В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня утром правоохранители выявили в Херсоне две онлайн-порностудии. Следственным управлением Нацполиции начаты уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, стало известно, что трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии. К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные интернет-сайты "модели" осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.

"Во время проведения обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тыс. гривен и так называемые сексуальные игрушки", - говорится в сообщении.





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По данным полиции, за онлайн видеоконтент порнографического содержания организаторы получали от посетителей сайта солидное денежное вознаграждение. Заработок "актрис" составлял от 40 до 50 процентов от этой суммы. В общем месячный доход веб-студий составил около миллиона гривен.







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В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовным производствам, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и ч.3 ст.302 УК "Создание или содержание мест разврата и сводничество".Решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.