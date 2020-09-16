"Укрзализныця" с начала года перевезла почти 12 млн пассажиров, самое популярное сообщение - между Киевом и Харьковом. ИНФОГРАФИКА
С начала года поезда внутреннего сообщения перевезли 11,8 миллиона пассажиров. Треть из них (3,9 миллиона) путешествовали в летние месяцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщение между областными центрами. Так, с начала года в сообщении Киев - Харьков - Киев перевезено 498,9 тыс. пассажиров, Киев - Львов - Киев - 437,7 тыс., Киев - Днепр - Киев - 388,9 тыс., Киев - Одесса - Киев - 295,7 тыс. Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан", - отмечается в сообщении.
При этом на сегодня по Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. Сняли с маршрутов 5 пар сезонных поездов.
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Igor Budnik #285429
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trawler_tug
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Mora Zfayfer
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