Международные военные учения Rapid Trident-2020 начались во Львовской области. ФОТОрепортаж

4 тысячи военнослужащих из 9 стран две недели будут отрабатывать планирование и проведение операций и учиться противостоять гибридным формам военной агрессии.

Учения стартовали на Яворовском полигоне во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Участие в них примут более 4000 военнослужащих из 9 стран мира. Кроме Украины и США, тренироваться будут представители Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши, Румынии, командование НАТО, а также личный состав LITPOLUKRBRIG - Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

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Отечественные военные группировки представлены военнослужащими одной из мотопехотных бригад оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины, военнослужащим ДШВ ВС Украины, Сил Специальных операций. Кроме того, силовые структуры Украины представлены сводным подразделением, в которое вошли нацгвардейцы, пограничники, представители Национальной полиции. Задачи по противодействию террористическим угрозам будут отрабатывать представители СБУ и Управления госохраны. Из гражданских специалистов в обучении примут участие представители Международного комитета Красного Креста.

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"Учения "Rapid Trident" направлены на обучение украинских военнослужащих различных воинских специальностей по стандартам НАТО с помощью иностранных инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши. Они проходят с учетом деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - "Украина" (JMTG-U) и призваны улучшить взаимодействие между вооруженными силами США, Украины и НАТО, а также стран-участниц программы "Партнерство ради мира", - сказал на церемонии открытия учений министр обороны Андрей Таран.













