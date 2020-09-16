По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании. ФОТОрепортаж
На заседании ВР 16 сентября народные депутаты пытались проголосовать за русский язык в законе о высшем образовании и контролировали свои финансовые расходы.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Карточки для голосования депутатов
Указания как голосовать за законопроекты в партийном чате
Сообщения в депутатском чате
Вице-спикер Стефанчку и Кубив
Спикер Разумков
Глава фракции "СН" Арахамия
"Слуга народа" Яременко
"Слуги народа" Корниенко и Тищенко
Кива контролирует расходование финансов
"Позор! Время "Ч". Голосуем русский язык, а депутатов в зале нет"., - негодует по поводу проваленного закона нардеп из ОПЗЖ Папиев
Переписка в чате ОПЗЖ по поводу проваленного голосования о внесении изменений в закон о высшем образовании, который расширял использование русского языка
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Да лучше бы вы в смолу горячую сели, уроды, и пусть у вас язык раздвоится как у змей.
где наказание за голосование чужими карточками? совсем берега попутали????
Кабинет Министров на заседании 16 сентября отменил ограничение размера заработных плат для нескольких ТОП-банкиров - руководителей и членов наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
«Существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», - констатировал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов,
По данным издания, в настоящее время зарплаты у топ-менеджеров указанных госбанков достигают 1 млн грн в месяц. Так, глава набсовета ПриватБанка Шэрон Иски получает 1,68 млн грн в месяц или 20,44 млн гривен в год.
Хто зна, якщо Витя - націоналіст, то Пука - агент ЦРУ с погонялом "Бібліотекар".
Невже в їхніх діях не криється спроба державної зради ?
ГО "Мова об'єднує":
"Виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Виш може запровадити викладання більшості чи всіх дисциплін англійською "за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою".
Таким чином, виші можуть навчати іноземних студентів українською, англійською, а в разі потреби й іншими мовами ЄС", - йдеться у повідомлені.
В громадській організації наголошують, що близько 90% іноземних студентів, що вступають до наших вишів, - громадяни країн, які ніколи не були в складі СРСР (переважно держав Азії й Африки), вони не знають російської мови.
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Дивлюсь на цифри проекту Бюджету на 2021-й рік...
Не претендую на суперфахову обізнаність, але збільшення фінансування бюрократичного та правоохоронного апарату, в умовах Війни за Незалежність та при Пандемії - це повний капець! (Уникаю російських матюків...)
- Сектор Національної безпеки і оборони - реальні мінуси...
- Освіта як головна запорука розвитку української нації та держави - без будь-яких перспектив...
- Охорона здоров'я мого Народу - «хай виживають «хохли» як можуть»...
- Культура - «95-й квартал», «вєрка сердючка», «шароварщина», «русскіє-народниє» і «нетрадиційні»...
Ці "хлопчики і дівчатка", «андрюши і маши», «льоні та вітольди», корумповані веселунчуки та найголовніше, деколи «обдовбані» невідоме чим, «Вови», що під час Війни, опинилися на владному Олімпі, все ж, вирішили спробувати «тихою сапою» ліквідувати нашу Державу Україну...
Такий у мене висновок із їхнього бюджетотворення, зовнішньополітичного капітулянства і внутрішньодержавного хаосу...
Та, у цих «гавриків» нічого не вийде. Бо, достатньо в Україні Патріотів, готових віддати свої життя, боротися і перемагати, Жити в ім'я самостійності та соборності нашоі Батьківщини...
Переконаний у цьому.
Все буде Україна!
Молдаванин что ли ?
Наехали на камень преткновения.
Главное, не потерять подвеску.
закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Бурятський державний університет за спеціальністю історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83#cite_note-9 [9]
Частину своїх творів пише виключно українською (в США велика , відкрита українська діаспора)
На питання, чи пише російською, відповів - вже її забуваю бо в цивілізованому світі вона нікому не потрібна..