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По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании. ФОТОрепортаж

На заседании ВР 16 сентября народные депутаты пытались проголосовать за русский язык в законе о высшем образовании и контролировали свои финансовые расходы.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 01

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 02

Карточки для голосования депутатов

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 03

Указания как голосовать за законопроекты в партийном чате

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 04

Сообщения в депутатском чате 

\По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 05
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 06

Вице-спикер Стефанчку и Кубив

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 07

Спикер Разумков

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 08
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 09
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 10
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 11
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 12
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 13
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 14
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 15

Глава фракции "СН" Арахамия

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 16

"Слуга народа" Яременко

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 17

"Слуги народа"  Корниенко и Тищенко

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 18
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 19
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 20

Кива контролирует расходование финансов

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 21
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 22

"Позор! Время "Ч". Голосуем русский язык, а депутатов в зале нет"., - негодует по поводу проваленного закона нардеп из ОПЗЖ Папиев

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 23
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 24
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 25

По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании 26

Переписка в чате ОПЗЖ по поводу проваленного голосования о внесении изменений в закон о высшем образовании, который расширял использование русского языка

Автор: 

ВР (29258) депутат (3318) русский язык (573)


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Топ комментарии
+56
******** *********** !!))
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16.09.2020 19:54
+55
З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 681
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16.09.2020 20:26
+45
"По русскому языку сели в лужу".

Да лучше бы вы в смолу горячую сели, уроды, и пусть у вас язык раздвоится как у змей.
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16.09.2020 19:58
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Правила форума Совет форумчан
******** *********** !!))
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16.09.2020 19:54 Ответить
Наполеглево та послідовно втілюют мету Росіі в життя !!)))
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16.09.2020 20:03 Ответить
в следующий раз, перед голосованием законов, выгодных 5-ой колоне рашки, предусмотрительно отправлять всю ОПЗЖопию в ресторан пожрать... зелёных - к плядям
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16.09.2020 20:38 Ответить
Может лучше пусть ОПЗЖопия пожрет зеленых к плядям и отравится?
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16.09.2020 21:56 Ответить
Файно!
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16.09.2020 19:54 Ответить
Почему эти суки без масок и где на них за это штрафы ?
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16.09.2020 19:54 Ответить
Бажаєшь щоб сіромахи геть зубожніли !!))
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16.09.2020 19:56 Ответить
Саван уместней будет.
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16.09.2020 20:40 Ответить
Демарш реваншистів триває!!! Якщо не в двері то в вікно !!))
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16.09.2020 19:55 Ответить
какие же у них всех быдлянские хари
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16.09.2020 19:57 Ответить
Мета Росіі перетворити українців в *русскоязичную* бидломасу, на кшталт росєян !!))
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16.09.2020 19:58 Ответить
"По русскому языку сели в лужу".

Да лучше бы вы в смолу горячую сели, уроды, и пусть у вас язык раздвоится как у змей.
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16.09.2020 19:58 Ответить
цырк
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16.09.2020 19:59 Ответить
Було б смішно , якби не було б так сумно !!)))
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16.09.2020 20:01 Ответить
а пачка карточек депутатских в руках у члена...партии... впечатлила...
где наказание за голосование чужими карточками? совсем берега попутали????
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16.09.2020 19:59 Ответить
А кто члена накажет?
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16.09.2020 20:06 Ответить
Паноптикум
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16.09.2020 20:00 Ответить
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании - Цензор.НЕТ 3417
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16.09.2020 20:00 Ответить
Сели в Лужу , - Та вы из нее и не Вылизали.
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16.09.2020 20:00 Ответить
мразота
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16.09.2020 20:01 Ответить
Пліснява, кубло гельмінтів!!))
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16.09.2020 20:09 Ответить
А в європейських парламентах,також не вилізають з телефонів? Виглядає так,як ніби приматів навчили на кнопки жати.
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16.09.2020 20:02 Ответить
Чому як ніби, вони і є примати !!))
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16.09.2020 20:05 Ответить
Ексклюзивні кадри! Тренінг зебіла в Трускавці:

З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 4400
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16.09.2020 23:29 Ответить
За проголосували ОППОЖОПА и ЗЕБОБНЯ...
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16.09.2020 20:08 Ответить
///
Кабинет Министров на заседании 16 сентября отменил ограничение размера заработных плат для нескольких ТОП-банкиров - руководителей и членов наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
«Существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», - констатировал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов,
По данным издания, в настоящее время зарплаты у топ-менеджеров указанных госбанков достигают 1 млн грн в месяц. Так, глава набсовета ПриватБанка Шэрон Иски получает 1,68 млн грн в месяц или 20,44 млн гривен в год.
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16.09.2020 20:12 Ответить
Су....! 1.68 ляма ..бюджет маленького дитсадочка на рік
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16.09.2020 20:39 Ответить
Пука гроші надав на прийняття закону, а Мертвячук зажав, бо він, як казав Пука:"український націоналіст".
Хто зна, якщо Витя - націоналіст, то Пука - агент ЦРУ с погонялом "Бібліотекар".
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16.09.2020 20:15 Ответить
Парочка: зедерасты и опозажопники.
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16.09.2020 20:16 Ответить
А позаду одна московська огидна пика !!)))
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16.09.2020 20:19 Ответить
Я в шоке...Так за руцкий язык пытались даже голосовать? Это язык агрессора с которым Украина ведет войну! Неужели тем придуркам из Рады это неизвестно? У меня нет слов чтобы высказать все что я думаю про теперешнюю власть...
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16.09.2020 20:19 Ответить
Нет слов, одни междометия !!))
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16.09.2020 20:44 Ответить
От чому сбу не арештовує отих депутан за антиукраїнські пропозиції ?
Невже в їхніх діях не криється спроба державної зради ?
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16.09.2020 20:21 Ответить
Тому що в СБУ такі самі. Є там ще якась кількість патріотів, але керівництво все таке як баканов.А баканов, як його дружбан. Мені соромно за нарід, бо вони вибрали до влади людей, які навіть не знають нашої історії, не знають нашої культури, вони живуть традиціями здохлого совка. То що ми з ними побудуємо?
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16.09.2020 20:29 Ответить
Зла не хватает за новость............ Устроили фотосессию, вместо того, чтобы хотя бы дать номер поправки. Не могу найти текст и что там хотели впихнуть в закон об образовании.
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16.09.2020 22:56 Ответить
Сьомий рік кацапська наволоч вбиває українців на українській землі, а ця паскудь голосує за навчання молоді кацапським ізиком. Ну от реально ... Люди, кого ви вибрали? Це ж вороги.
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16.09.2020 20:22 Ответить
В законе не написано, что учеба будет вестись по-русски!

ГО "Мова об'єднує":

"Виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Виш може запровадити викладання більшості чи всіх дисциплін англійською "за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою".

Таким чином, виші можуть навчати іноземних студентів українською, англійською, а в разі потреби й іншими мовами ЄС", - йдеться у повідомлені.

В громадській організації наголошують, що близько 90% іноземних студентів, що вступають до наших вишів, - громадяни країн, які ніколи не були в складі СРСР (переважно держав Азії й Африки), вони не знають російської мови.
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16.09.2020 20:37 Ответить
В законі створюються лазівки для рос. мови, і про це також казали в ГО "Мова об'єднує", але ти чомусь це приховав у своєму пості.
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16.09.2020 21:51 Ответить
У тебя есть возможность открыть правду, покажи что я скрыл?
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16.09.2020 22:59 Ответить
https://www.facebook.com/zakonpromovu5670/posts/881864408888459
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16.09.2020 23:30 Ответить
С каких пор русский язык стал языком ЕС? Тут что-то другое, речь о какой-то поправке идет, а текста или ссылки на нее нет в статье.
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16.09.2020 22:59 Ответить
вони й зараз мають право і без тих змін викладати іноземною в т.ч. англійською, що й роблять деякі і ніяких додаткових змін для цього не треба в законах.
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18.09.2020 07:45 Ответить
Хіба ж тупоголове хохляцьке бидло розуміє за кого голосує?
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17.09.2020 01:14 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZVeVCAaI9OuFQlR5y-neejnMWTqyECHVk8VTjGBWrdmQSDCuI3M3O1XuLwpj3V8iP2zFyYwf_ET0u_S4GA8n8l_uxdE1ZOSa_pi_CygCog5v4JYy1-*******************************************-_Oy4so_JcFSK06UX2TNWQn9rUXuzDvx8sqMo&__tn__=-]C%2CP-y0.g-R
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZVeVCAaI9OuFQlR5y-neejnMWTqyECHVk8VTjGBWrdmQSDCuI3M3O1XuLwpj3V8iP2zFyYwf_ET0u_S4GA8n8l_uxdE1ZOSa_pi_CygCog5v4JYy1-*******************************************-_Oy4so_JcFSK06UX2TNWQn9rUXuzDvx8sqMo&__tn__=-]C%2CP-y0.g-R Дмитро Ярош


Дивлюсь на цифри проекту Бюджету на 2021-й рік...

Не претендую на суперфахову обізнаність, але збільшення фінансування бюрократичного та правоохоронного апарату, в умовах Війни за Незалежність та при Пандемії - це повний капець! (Уникаю російських матюків...)

- Сектор Національної безпеки і оборони - реальні мінуси...

- Освіта як головна запорука розвитку української нації та держави - без будь-яких перспектив...

- Охорона здоров'я мого Народу - «хай виживають «хохли» як можуть»...

- Культура - «95-й квартал», «вєрка сердючка», «шароварщина», «русскіє-народниє» і «нетрадиційні»...

Ці "хлопчики і дівчатка", «андрюши і маши», «льоні та вітольди», корумповані веселунчуки та найголовніше, деколи «обдовбані» невідоме чим, «Вови», що під час Війни, опинилися на владному Олімпі, все ж, вирішили спробувати «тихою сапою» ліквідувати нашу Державу Україну...

Такий у мене висновок із їхнього бюджетотворення, зовнішньополітичного капітулянства і внутрішньодержавного хаосу...

Та, у цих «гавриків» нічого не вийде. Бо, достатньо в Україні Патріотів, готових віддати свої життя, боротися і перемагати, Жити в ім'я самостійності та соборності нашоі Батьківщини...

Переконаний у цьому.

Все буде Україна!
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16.09.2020 20:23 Ответить
З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 681
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16.09.2020 20:26 Ответить
А як ненависні до України вороги "за смерть" і "слуги малоросів і Бень" бажали перевести навчання на російську. Навіть після того, як обіцяли це не робити. 73% дурнів зрозуміли кого ви привели до влади? Ви привели слуг малоросів, тільки вони наділи одежу зеленого кольору, а всередині вороги.
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16.09.2020 20:26 Ответить
Почему майдана нет до сих пор?
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16.09.2020 20:38 Ответить
А чому "нет"? На Сході засрашки аж гримить, в Білорусі ггимить, що Вам ще потрібно. Це вже почалося там, де має бути і менше сюди будуть сувати свій ніс москалики. Тушіть у себе.
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16.09.2020 20:43 Ответить
За кацапську мову ?
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16.09.2020 20:51 Ответить
Коли за порєбріком почнуть відкривати українські школи, тоді можна буде пообіцяти розглянути питання. Через 20 років.
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16.09.2020 20:38 Ответить
Я б навіть сказав що сіли на "бутытку" а не в калюжу...
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16.09.2020 20:42 Ответить
Бутылка была в луже )))))
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16.09.2020 20:49 Ответить
Як дійшло до того шо вся ота ***** шобла влізла до Верховної Ради України?!!
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16.09.2020 20:44 Ответить
Це питання до 73% -ого лохтората !!))
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16.09.2020 20:48 Ответить
Російською мовою можна говорити, але неможливо нічого сказати.
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16.09.2020 20:53 Ответить
Хотів би побачити розкладку голосів у цьому питанні.
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16.09.2020 20:54 Ответить
Зажопинці та зелена пліснява за !!))
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16.09.2020 20:56 Ответить
Так чому тоді не пройшло?
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16.09.2020 21:04 Ответить
Гадаю що не всі *за* !!))))
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16.09.2020 21:17 Ответить
Було 210 за. Не вистачило 16 голосів. Було багато відсутніх депутатів, якби не це, закон би прийняли.
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16.09.2020 21:53 Ответить
я вважаю, що координатори дофіга грошей стирили, думали шо і так лохи проголосують.Надіюсь не треба пояснювати, що коли щось голосується, завжди є зацікавлена сторона ?
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16.09.2020 21:39 Ответить
Було 210 за. Не вистачило 16 голосів. Було багато відсутніх депутатів, якби не це, закон би прийняли.
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16.09.2020 21:52 Ответить
Хотів би побачити розкладку голосів у цьому питанні.
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16.09.2020 20:59 Ответить
«Люди, которые говорят на русском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-русски нельзя выразить ничего великого."
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16.09.2020 21:04 Ответить
З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 4738
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16.09.2020 21:10 Ответить
Их нужно не садить в лужу, а утопить в ней.
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16.09.2020 21:14 Ответить
Щоб вони усi повиздихали
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16.09.2020 21:27 Ответить
кодло неукраїнське.
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16.09.2020 21:51 Ответить
Списки всіх хто голосував в студію.Україна має знати зрадників батьківщини.
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16.09.2020 22:03 Ответить
Открыто украинофобы действуют против Украины в украинской ВР за налоги украинцев.
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16.09.2020 22:41 Ответить
Журналісти молодці.
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16.09.2020 22:42 Ответить
Вице-спикер Стефанчку и Кубив

Молдаванин что ли ?
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16.09.2020 23:18 Ответить
Всех дамбасов отыметь в очко!
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17.09.2020 00:27 Ответить
ШЕСТЁРЫ - ДЕПУТАТЫ ))) УБИВАТЬ ВРАГОВ НАРОДА НЕОБХОДИМО !!!
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17.09.2020 00:36 Ответить
Твари. Сборище аморальных уродов, продающих страну
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17.09.2020 00:53 Ответить
Не в лужу!
Наехали на камень преткновения.
Главное, не потерять подвеску.
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17.09.2020 10:51 Ответить
Хто не знає, переглядаючи переписку нашої еліти може подумати, що фото зроблені в Думі а не у ВРУ.
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17.09.2020 13:42 Ответить
так зажопы - латентные патриоты, такие же как петька, тоже под легендой работают
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17.09.2020 18:42 Ответить
вечно с какими-то стаканчиками, мороженым, я предлагаю поставить там буфет, шоб они жрали не выходя из зала, не тратили время,через сектор прошел - хопа!! и купил, удобно
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17.09.2020 18:46 Ответить
Дорж Бату (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Dorje Batuu), справжнє ім'я Андрій Васильєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Андрей Васильев) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F бурятсько -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F монгольського походження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83#cite_note-Dorje_Batuu_bio-1 [1] З 2011 року живе та працює в США.

закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Бурятський державний університет за спеціальністю історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83#cite_note-9 [9]

Частину своїх творів пише виключно українською (в США велика , відкрита українська діаспора)
На питання, чи пише російською, відповів - вже її забуваю бо в цивілізованому світі вона нікому не потрібна..
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 693
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17.09.2020 20:21 Ответить
 
 