Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших героев АТО/ОС и пообщался с их родными и близкими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент возложил цветы к мемориальному знаку на Лычаковском кладбище. На территории кладбища похоронены генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник МВД Андрей Соколенко, Герой Украины, известный оперный певец Василий Слипак, другие военные и Герои Небесной Сотни.





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"Мои соболезнования и благодарность вам всем - от всех украинцев за тот героизм, что они отдали жизнь ради нас, ради нашего суверенитета", - обратился Зеленский к членам семей погибших воинов.

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От имени родственников погибших добровольцев главе государства передали просьбу посодействовать тому, чтобы их имена вспоминали во время памятных мероприятий в "Зале памяти" в Министерстве обороны. Также поднимался вопрос выплат семьям участников боевых действий, умерших после возвращения с фронта; размера обеспечения иждивенцев погибших; расследования обстоятельств гибели военных.





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Отдельно учасники встречи акцентировали внимание на обеспечении военных и участников боевых действий жильем, ведь во Львове и области очередь очень большая. Президент поручил изучить ситуацию подробнее и предоставить предложения возможных пилотных проектов.