Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших героев АТО/ОС и пообщался с их родными и близкими.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент возложил цветы к мемориальному знаку на Лычаковском кладбище. На территории кладбища похоронены генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник МВД Андрей Соколенко, Герой Украины, известный оперный певец Василий Слипак, другие военные и Герои Небесной Сотни.
"Мои соболезнования и благодарность вам всем - от всех украинцев за тот героизм, что они отдали жизнь ради нас, ради нашего суверенитета", - обратился Зеленский к членам семей погибших воинов.
От имени родственников погибших добровольцев главе государства передали просьбу посодействовать тому, чтобы их имена вспоминали во время памятных мероприятий в "Зале памяти" в Министерстве обороны. Также поднимался вопрос выплат семьям участников боевых действий, умерших после возвращения с фронта; размера обеспечения иждивенцев погибших; расследования обстоятельств гибели военных.
Отдельно учасники встречи акцентировали внимание на обеспечении военных и участников боевых действий жильем, ведь во Львове и области очередь очень большая. Президент поручил изучить ситуацию подробнее и предоставить предложения возможных пилотных проектов.
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А ти, Вова, все паскудиш.
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Як ми поїхали зустрічати Зеленського і закінчили … порізаними колесами
Весь день ми добивались зустрічі з Президентом України. Бігали за ним по всьому Львову. Президент то запізнювався, то проїздив повз нас у кортежі. Ми аж змучились кричати «Вова до Ростова!». Але кричали, бігали, намагались привернути до себе увагу. І привернули. Щоправда, не зовсім так як хотіли.
Спочатку була прекрасна «спецоперація» поліції. Вирішили поговорити з нами, розпитати, а потім, чисто випадково, поряд голосно «говорити по телефону», що Зеленський не приїде. Пані та панове поліцейські, ви хоча б трохи далі сховались, а не у сусідньому ж дворику.
Але справжня несподіванка нас настигла пізніше. Повертаючись до своєї машини, наш активіст побачив її уже з порізаними колесами. До цього ми виходили з неї зі своїм прапором та навіть подумати не могли, що таке трапиться. Це дійсно надзвичаний дивний збіг обставин. Це ж не пісня «Вова» та наші плакати так могли когось розізлити, щоб людині порізали колеса. Проте заява уже пишеться, а адвокати попереджені.
Дякуємо усім, хто сьогодні прийшов! https://www.facebook.com/spravahromad/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
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, https://www.facebook.com/rok.lviv/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
Рух Опору Капітуляції - Львів та ми показали, що справжній Львів - це не бігборди Козицького. Яку б теплу ванну не намагались влаштувати - ми прийдемо і долиємо льодяної води. Хоч і ціною коліс.
Бувай ми здорова моя чорноброва!
Вова купує квитки до Ростова.
Вчора була в нас священня корова,
А нині Вова пензлює до Ростова!
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.