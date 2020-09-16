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В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня утром правоохранители выявили в Херсоне две онлайн-порностудии. Следственным управлением Нацполиции начаты уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 01

Сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, стало известно, что трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии. К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные интернет-сайты "модели" осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.

"Во время проведения обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тыс. гривен и так называемые сексуальные игрушки", - говорится в сообщении.

В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 02
В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 03

Смотрите также: Полиция отчиталась, что накрыла "порно-студию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО

В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 04

По данным полиции, за онлайн видеоконтент порнографического содержания организаторы получали от посетителей сайта солидное денежное вознаграждение. Заработок "актрис" составлял от 40 до 50 процентов от этой суммы. В общем месячный доход веб-студий составил около миллиона гривен.

В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 05
В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 06
В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция 07

Смотрите также: Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовным производствам, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и ч.3 ст.302 УК "Создание или содержание мест разврата и сводничество".Решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Автор: 

Нацполиция (16496) порнография (209) порностудия (32) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Херсон (2839)


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Топ комментарии
+31
курви! Де касовий апарат?
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16.09.2020 18:21
+29
"уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата."

=======
...що суперечить...
===========
"онлайн-порностудий"

================
тут ключове--" с месячным доходом 1 млн гривен"-мимо ментярського кармана.
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16.09.2020 18:24
+28
Ловіть убивць та корупціонерів,бовдури,а не з онлайн-порностудіями вони борються чи з плантаціями елітних конопель у лісах та болотах.
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16.09.2020 18:27
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курви! Де касовий апарат?
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16.09.2020 18:21 Ответить
Мусорам більш нічим зайнятися? Не заважайте дєвкам гроші зароБЛЯти.
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16.09.2020 19:14 Ответить
Когда я вижу идиотские, длиннющие, непроизносимые аббревиатуры(взгляните на первое фото, или откройте свой, если он еще синий, паспорт), сплошь впихиваемые мусорским начальством(больше ни в какой организации такой тупизны не встречал), считаю, что именно так эти уроды и думают, такими же нечленораздельными мыслями.
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16.09.2020 19:39 Ответить
красивые девчата зарабатывают секс имитациями....какие жестокие преступления....да меньше будет секспреступности на улицах...когда уже уголовный кодекс приведут в порядок и заберут оттуда все эти отрыжки совкового строя, кормушки для правоохранителей.
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17.09.2020 01:04 Ответить
Они не приведут и не заберут у себя никогда. Забрать у них можем и должны только МЫ!
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17.09.2020 07:15 Ответить
Ти не зміг кінчити і хочеш повернути кошти?)))
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16.09.2020 19:45 Ответить
какой ужас.
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16.09.2020 18:21 Ответить
після візиту зевіслюка, Херсонщина поперла вгору по всіх економічних показниках
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16.09.2020 18:34 Ответить
да пляха, легализуйте уже порноиндустрию, зебанаты!
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16.09.2020 18:21 Ответить
И шо - тогда им придется платить налоги...
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16.09.2020 18:35 Ответить
в нашей стране прям больше нечем занятся, кроме как гонятся за какими-то девахами, продающими свои порноролики
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16.09.2020 18:38 Ответить
Девахи там на зарплате и ничего не продают.
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16.09.2020 18:41 Ответить
Просто надо её декриминализировать. Выйти уже из средних веков. Что не запрещено - разрешено.
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17.09.2020 12:42 Ответить
"уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата."

=======
...що суперечить...
===========
"онлайн-порностудий"

================
тут ключове--" с месячным доходом 1 млн гривен"-мимо ментярського кармана.
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16.09.2020 18:24 Ответить
100%
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16.09.2020 18:26 Ответить
Ловіть убивць та корупціонерів,бовдури,а не з онлайн-порностудіями вони борються чи з плантаціями елітних конопель у лісах та болотах.
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16.09.2020 18:27 Ответить
Отказали им в субботнике
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16.09.2020 18:30 Ответить
Легалізуйте та хай платять податки. Немає більше чого робити як за хвойдами ганятись?
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16.09.2020 18:29 Ответить
Ну вот, теперь депутат Кива больше не сможет отвлекаться во время заседаний...
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16.09.2020 18:31 Ответить
эти девахи, всё-равно, будут работать по своему направлению - либо под крышей мусоров, либо будут распространять видео для дедов по всему миру за бабки через какие-нибудь профили в фейсбуках или еще где!
поразительно другое - в мусарне сидит какой-то потный следак и ишачит по разным порносайтам - выискивает местные "студии" - борцун с п.здами и не стыдно ж этому иплану жить на этой планете
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16.09.2020 18:36 Ответить
Подруги детства Ермака?
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16.09.2020 18:35 Ответить
Легализуйте и 20% уже автоматом в бюджет.
Но менты всё мечтают на "субботники" туда ходить...
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16.09.2020 18:36 Ответить
"и так называемые сексуальные игрушки"

Автор застрял двумя ногами где-то в 70-х годах прошлого века
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16.09.2020 18:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2omIAdSzpGE
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16.09.2020 19:11 Ответить
Хорошие жопки. Скиньте адрес, как надоите
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16.09.2020 18:44 Ответить
яб тоже туда разик сходил а может и два)) я все Польшу вспоминаю)) когда мне два меню дали)) одно с пивом другое в девчатами, попил значит я пива и пошел на второй этаж искать комнату номер пять)) снимать стресс после тяжелого труда выданный кассовый чек храню посей день на нём стоимость пива и надпись - комора нумэр пенчь
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17.09.2020 11:07 Ответить
Наверняка застучала одна из обделенных девах. Вообще это отличный бизнес - webcam girl или просто традиционный гетеротрах. Но надо уважать семейные ценности и бизнес такой должен быть семейным.
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16.09.2020 18:46 Ответить
Менты, **** храбро выявили и пресекли. Это же сидят здоровые лбы и шарятся по порносайтам. Конечно, это безопаснее, чем преступников ловить. Торговать своим лицом это норм, а сиськи так уже в тюрьму?
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16.09.2020 18:48 Ответить
Сейчас в тренде вид мошенничества, связанный с операциями на валютном и фондовом рынке.
Доверчивым олухам, предлагают открыть счет, затем пополнить его на символическую сумму в 50-100 долларов.
Естественно гарантируют быстрый и высокий доход.
Но в отличии от "классических" брокерских компаний, единственная цель этого жулья - украсть деньги с клиентского счета.
В Киеве есть несколько крупных "контакт-центров", которые активно занимаются подобным видом мошенничества.
Один из них, находится в бизнес-центре Арена-Сити на Бессарабской площади (около двухсот сотрудников), еще один находится на территории завода "Маяк" на проспекте Бандеры (там народу поменьше, человек сто).
И никого эти кидалы особо не беспокоят, ни полицию, ни киберполицию ни СБУ ни других борцов с ветряными мельницами...
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16.09.2020 18:52 Ответить
Та обкладіть їх податками- нехай працюють !
Вже дурня якась з тими порнушками.
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16.09.2020 18:53 Ответить
Сами крышевали - сами повязали видать не сошлись в цене ...
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16.09.2020 19:01 Ответить
Сєкса у нас нєт!
У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 305
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16.09.2020 19:06 Ответить
Валюта капает в Украину. Пострадавших нет. Легализовать и все тут.
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16.09.2020 19:15 Ответить
Не сильно рисковали жизнью, граждане менты? Раненых нет?
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16.09.2020 19:15 Ответить
Пля,ипугался на первом фрте на переднем плане,шо это было?...Зомби кончила наверяк...
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16.09.2020 19:17 Ответить
удивительно шо за это ещё кто то платит деньги.
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16.09.2020 19:26 Ответить
Онлайн найбезпечніше,що не можна дозволити? Або дозволити порно,таке як SEX ART?
В США повно студій,а там оплот демократії.В Європі також дозволено порно,а олнлайн трансляції тим більше.Навіть на Московії не переслідують,за онлайн трансляції.В нас вже не совок.Скільки будуть наживатися люди,подібні комплекцією до Пудріка?
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16.09.2020 19:26 Ответить
просто наши менты пластилиновые никак не могут смирится, что им не башляют за крышу
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16.09.2020 19:28 Ответить
Поліціянти нехай краще затримують бандюків,таких як в місті Українка.
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16.09.2020 19:28 Ответить
Цікаво,скільки дописувачів цензора дивляться порно? Маю на увазі навіть не онлайн трансляції,а звичайного.
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16.09.2020 19:30 Ответить
І що тобі такого цікавого буде якщо виявиться що переважна більшість?))) стане легше на душі що ти не один?)))
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16.09.2020 19:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/50807 Та не в цьому річ.Просто нехай люди перестануть лицемірити
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16.09.2020 19:58 Ответить
Власне "порно", щодня дивляться всі, по декілька разів у сортирі, в тому числі і поліцейські... ...
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17.09.2020 06:14 Ответить
слишком переоцениваешь силы - может тем кому 20-25 часто смотрят...
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21.12.2021 14:34 Ответить
''так называемые сексуальные игрушки"Источник: https://censor.net/ru/p3219731

Ці іграшки вже не просто іграшки,а високотехнологічні вироби з по.
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16.09.2020 19:33 Ответить
Наших повно дівчат працює на таких сайтах.Дівчата красиві.
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16.09.2020 19:35 Ответить
Це вони вміють виявляти, а мережі шпіонів і деверсантів, ворогів нашої держави чомусь ні.
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16.09.2020 19:37 Ответить
Анал табу?
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16.09.2020 20:30 Ответить
Тільки для Яременка!
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17.09.2020 06:16 Ответить
тьфу-ты, долбаная совдепия, никогда там не будет ничего хорошего
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16.09.2020 20:32 Ответить
А якби не міліонний оборот, то не була б сенсація ?) Вде вкотре читаю ті ж заголовки, тільки про інші області
Тобто читачів має брати жадібна жабна злість?)
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16.09.2020 20:35 Ответить
Арестом шлюх подменяют аресты коррупционеров. Видимость работы, видимость жизни, видимость государства.... "Fata morgana" Коцюбинський Михайло Михайлович, более ста лет назад написал.....ничего не изменилось.
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16.09.2020 21:12 Ответить
ой, прям блюстители морали.... а почему не арестован прокурор, орущий что "будет подчиненных **...ть как свиней" и "вы будете выполнять то, что скажу"
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16.09.2020 21:32 Ответить
сабаківців задавила жаба,
що 1 млн пройшов мимо них..

і тепер депресивно місто втратить попит споживання
на чималеньку суму
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16.09.2020 22:23 Ответить
сейчас так расширили уголовный кодекс, что на кражи, угоны разбои и грабежи у полиции просто не остается времени. вот и приходится бороться по статьям, которые гарантируют свежую копейку...

и да, прикольно, майор полиции целый день смотрит порнуху, а ему за это деньги платят, а если еще с обнон дружит, то смотрит наверняка укуренный
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16.09.2020 23:16 Ответить
Без видео и фото доказательств не верю. Новость фейк
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16.09.2020 23:29 Ответить
Ну, правильно Херсон город порно, бо там раньше было на одного мужика 10 жанчин... А менты, поди, еще и крышуюют ... Кто не верит идет на ментовсско-херсонскую ветку https://censor.net/ru/forum/3069475/veterany_tsn_soedinyayites - там и спросите...
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17.09.2020 01:30 Ответить
мабуть, менты не захотели поделиться с прокурорами...
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17.09.2020 01:33 Ответить
только легализация. снижение безработицы, налоги. нехай тыкают дальше.
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17.09.2020 02:00 Ответить
Капец, так а в чём преступление? В Украине секса нет и быть не может?
Сказали бы, что девчат незаконно удерживали, или насиловали, или махинации проводили, так вроде ж нет. Ну налоги не платили, но вы ж сами, идиоты, не хотите это легализовать. А проституция и порно всегда были и будут, верите ли вы в существование секса или нет.
Ох, нечем заняться кому-то...
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17.09.2020 05:35 Ответить
Не захотели платить ментам откат. Вот и накрыли целую сеть аж из 2-х студий.
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17.09.2020 08:16 Ответить
Ошибки, приведшие к печальным результатам:
1) Не уплатили "крыше".
2) Зажали денег на сисадмина.
Громят и громят "порностудии". Скольких посадили?
Никого ??
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17.09.2020 11:03 Ответить
От дівчатка, не знають чим зайнятися - Шмигаль ж 500 тис. робочих місць створив.
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17.09.2020 13:52 Ответить
 
 