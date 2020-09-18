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Мужчина за 13,2 тыс. грн взятки предлагал пограничнику на Черниговщине пропустить граждан Украины в Россию, - Госпогранслужба. ФОТО

На Черниговщине гражданин Украины пытался организовать схему по пропуску граждан Украины в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Гражданин Украины в августе 2020 предложил инспектору пограничной службы Черниговского пограничного отряда денежные средства в сумме 13 200 гривен за согласие на выезд и беспрепятственное оформление выезда в Российскую Федерацию граждан Украины, в интересах которых он действовал.

Правонарушения разоблачены непосредственно после предоставления пограничнику части неправомерной выгоды в сумме 9 тыс. гривен, лицо задержано, неправомерную выгоду изъяли.

Правонарушение разоблачено в рамках материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.

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Мужчина за 13,2 тыс. грн взятки предлагал пограничнику на Черниговщине пропустить граждан Украины в Россию, - Госпогранслужба 01
Мужчина за 13,2 тыс. грн взятки предлагал пограничнику на Черниговщине пропустить граждан Украины в Россию, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Госпогранслужба (6458) граница (5273) россия (95638) Черниговщина (1485)


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Хай їде ,назавжди !!)))
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18.09.2020 10:49 Ответить
Слабак, порвал бы им документы и пинками выгнал на рашкинскую территорию, устроил бы кино,невероятные приключения долб##бов в расии
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18.09.2020 10:49 Ответить
А за что там предлагать было вообще?)))К касабам ехать это фу.
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18.09.2020 10:50 Ответить
ротація шпигунів фсб...?
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18.09.2020 11:22 Ответить
Как бы только "одна маленькая деталь" Выезд гражданам Украины в россию и так разрешен сейчас.
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18.09.2020 12:15 Ответить
 
 