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Чиновник Минюста с подельниками продавал бизнесмену госдолжность за $55 000, - Нацполиция. ФОТО

Группа злоумышленников во главе с чиновником обещали бизнесмену за денежное вознаграждение руководящую должность в государственных органах. Правоохранители разоблачили четырех дельцов в момент получения первого транша денежных средств в сумме 20 000 долларов США. Им грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что главный организатор - заместитель руководителя одного из отделов Министерства юстиции Украины. Он разработал план преступных действий, направленный на получение от одного из бизнесменов денежных средств в сумме около 55 000 долларов США. За это вознаграждение чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры должность в государственных органах и в дальнейшем передать в управление около 6000 гектаров земли", - сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

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Во время обыска офисного помещения чиновника и помещений других задержанных были изъяты деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность группировки, включая документы на будущего "кандидата на должность".

Чиновник Минюста с подельниками продавал бизнесмену госдолжность за $55 000, - Нацполиция 01
Чиновник Минюста с подельниками продавал бизнесмену госдолжность за $55 000, - Нацполиция 02

Всем четырем правонарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

взятка (6163) Киев (25563) Минюст (1750) Нацполиция (16480)


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Топ комментарии
+6
Не, это конкуренты, вот их и посадили, посмели мерзавцы в чужой бизнес влезть, это лицензированый вид деятельности, лицензию надо в оп покупать
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17.09.2020 17:23
+5
друг брата ермака?
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17.09.2020 17:38
+2
55 тыс? Интересно что этот чиновник тырил раньше? Пирожки? Или шаурму?)))
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17.09.2020 17:29
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И что, Денис с Андрюхой спустят это на тормозах.
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17.09.2020 17:19 Ответить
Шо, опять ермаки?!
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17.09.2020 17:20 Ответить
Не, это конкуренты, вот их и посадили, посмели мерзавцы в чужой бизнес влезть, это лицензированый вид деятельности, лицензию надо в оп покупать
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17.09.2020 17:23 Ответить
55 тыс? Интересно что этот чиновник тырил раньше? Пирожки? Или шаурму?)))
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17.09.2020 17:29 Ответить
друг брата ермака?
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17.09.2020 17:38 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25609237.html Блискавичний

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245317849164146&id=100010578281118 Alex Noinets: Одного разу Джейсон Стетхем пообіцяв, що напише таку пацанську цитату, яка розчулить кожного:
"Продається посвідчення прокурора. Майже нове"

Чиновник Мін'юсту з подільниками продавав бізнесменові держпосаду за $55 000, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8883
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17.09.2020 17:48 Ответить
100% брат Ермака организовал !!
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17.09.2020 18:03 Ответить
Малюска понял, что на платных камерах много не заработать.
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17.09.2020 18:10 Ответить
А что за должность?я заплачу.
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17.09.2020 18:52 Ответить
заметим, полностью зеленого минюста
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17.09.2020 19:13 Ответить
Ермак стал торговать должностями через посредников.
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17.09.2020 19:49 Ответить
 
 