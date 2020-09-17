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В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)

В центре Киева в ресторане на Андреевском спуске в четверг произошел взрыв, в результате которого пострадали двое людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Украина 24".

Отмечается, что на месте уже работают правоохранители.

"Вартові Еспресо" сообщают, что взрыв случился в ресторане "Канапа".

По предварительной информации, взорвался фламбиратор, устройство для карамелизирования блюд.

"В результате взрыва пострадали два повара, которых забрали в больницу. На месте происшествия работают следователи и ГСЧС", - говорится в сообщении.

.В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ 01
В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ 02В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ 03

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В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор: двое пострадавших, - СМИ 04

взрыв (6760) Киев (25563)


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Топ комментарии
+6
Та не. Это Зекоманда. Хотя по сути разницы никакой!
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17.09.2020 17:17
+6
"Велюр" не чіпають.
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17.09.2020 17:17
+5
Обычно террористы авакова выдвигают требования, а тут сразу взрыв...
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17.09.2020 17:10
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Обычно террористы авакова выдвигают требования, а тут сразу взрыв...
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17.09.2020 17:10 Ответить
"Велюр" не чіпають.
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17.09.2020 17:17 Ответить
Це тому що сценарист не з його команди.
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17.09.2020 17:22 Ответить
"решили отработать по полной" (С)
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17.09.2020 19:01 Ответить
Эх, не тот....ресторан!))
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17.09.2020 17:11 Ответить
Опять роССийские бандиты куролесят по Украине?
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17.09.2020 17:14 Ответить
Та не. Это Зекоманда. Хотя по сути разницы никакой!
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17.09.2020 17:17 Ответить
Шаверма? Газ?
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17.09.2020 17:14 Ответить
Пітєрскіє паляться на парєбріках.
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17.09.2020 17:33 Ответить
А они при чем.
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17.09.2020 17:36 Ответить
На бадлонах.
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17.09.2020 17:37 Ответить
При шаверме.
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17.09.2020 18:01 Ответить
На Роисе везде ее так называют.
И уж больше, чем в Москве, на Роисе чурбанов с "шавермой" нигде нет.
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17.09.2020 18:02 Ответить
Плюшки не поділили?
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17.09.2020 17:15 Ответить
Дзіночок був про замінування?
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17.09.2020 17:16 Ответить
Збочення до добра не доводять... Колись в СПІДінфо писали, як двоє замість отого фалобуратора хомьяка використовували, так теж в лікарні опинилися.
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17.09.2020 17:40 Ответить
А если бы взорвался фаллоимитатор?
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17.09.2020 17:41 Ответить
повара сильно карамелизовались?
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17.09.2020 17:42 Ответить
Писец какой-то все валится, рушится и взрывается, враги Украины совсем уже распоясались.
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17.09.2020 17:44 Ответить
надо было использовать сепульку
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17.09.2020 17:49 Ответить
Для жителей удаленных хуторов, а такие тут все, докладаю.
Это ресторан Скрипки.
А прибор используют при приготовлении сала в шоколаде.
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17.09.2020 18:26 Ответить
ты може подохренел трохи, "коренной"? чьих холоп будешь, "Ан"(альный)?
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17.09.2020 21:28 Ответить
Ресторатор, человек редкого везения!
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17.09.2020 17:50 Ответить
"В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор..."

Ніж чи що?
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17.09.2020 17:59 Ответить
Схожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий. Написано ж, що зірвався фламбіратор

Працює на газі. Мабуть на гарячу плиту поставили, воно й жахнуло.
У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено) - Цензор.НЕТ 2940
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17.09.2020 19:18 Ответить
Кароч, обыкновенная газовая горелка? Ага, я в гараже такой железки грею, а она вона для чего, оказывается...
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17.09.2020 20:22 Ответить
Ресторан Олега Скрипки, если не ошибаюсь.

Раньше моим знакомым принадлежал...
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17.09.2020 17:59 Ответить
и что с ними сталось?
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17.09.2020 21:27 Ответить
Умерли.
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18.09.2020 01:29 Ответить
Якесь китайське фуфло.
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17.09.2020 18:10 Ответить
"Кухонный прибор" - это ложка или вилка?
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17.09.2020 21:27 Ответить
Вы не найдете виновных, будут только пострадавшие, баллоны полностью исправны, нарушений охраны труда не было.
Виновато зеленое гавно(другая форма жизни), у этого дебила вообще проблемы с мышлением. У них нет мозгов, там другая организация мышления, нечто вроде нейросети.
Взрыв газопровода под Чабанами, взрыв баллонов на Андреевском, пожары в экосистемах, и даже взрыв в Бейруте это все рук дело маленького зеленого вонючего ГОВНА, спрессованного на кольце.
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18.09.2020 10:12 Ответить
 
 