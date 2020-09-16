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Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня. ФОТО

С начала года Министерство обороны не закупало новые сухпайки для армии. Военным выдают сухпайки старого образца, в качестве "хорошей" альтернативы предлагается разработка 2018 года, которую называют новой.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Диана Петреня, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент ВСУ имеет право закупать 3 вида сухпайков. 10 норма - старый сухпай, который был в 14 году (железные банки, 1 вид рациона). 15 норма - новый сухпай, который разработали несколько лет назад (реторт-пакеты, много разных рационов). И 15 норма усиленная - все тоже самое, что и в 15, но еще добавлен химический разогрев и чуть больше еды (дополнительная порция мяса и энергетических добавок типа шоколада или сухофруктов)", - написала Петреня.

Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня 01

Новый сухой паек

По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Петреня считает, что это объясняется тем, что новые сухпайки на 20-25% дороже старых.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня

"Были запасы на складах, почему-то, когда были мы в МО, денег хватало даже для запасов этих сухпаев (тоже сарказм). Но запасы имеют свойство заканчиваться, если их не пополнять. А значит что? Правильно - МО будет закупать дешевые дерьмовые сухпаи по 10 норме", - написала волонтер.

Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня 02

Старый сухпаек

Кроме этого, сухой паек "10 норма" выпускает фирма-аутсорсер, которая давно кормит армию, и для того, чтобы получить эти пайки, министерству даже не нужно проводить тендер. "Очень удобно, правда? Особенно удобно для муток, ага", - отметила Петреня.

В качестве "хорошей" альтернативы сухим пайкам "норма 10" сейчас предлагают ее разработанный в 2018 году - "лучше старой "нормы" с железными банками, но без всяких других плюшек типа разогрева, сухофруктов салфеток и т.д", - пишет Петреня.

"Вынули эту разработку 18 года и представили как новую", - утверждает волонтер.

Также на Цензор.НЕТ: Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ



Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня 03
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня 04
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня 05
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня 06

Автор: 

армия (8497) Минобороны (9363) ВСУ (6618) Петреня Диана (7)


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Топ комментарии
+20
Спасибо преЗЕденту зеленскому, шо каждое утро всходит Солнце, потом оно садится и всходит Луна, а еще много звезд, которые бы без преЗЕдента зеленского бы не взошли
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16.09.2020 18:14
+13
ждём от зелёных недоумков заявлений, шо они - открыли, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца
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16.09.2020 18:20
+10
Зачем что-то искать?!
Зе-наркоман и его "слуги" ничего и не скрывают - грабят страну в открытую!
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16.09.2020 18:18
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Якщо зради ніде немає, то її можна запросто знайти!
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16.09.2020 18:01 Ответить
Даже в сухпайке.
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16.09.2020 18:11 Ответить
Спасибо преЗЕденту зеленскому, шо каждое утро всходит Солнце, потом оно садится и всходит Луна, а еще много звезд, которые бы без преЗЕдента зеленского бы не взошли
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16.09.2020 18:14 Ответить
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 688
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16.09.2020 18:18 Ответить
ждём от зелёных недоумков заявлений, шо они - открыли, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца
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16.09.2020 18:20 Ответить
Зачем что-то искать?!
Зе-наркоман и его "слуги" ничего и не скрывают - грабят страну в открытую!
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16.09.2020 18:18 Ответить
мыши сожрали 2700 вагонов зерна, а навоза даже тонны не нашли.
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16.09.2020 18:24 Ответить
Сегодня ВР приняла решение про создание ТСК по вагнеровцам. Сидеть Зеленскому долго придется.
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16.09.2020 18:23 Ответить
Для зепдрсів ніколи не зрозуміти, що при Пороху почала будуватися Армія, а при ЗЕссикуну її знову почали розвалювати на радість кремлядського карліка!
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16.09.2020 20:02 Ответить
Вчера Петрову объяснял в Ютубе, что крикуны не знают не только как называются "сухпайки", но и не знают в каких случаях выдается норма 10 и когда норма 15. На прошлой неделе я лично получал ДНПП-П выпущенный 04.2020. Их просто перестали раздавать на право и налево после того, когда тыловики разобрались в каких обстоятельствах какую норму выдавать.
ПРУФ:
Читаем норма 10 и норма 15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF#Text
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16.09.2020 18:10 Ответить
тебе прямо написали, что то, что работало в 2018 году, в 2020 зелёными ********** демонстрируется как акуенно достижение!
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16.09.2020 18:16 Ответить
неа. написано, что ДНПП с 2020 года не закупался.
===========
По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Источник: https://censor.net/ru/p3219725

Про "достижения" я не слышал, высосано из пальца. Первое фото - 15-я норма, второе фото 10-я
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16.09.2020 18:21 Ответить
пфф, тяжелый случай!
еще раз, для проформы: сейчас зелёные ******** заявляют, что покупка сухпайков - это будет крутое достижение в модернизации армии
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16.09.2020 18:23 Ответить
сейчас зелёные ******** заявляют, что покупка сухпайков - это будет крутое достижение в модернизации армии
==========
я зебобиков не защищаю, но пруф заявления в студию пожалуйста
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16.09.2020 18:26 Ответить
так вот же: "в качестве "хорошей" альтернативы предлагается разработка 2018 года, которую называют новой."
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16.09.2020 18:32 Ответить
закупается на год в перёд или закупки проходят текущим годом ? мне почему то кажется . что в 20г. должны были провести тендер на 21 г . и не позднее июня- июля . а сейчас подъедается по предыдущим .
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16.09.2020 19:57 Ответить
не знаю. Я пайок получил - специально посмотрел дату выпуска 04.20. Годен до 22 года, месяц не помню
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16.09.2020 20:38 Ответить
другое дело, когда вместо 15 нормы дают 10, а на верху разницу в бабках воруют, но это другая история.
============
Кстати, 35 бригада стоит на каталоге и кто-то не хило в ООС (бригада сейчас в ООС) наживается на продуктах. Недодают окуенно начиная от тарелок одноразовых и кончая мясом, сгущеным молоком, соком и т.д..
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16.09.2020 18:17 Ответить
но 10 норма это же вообще говнища, ее не должно существовать. 15 норма это совсем другой уровень, нормальный сухпай на уровне НАТО и Пирятин их в последнее время отлично делал, устранили некоторые вкусовые недостатки предыдущего производителя
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16.09.2020 18:23 Ответить
говнище, не спорю. Проблема в том, что у нас не богатая страна и экономят на всем, на чем только можно. На прошлой неделе у сеня горели позиции под Горловкой. Я тушить не пошел, потому что знал, что форма у меня на 25% и больше синтетика. А солдатик этого не знал и в результате умер от ожогов.
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16.09.2020 18:29 Ответить
бедная, не спорю, но почему в 18 примерно году о существовании 10 нормы начали подзабывать? реально, получал кто-то 10ю тогда? по-моему повсеместно перешли на 15ю. а сейчас опять вылазит совковый ужас 10й
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16.09.2020 18:34 Ответить
дай угадаю: до 18 года пайок мало кто получал вообще. ДБНП (15 норму) я вроде еще в 2017 году получал ОТУ "МАРИУПОЛЬ", причем жрать его можно было постоянно и эти пайки были в изобилии. А потом люди из АТО (ООС) прийдя в ППД начали получать 10ю норму. Я помню тоже возмущался, а потом разобрался что к чему.
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16.09.2020 20:42 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Буквально за пару дней, появилось несколько отдельных информационных случаев касаемых МО, которые выглядят уже как концепция. Вкратце - готовят ЗСУ - это создание невыносимых условий службы для того, чтобы уставшие и деморализованные люди просто разошлись по домам
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 7551

Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5222

Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5040
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16.09.2020 18:26 Ответить
ты не поверишь - увольняются
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16.09.2020 18:31 Ответить
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 6228
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16.09.2020 18:40 Ответить
Их консервы до сих пор съедобны
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16.09.2020 18:46 Ответить
Как правило, один раз, но да...
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16.09.2020 18:57 Ответить
Накормить бы законодателей тем, что мы жрали на передке в 14-м.
Может тогда бы что то начали думать ....
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16.09.2020 18:48 Ответить
Их не накормить а посадить на такое питание надо, и фин обеспечение такое же дать как они людям, а то некоторых ряхи уже в экране телика не вмещаются от озабоченности за державу!! Пухнут, бедные...
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17.09.2020 09:40 Ответить
Хуженєбудет? Будєт, ще й як будєт. Спочатку вони задавлять армію, а потім візьмуться за вас, простий нарід.
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16.09.2020 18:55 Ответить
Так называемая партия "Слуг народа" ворует все. Даже свое название украло из совкового прошлого
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 348
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16.09.2020 19:19 Ответить
..ну не знаю - Говнокомандующая Зеля и её гламурный дермаковый эскорт на свой сухпайок не жалуются, а значит всё вкусно и питательно - в принципе по разжиревшей морде Вошьдя всё видно.. "коли доктор сыт - и больному легче"(с)..(
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16.09.2020 20:11 Ответить
Уважаемые спорщики. Норма №10 - классический армейский (аварийный) сухой паек.
Это ни в коем случае н
е регулярное питание. Это перекус на срок не более 3-х суток.
Норма №15 - полноценное питание для "полевых условий" из рассчета продолжительного многодневного питания. Например для нуля, когда из блиндажа нельзя носа высунуть.

15 норма снимает ограничения 10 (чтоб желудок в трубочку не скукожился). Имхо так как-то.
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16.09.2020 23:16 Ответить
Грустно, что написана статья, абсолютно бестолковая.
Автор даже приблизитеньно не в теме.
Хотя если большинство сравнивает мягкое и горькое - они чтото знают, скрывают от ... санитаров.
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16.09.2020 23:44 Ответить
В советской армии (служил когда-то младшим сержантом) ничего подобного 15 норме не припомню. Солдаты едут на учения, или из части в часть, или сопровождают технику с ремонта, обслуживания или сопровождают секретные "изделия". Им в дорогу выписывается сухпай (сейчас это норма 10).
Состав примерно: банка тушенки 330г, две банки каши с мясом 250г, сухари или несладкие галеты, сахар, чай "три слона". И все.
Проверяющие поднимали вой, когда распоряжением командира части сухпай давали больше чем на 3 суток. Например на 7 суток, если ехать через весь союз. А как иначе? Союз большой.
Даже на "точки" "связистам" (где максимум человек 6 + прапор) выделялись обычные сырые продукты. 15 рацион тогда бы восприняли как "миелофон" из будущего.
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17.09.2020 00:42 Ответить
Якось друг дав мені на пробу такий набір. Каша і суп нормальні, а сухарі з чорного хліба надзвичайно тверді, якщо необережно їсти зуби поламати можна на раз.
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17.09.2020 13:47 Ответить
 
 