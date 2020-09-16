Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня. ФОТО

С начала года Министерство обороны не закупало новые сухпайки для армии. Военным выдают сухпайки старого образца, в качестве "хорошей" альтернативы предлагается разработка 2018 года, которую называют новой.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Диана Петреня, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент ВСУ имеет право закупать 3 вида сухпайков. 10 норма - старый сухпай, который был в 14 году (железные банки, 1 вид рациона). 15 норма - новый сухпай, который разработали несколько лет назад (реторт-пакеты, много разных рационов). И 15 норма усиленная - все тоже самое, что и в 15, но еще добавлен химический разогрев и чуть больше еды (дополнительная порция мяса и энергетических добавок типа шоколада или сухофруктов)", - написала Петреня.

Новый сухой паек

По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Петреня считает, что это объясняется тем, что новые сухпайки на 20-25% дороже старых.

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"Были запасы на складах, почему-то, когда были мы в МО, денег хватало даже для запасов этих сухпаев (тоже сарказм). Но запасы имеют свойство заканчиваться, если их не пополнять. А значит что? Правильно - МО будет закупать дешевые дерьмовые сухпаи по 10 норме", - написала волонтер.

Старый сухпаек



Кроме этого, сухой паек "10 норма" выпускает фирма-аутсорсер, которая давно кормит армию, и для того, чтобы получить эти пайки, министерству даже не нужно проводить тендер. "Очень удобно, правда? Особенно удобно для муток, ага", - отметила Петреня.

В качестве "хорошей" альтернативы сухим пайкам "норма 10" сейчас предлагают ее разработанный в 2018 году - "лучше старой "нормы" с железными банками, но без всяких других плюшек типа разогрева, сухофруктов салфеток и т.д", - пишет Петреня.

"Вынули эту разработку 18 года и представили как новую", - утверждает волонтер.

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