Мужчина удерживал дома 22-летнего парня с инвалидностью и заставлял его попрошайничать на улицах Ивано-Франковска, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители провели комплекс мероприятий и выяснили, что житель Ивано-Франковска у себя дома незаконно удерживал мужчину с инвалидностью и систематически заставлял его просить милостыню в областном центре, а сам контролировал процесс и забирал деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковщины.

Установлено, что 30-летний житель Тлумацкого района эксплуатировал 22-летнего парня с инвалидностью (II группа). Злоумышленник воспользовался физическим и психологическим состоянием пострадавшего и долгое время заставлял его просить милостыню в людных местах Ивано-Франковска. При этом за процессом наблюдал неподалеку, после забирал средства и отвозил потерпевшего в собственный дом. Такие незаконные действия зафиксированы стражами порядка, в том числе камерами видеонаблюдения.

16 сентября с целью прекращения преступления по ч. 1 ст. 149 (Торговля людьми) УК злоумышленник задержан в областном центре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику и объявлении подозрения за совершение уголовного преступления, которое связано с торговлей людьми. За такие незаконные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

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