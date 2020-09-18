Мужчина за 13,2 тыс. грн взятки предлагал пограничнику на Черниговщине пропустить граждан Украины в Россию, - Госпогранслужба. ФОТО

На Черниговщине гражданин Украины пытался организовать схему по пропуску граждан Украины в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Гражданин Украины в августе 2020 предложил инспектору пограничной службы Черниговского пограничного отряда денежные средства в сумме 13 200 гривен за согласие на выезд и беспрепятственное оформление выезда в Российскую Федерацию граждан Украины, в интересах которых он действовал.

Правонарушения разоблачены непосредственно после предоставления пограничнику части неправомерной выгоды в сумме 9 тыс. гривен, лицо задержано, неправомерную выгоду изъяли.

Правонарушение разоблачено в рамках материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.

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