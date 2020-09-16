По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании. ФОТОрепортаж

На заседании ВР 16 сентября народные депутаты пытались проголосовать за русский язык в законе о высшем образовании и контролировали свои финансовые расходы.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Карточки для голосования депутатов

Указания как голосовать за законопроекты в партийном чате

Сообщения в депутатском чате

\



Вице-спикер Стефанчку и Кубив

Спикер Разумков

















Глава фракции "СН" Арахамия

"Слуга народа" Яременко

"Слуги народа" Корниенко и Тищенко







Кива контролирует расходование финансов





"Позор! Время "Ч". Голосуем русский язык, а депутатов в зале нет"., - негодует по поводу проваленного закона нардеп из ОПЗЖ Папиев







Переписка в чате ОПЗЖ по поводу проваленного голосования о внесении изменений в закон о высшем образовании, который расширял использование русского языка