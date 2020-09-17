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Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших героев АТО/ОС и пообщался с их родными и близкими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 01

Президент возложил цветы к мемориальному знаку на Лычаковском кладбище. На территории кладбища похоронены генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник МВД Андрей Соколенко, Герой Украины, известный оперный певец Василий Слипак, другие военные и Герои Небесной Сотни.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 02
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 04
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 05
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 06

"Мои соболезнования и благодарность вам всем - от всех украинцев за тот героизм, что они отдали жизнь ради нас, ради нашего суверенитета", - обратился Зеленский к членам семей погибших воинов. 

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 07

Также смотрите: Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями. ФОТОрепортаж

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 08
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 09

От имени родственников погибших добровольцев главе государства передали просьбу посодействовать тому, чтобы их имена вспоминали во время памятных мероприятий в "Зале памяти" в Министерстве обороны. Также поднимался вопрос выплат семьям участников боевых действий, умерших после возвращения с фронта; размера обеспечения иждивенцев погибших; расследования обстоятельств гибели военных.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 10
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 11

Читайте также: Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС 12

Отдельно учасники встречи акцентировали внимание на обеспечении военных и участников боевых действий жильем, ведь во Львове и области очередь очень большая. Президент поручил изучить ситуацию подробнее и предоставить предложения возможных пилотных проектов.

Автор: 

ветераны (1107) Зеленский Владимир (20444) Львов (4585) потери (4391)


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Топ комментарии
+20
Вони віддали свої життя за Україну.
А ти, Вова, все паскудиш.
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17.09.2020 22:37
+16
С его родственниками тоже встретится, гнида? С дочуркой и отцом.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6832
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17.09.2020 22:45
+12
И что рассказал что заглянул убийцам ихних мужей в глаза и увидел там мир?
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17.09.2020 22:35
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Чому воно паплюжить Героїв своєю присутністю? Жах, 5 років, і таке обрати...
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17.09.2020 22:34 Ответить
И что рассказал что заглянул убийцам ихних мужей в глаза и увидел там мир?
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17.09.2020 22:35 Ответить
Вони віддали свої життя за Україну.
А ти, Вова, все паскудиш.
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17.09.2020 22:37 Ответить
Гоните его нах оттуда. Совершенно случайный и бесполезный идиот попал во власть
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17.09.2020 22:40 Ответить
Содоміт....
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17.09.2020 22:43 Ответить
С его родственниками тоже встретится, гнида? С дочуркой и отцом.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6832
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17.09.2020 22:45 Ответить
протокольные мероприятия вроде...а вызывают отторжение (даже просто фото, не слыша скрипа с блатными нотками)
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17.09.2020 22:45 Ответить
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https://www.facebook.com/sokyra.party.lviv/posts/790885408389508?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

Як ми поїхали зустрічати Зеленського і закінчили … порізаними колесами

Весь день ми добивались зустрічі з Президентом України. Бігали за ним по всьому Львову. Президент то запізнювався, то проїздив повз нас у кортежі. Ми аж змучились кричати «Вова до Ростова!». Але кричали, бігали, намагались привернути до себе увагу. І привернули. Щоправда, не зовсім так як хотіли.
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 4332
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 648

Спочатку була прекрасна «спецоперація» поліції. Вирішили поговорити з нами, розпитати, а потім, чисто випадково, поряд голосно «говорити по телефону», що Зеленський не приїде. Пані та панове поліцейські, ви хоча б трохи далі сховались, а не у сусідньому ж дворику.

Але справжня несподіванка нас настигла пізніше. Повертаючись до своєї машини, наш активіст побачив її уже з порізаними колесами. До цього ми виходили з неї зі своїм прапором та навіть подумати не могли, що таке трапиться. Це дійсно надзвичаний дивний збіг обставин. Це ж не пісня «Вова» та наші плакати так могли когось розізлити, щоб людині порізали колеса. Проте заява уже пишеться, а адвокати попереджені.

Дякуємо усім, хто сьогодні прийшов! https://www.facebook.com/spravahromad/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/spravahromad/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R ГО Справа Громад Львів
, https://www.facebook.com/rok.lviv/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
Рух Опору Капітуляції - Львів та ми показали, що справжній Львів - це не бігборди Козицького. Яку б теплу ванну не намагались влаштувати - ми прийдемо і долиємо льодяної води. Хоч і ціною коліс.

Бувай ми здорова моя чорноброва!

Вова купує квитки до Ростова.
Вчора була в нас священня корова,
А нині Вова пензлює до Ростова!
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17.09.2020 22:56 Ответить
Шо воно до Львова поперлося? Краще б на Дамбас з'їздив та ще раз закінчив війну.
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17.09.2020 23:15 Ответить
всё верно сделал.
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17.09.2020 23:44 Ответить
Само присутствие Зеленского на военном кладбище выглядит как надругательство над памятью героев.
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17.09.2020 23:54 Ответить
У Львові ЗЕбіл - капітулянт зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС. Мабуть хотів їм роз'яснити який же таки добрий мир капітуляція і знищення Української держави, без втрат наших воїнів. . Від захисту та збереження своє рідної Батьківщині своєї суверенної держави від лютого кровавого ворога оккупанта Криму і Донбассу проклятої паРаші, навіть смертью українських героїв. Да... раніше такого зрадника як і цей екс- кловун ЗЕбіл кривавого ЗЕКА Іуду добряче вліпили яйцем , так що він обісцявся и загубив свідомість . А ЗЕбіл виродок спокійно дурить українців , насміхаючись втирає їм що як буде мир - капітуляція України кремлівські фашисти )(уйла миттєво вернуть нам і Крим і Донбас, навіть країні яка ганебно капітуліровала на милість паРаші і стала її безправною кацапською напівколонією..?
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18.09.2020 02:30 Ответить
Воно було ттут: блііііііііііііін, нне встиг
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18.09.2020 06:38 Ответить
Геть бідоносця...дегенератів в спєцприймальник...де це видано, щоб упороте страмило країну на весь світ.
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18.09.2020 08:11 Ответить
Геть бідоносця...дегенератів в спєцприймальник...де це видано, щоб упороте страмило країну на весь світ.
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18.09.2020 08:12 Ответить
Маємо те що мкаємо, 73% лохтората вибрали не гаранта конституції, а сцикливе, тупе, обмежене чмо.
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18.09.2020 08:24 Ответить
Звісно,Порошонко не має жодного відношення...
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18.09.2020 08:27 Ответить
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт терміново приїхав до Львова піднімати жалюгідний рейтинг його ворожої Україні партії " слуга народа кацапів"....В Західній Україні зокрема у Львові соціологічне опитування показує що вся - вся про-кремлівська зараза ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), і бандитів екс - ригоАналів з зграї втікача в паРашу ЗЕКА -Іуди (життя -окупантів і сепаратистів) взагалі не проходить до місцевих органів влади (ЗЕбіли -4,5%, екс - риги 0,5%, шарко ланцюговий пес -кремля 0,4% ...
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
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18.09.2020 08:41 Ответить
І ніхто Зеленому Гавну в хлєбало не плюнув?
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18.09.2020 09:18 Ответить
в нас тепер є два зеки - минулий, той що на ростові, та майбутній ЗеК, що до ростову квитки купує
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18.09.2020 11:46 Ответить
Странно встретился с родственниками погибших, где *** селфи с вилами в жопе?
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18.09.2020 11:59 Ответить
Хоч би хто в очі плюнув цієї "зеленої" капості. Хлопці життя віддали за Україну, а ця "зелена" лялька-рукавичка її здає ворогові!
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18.09.2020 23:28 Ответить
 
 