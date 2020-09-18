Угрожавшего ножом журналистам мужчину задержали в центре Киева, - Нацполиция. ФОТО
Правонарушитель высказывался нецензурной бранью в адрес съемочной группы телеканала, а затем достал предмет, похожий на нож и начал угрожать им. Полицейские это событие квалифицировали, как хулиганство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время патрулирования в Мариинском парке к полиции обратились журналисты и сообщили, что во время работы съемочной группы неизвестный мужчина угрожал им ножом. Через несколько минут правоохранители задержали правонарушителя, на которого указали заявители.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался киевлянин 1976 года, который находился в розыске за совершение другого уголовного преступления. Мужчину задержали. Во время поверхностного осмотра у него изъяли нож, который будет направлен на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
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у меня всегда с собой в дороге (а это по факту - всегда) - складной нож, мультитул, набор ключей, компас, набор резиновых велокамер (холодное оружие!)))) сигнальный пистолет,, газовый балончик "Кобра" (против стаи собак в лесу и прочих животных ночью - это норма, правда лет десять как всё это есть ничего не применялось изначально) и велонасос - я в зоне риска для авак-овцев и у меня серъёзные проблемы?.. зебилы, у вас псих Кива без намордника и с огнестрелом от Авакова ходит и вопросов к немму нет.......................!?
..депутаны, разрешите, наконец, узаконьте аудиовидеофиксацию - и все оху.ют от правды жЫзни, особенно Ылита.....(