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Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Госпогранслужба Украины неоднократно призывала граждан иностранных государств, которые планировали попасть в нашу страну с целью паломничества, не пытаться нарушать законодательство Украины и соблюдать правила пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Группу нарушителей выявили и задержали на Закарпатье, а еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей.

"Сегодня ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда вовремя пресекли попытку незаконного пересечения границы и, организовав взаимодействие с Нацполицией, вскоре остановили транспортное средство "Мерседес". Им двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. По данному факту пограничники уже направили сообщение для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, наказанием за которое предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет. О задержании также проинформирована смежная сторона.

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Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца.

Он также направлялся в Украину ночью. На контроле мужчина предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.

Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Через государственную границу его не пропустили. Паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу изъят.

"Кроме этого по информации, поступившей от румынских пограничников, вчера ними прекращено две попытки нарушения границы. В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину", - добавили в Госпогранслужбе.

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Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба 01
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба 02
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба 03
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба 04

Автор: 

Госпогранслужба (6458) граница (5273) хасиды (255) Закарпатская область (2587) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
+6
В Холодный?
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4447
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18.09.2020 11:51
+4
Не так треба.
А як на Дикому Заході.
Приносиш три скальпа сепаратистів - маєш перепустку до Умані і кіло яблук у винагороду.
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18.09.2020 12:05
+4
Хасидов можно ловить по запаху, даже без служебных собак. Погранцы их за пару километров учуют.
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18.09.2020 12:25
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Бабий?) П.С. Господи прости что скажешь)
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18.09.2020 11:50 Ответить
В Холодный?
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4447
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18.09.2020 11:51 Ответить
може их в якийсь яр опридилить? ну лизуть же,як тарганы, спасу немае
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18.09.2020 11:49 Ответить
Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. Источник: https://censor.net/ru/p3220053

Вот теперь они в Украине находятся законно. До момента выдворения.
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18.09.2020 11:49 Ответить
шалом меряне шалом селяне пейсатые цегане
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18.09.2020 11:57 Ответить
Не так треба.
А як на Дикому Заході.
Приносиш три скальпа сепаратистів - маєш перепустку до Умані і кіло яблук у винагороду.
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18.09.2020 12:05 Ответить
Хуцпа в УКРАЇНІ НЕ ДІЄ за порушення ЗАКОНУ кожна хуцпато=крімінальна потвора ОТРИМАЄ СВОЄ..+ сраною-лопатою-по-хуцпатій-пиці
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18.09.2020 12:05 Ответить
Хасидов можно ловить по запаху, даже без служебных собак. Погранцы их за пару километров учуют.
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18.09.2020 12:25 Ответить
Треба запустити флешмоб, побачив хасида повідом поліцію, щоб перевірили чи законно перебуває в Україні
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18.09.2020 12:44 Ответить
да уж, мерзкий народишко однако .а потом удивляется народ, почему они вечно гонимые
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18.09.2020 12:45 Ответить
а хоседы такие, блин, незаметные Растворились бы и никто их не заметил
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18.09.2020 12:49 Ответить
мене дивує той факт, що вони благополучно перебували на території Польші та Угорщини. Там шо - карантину нема?
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18.09.2020 13:00 Ответить
Немає. В тому то і весь цимес.
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18.09.2020 16:31 Ответить
зачем же так издеваться над людьми?
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18.09.2020 13:52 Ответить
Прямо какое-то "нашествие" хасидов в Украину.
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18.09.2020 13:58 Ответить
Ну, головне принциповість була показана. Море радості недолугим ксенофобам.

Хассиды стали заложниками большой политики. Получилась нужная медиа-картинка. А в это время светские израильтяне без проблем уезжают в Европу на период осенних праздников.

С понедельника будут всех пускать, в том числе китайцев безвизово. Но нам это уже не расскажут. Главный месседж для "пересічного" - вирус свирепствует, всем сидеть дома и дышать в тряпочку, никаких митингов - Зе даже хасидов под конвоем не пустил!
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18.09.2020 16:42 Ответить
 
 