В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)

В центре Киева в ресторане на Андреевском спуске в четверг произошел взрыв, в результате которого пострадали двое людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Украина 24".

Отмечается, что на месте уже работают правоохранители.

"Вартові Еспресо" сообщают, что взрыв случился в ресторане "Канапа".

По предварительной информации, взорвался фламбиратор, устройство для карамелизирования блюд.

"В результате взрыва пострадали два повара, которых забрали в больницу. На месте происшествия работают следователи и ГСЧС", - говорится в сообщении.

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