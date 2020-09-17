В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)
В центре Киева в ресторане на Андреевском спуске в четверг произошел взрыв, в результате которого пострадали двое людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Украина 24".
Отмечается, что на месте уже работают правоохранители.
"Вартові Еспресо" сообщают, что взрыв случился в ресторане "Канапа".
По предварительной информации, взорвался фламбиратор, устройство для карамелизирования блюд.
"В результате взрыва пострадали два повара, которых забрали в больницу. На месте происшествия работают следователи и ГСЧС", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Eugeniusz 1
показать весь комментарий17.09.2020 17:17
+6 Hulio
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+5 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.09.2020 17:10
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И уж больше, чем в Москве, на Роисе чурбанов с "шавермой" нигде нет.
Это ресторан Скрипки.
А прибор используют при приготовлении сала в шоколаде.
Ніж чи що?
Працює на газі. Мабуть на гарячу плиту поставили, воно й жахнуло.
Раньше моим знакомым принадлежал...
Виновато зеленое гавно(другая форма жизни), у этого дебила вообще проблемы с мышлением. У них нет мозгов, там другая организация мышления, нечто вроде нейросети.
Взрыв газопровода под Чабанами, взрыв баллонов на Андреевском, пожары в экосистемах, и даже взрыв в Бейруте это все рук дело маленького зеленого вонючего ГОВНА, спрессованного на кольце.