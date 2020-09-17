Снова на пешеходном переходе: в центре Киева произошло ДТП с участием сына Шуфрича, - СМИ. ФОТОрепортаж

На перекрестке Липской и Институтской в Киеве произошла авария с участием сына Нестора Шуфрича.

Об этом сообщают "Вартові Еспрессо" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля. Автомобиль Sang Yong ехал с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович", - сказано в сообщении.

По информации паблика, пострадавших в результате ДТП нет. Однако повреждены автомобили.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 августа 2017 сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе на улице Шота Руставели в центре Киева сбил пешехода. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами. Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

12 декабря 2018 года Верховный суд отказался удовлетворять жалобу прокуратуры, которая хотела лишить водительских прав сына нардепа Нестора Шуфрича за совершенное им ДТП в центре Киева. Соответствующее постановление Кассационный уголовный суд Верховного суда принял 4 декабря.

Таким образом, оставлен без изменений приговор Шевченковского райсуда Киева и постановление столичного Апелляционного суда, которые присудили Нестору Шуфричу-младшему три года лишения свободы и освободили его от наказания с испытательным сроком на 1 год.



