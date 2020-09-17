РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4984 посетителя онлайн
Новости Фото
3 933 9

Мужчина удерживал дома 22-летнего парня с инвалидностью и заставлял его попрошайничать на улицах Ивано-Франковска, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители провели комплекс мероприятий и выяснили, что житель Ивано-Франковска у себя дома незаконно удерживал мужчину с инвалидностью и систематически заставлял его просить милостыню в областном центре, а сам контролировал процесс и забирал деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковщины.

Установлено, что 30-летний житель Тлумацкого района эксплуатировал 22-летнего парня с инвалидностью (II группа). Злоумышленник воспользовался физическим и психологическим состоянием пострадавшего и долгое время заставлял его просить милостыню в людных местах Ивано-Франковска. При этом за процессом наблюдал неподалеку, после забирал средства и отвозил потерпевшего в собственный дом. Такие незаконные действия зафиксированы стражами порядка, в том числе камерами видеонаблюдения.

16 сентября с целью прекращения преступления по ч. 1 ст. 149 (Торговля людьми) УК злоумышленник задержан в областном центре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику и объявлении подозрения за совершение уголовного преступления, которое связано с торговлей людьми. За такие незаконные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Также читайте: Люди с инвалидностью получат право внеочередного пропуска на границе, - Минсоцполитики

Мужчина удерживал дома 22-летнего парня с инвалидностью и заставлял его попрошайничать на улицах Ивано-Франковска, - Нацполиция 01

Автор: 

Ивано-Франковск (830) люди с инвалидностью (354) Нацполиция (16480) инвалидность (173)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
урода в коляску , парня домой .
показать весь комментарий
17.09.2020 17:33 Ответить
8 років це мало. Це дуже мало для такої потвори. Можливо для цього ублюдка знайдуть ще шось.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:42 Ответить
Мразь. Все что можно сказать относительно этого ублюдка.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:47 Ответить
Германия выделяет ежемесячно до 300 евро на содержание кошки или собаки в приюте.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:57 Ответить
маловато конечно, но мне бы хватило)
показать весь комментарий
17.09.2020 20:22 Ответить
Просто нам до них далеко.
показать весь комментарий
17.09.2020 21:36 Ответить
Что то подобное происходит со всей страной.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:21 Ответить
Каждый народ заслуживает тех правителей, которые его имеют.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:08 Ответить
Сделать "жителя" инвалидом - пусть теперь сам себе попрошайничает!
показать весь комментарий
17.09.2020 22:00 Ответить
 
 