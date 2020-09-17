Чиновник Минюста с подельниками продавал бизнесмену госдолжность за $55 000, - Нацполиция. ФОТО
Группа злоумышленников во главе с чиновником обещали бизнесмену за денежное вознаграждение руководящую должность в государственных органах. Правоохранители разоблачили четырех дельцов в момент получения первого транша денежных средств в сумме 20 000 долларов США. Им грозит до десяти лет заключения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе досудебного расследования установлено, что главный организатор - заместитель руководителя одного из отделов Министерства юстиции Украины. Он разработал план преступных действий, направленный на получение от одного из бизнесменов денежных средств в сумме около 55 000 долларов США. За это вознаграждение чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры должность в государственных органах и в дальнейшем передать в управление около 6000 гектаров земли", - сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.
Во время обыска офисного помещения чиновника и помещений других задержанных были изъяты деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность группировки, включая документы на будущего "кандидата на должность".
Всем четырем правонарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245317849164146&id=100010578281118 Alex Noinets: Одного разу Джейсон Стетхем пообіцяв, що напише таку пацанську цитату, яка розчулить кожного:
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