, и для того, чтобы получить эти пайки, министерству даже не нужно проводить тендер. "Очень удобно, правда? Особенно удобно для муток, ага", - отметила Петреня.
В качестве "хорошей" альтернативы сухим пайкам "норма 10" сейчас предлагают ее разработанный в 2018 году - "лучше старой "нормы" с железными банками, но без всяких других плюшек типа разогрева, сухофруктов салфеток и т.д", - пишет Петреня.
"Вынули эту разработку 18 года и представили как новую", - утверждает волонтер.
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Зе-наркоман и его "слуги" ничего и не скрывают - грабят страну в открытую!
ПРУФ:
Читаем норма 10 и норма 15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF#Text
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По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Источник: https://censor.net/ru/p3219725
Про "достижения" я не слышал, высосано из пальца. Первое фото - 15-я норма, второе фото 10-я
еще раз, для проформы: сейчас зелёные ******** заявляют, что покупка сухпайков - это будет крутое достижение в модернизации армии
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я зебобиков не защищаю, но пруф заявления в студию пожалуйста
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Кстати, 35 бригада стоит на каталоге и кто-то не хило в ООС (бригада сейчас в ООС) наживается на продуктах. Недодают окуенно начиная от тарелок одноразовых и кончая мясом, сгущеным молоком, соком и т.д..
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Буквально за пару дней, появилось несколько отдельных информационных случаев касаемых МО, которые выглядят уже как концепция. Вкратце - готовят ЗСУ - это создание невыносимых условий службы для того, чтобы уставшие и деморализованные люди просто разошлись по домам
Может тогда бы что то начали думать ....
Это ни в коем случае н
е регулярное питание. Это перекус на срок не более 3-х суток.
Норма №15 - полноценное питание для "полевых условий" из рассчета продолжительного многодневного питания. Например для нуля, когда из блиндажа нельзя носа высунуть.
15 норма снимает ограничения 10 (чтоб желудок в трубочку не скукожился). Имхо так как-то.
Автор даже приблизитеньно не в теме.
Хотя если большинство сравнивает мягкое и горькое - они чтото знают, скрывают от ... санитаров.
Состав примерно: банка тушенки 330г, две банки каши с мясом 250г, сухари или несладкие галеты, сахар, чай "три слона". И все.
Проверяющие поднимали вой, когда распоряжением командира части сухпай давали больше чем на 3 суток. Например на 7 суток, если ехать через весь союз. А как иначе? Союз большой.
Даже на "точки" "связистам" (где максимум человек 6 + прапор) выделялись обычные сырые продукты. 15 рацион тогда бы восприняли как "миелофон" из будущего.