В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Сегодня утром правоохранители выявили в Херсоне две онлайн-порностудии. Следственным управлением Нацполиции начаты уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, стало известно, что трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии. К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные интернет-сайты "модели" осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.
"Во время проведения обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тыс. гривен и так называемые сексуальные игрушки", - говорится в сообщении.
По данным полиции, за онлайн видеоконтент порнографического содержания организаторы получали от посетителей сайта солидное денежное вознаграждение. Заработок "актрис" составлял от 40 до 50 процентов от этой суммы. В общем месячный доход веб-студий составил около миллиона гривен.
В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовным производствам, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и ч.3 ст.302 УК "Создание или содержание мест разврата и сводничество".Решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.
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...що суперечить...
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"онлайн-порностудий"
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тут ключове--" с месячным доходом 1 млн гривен"-мимо ментярського кармана.
поразительно другое - в мусарне сидит какой-то потный следак и ишачит по разным порносайтам - выискивает местные "студии" - борцун с п.здами и не стыдно ж этому иплану жить на этой планете
Но менты всё мечтают на "субботники" туда ходить...
Автор застрял двумя ногами где-то в 70-х годах прошлого века
Доверчивым олухам, предлагают открыть счет, затем пополнить его на символическую сумму в 50-100 долларов.
Естественно гарантируют быстрый и высокий доход.
Но в отличии от "классических" брокерских компаний, единственная цель этого жулья - украсть деньги с клиентского счета.
В Киеве есть несколько крупных "контакт-центров", которые активно занимаются подобным видом мошенничества.
Один из них, находится в бизнес-центре Арена-Сити на Бессарабской площади (около двухсот сотрудников), еще один находится на территории завода "Маяк" на проспекте Бандеры (там народу поменьше, человек сто).
И никого эти кидалы особо не беспокоят, ни полицию, ни киберполицию ни СБУ ни других борцов с ветряными мельницами...
Вже дурня якась з тими порнушками.
В США повно студій,а там оплот демократії.В Європі також дозволено порно,а олнлайн трансляції тим більше.Навіть на Московії не переслідують,за онлайн трансляції.В нас вже не совок.Скільки будуть наживатися люди,подібні комплекцією до Пудріка?
Ці іграшки вже не просто іграшки,а високотехнологічні вироби з по.
Тобто читачів має брати жадібна жабна злість?)
що 1 млн пройшов мимо них..
і тепер депресивно місто втратить попит споживання
на чималеньку суму
и да, прикольно, майор полиции целый день смотрит порнуху, а ему за это деньги платят, а если еще с обнон дружит, то смотрит наверняка укуренный
Сказали бы, что девчат незаконно удерживали, или насиловали, или махинации проводили, так вроде ж нет. Ну налоги не платили, но вы ж сами, идиоты, не хотите это легализовать. А проституция и порно всегда были и будут, верите ли вы в существование секса или нет.
Ох, нечем заняться кому-то...
1) Не уплатили "крыше".
2) Зажали денег на сисадмина.
Громят и громят "порностудии". Скольких посадили?
Никого ??