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Угрожавшего ножом журналистам мужчину задержали в центре Киева, - Нацполиция. ФОТО

Правонарушитель высказывался нецензурной бранью в адрес съемочной группы телеканала, а затем достал предмет, похожий на нож и начал угрожать им. Полицейские это событие квалифицировали, как хулиганство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время патрулирования в Мариинском парке к полиции обратились журналисты и сообщили, что во время работы съемочной группы неизвестный мужчина угрожал им ножом. Через несколько минут правоохранители задержали правонарушителя, на которого указали заявители.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался киевлянин 1976 года, который находился в розыске за совершение другого уголовного преступления. Мужчину задержали. Во время поверхностного осмотра у него изъяли нож, который будет направлен на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Угрожавшего ножом журналистам мужчину задержали в центре Киева, - Нацполиция 01
Угрожавшего ножом журналистам мужчину задержали в центре Киева, - Нацполиция 02

Автор: 

журналистика (3300) Киев (25568) Нацполиция (16485) угрозы (851)


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Топ комментарии
+3
Складник на холодняк не потягне.
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18.09.2020 12:46
+2
Апотім здійснив дії схожі на погрозу.
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18.09.2020 12:39
+2
Какой канал,это журналисты или просто журнашлюшки чука и ахметки?
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18.09.2020 12:53
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Апотім здійснив дії схожі на погрозу.
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18.09.2020 12:39 Ответить
Складник на холодняк не потягне.
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18.09.2020 12:46 Ответить
Если им угрожают ,это другое совсем.
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18.09.2020 15:52 Ответить
Сейчас ничего не тянет на холодное оружие.
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18.09.2020 15:53 Ответить
Какой канал,это журналисты или просто журнашлюшки чука и ахметки?
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18.09.2020 12:53 Ответить
На ходу ярлыки цепляешь? Еще и два дебила подхватили.
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18.09.2020 15:55 Ответить
Т.е. ты оправдываешь этого дебила?
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18.09.2020 15:57 Ответить
Как?Оказался не дамбассянином?)))Что творится, что творится...
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18.09.2020 13:02 Ответить
Кива штоле
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18.09.2020 13:50 Ответить
слово против слова и складишок у одного из них..?
у меня всегда с собой в дороге (а это по факту - всегда) - складной нож, мультитул, набор ключей, компас, набор резиновых велокамер (холодное оружие!)))) сигнальный пистолет,, газовый балончик "Кобра" (против стаи собак в лесу и прочих животных ночью - это норма, правда лет десять как всё это есть ничего не применялось изначально) и велонасос - я в зоне риска для авак-овцев и у меня серъёзные проблемы?.. зебилы, у вас псих Кива без намордника и с огнестрелом от Авакова ходит и вопросов к немму нет.......................!?
..депутаны, разрешите, наконец, узаконьте аудиовидеофиксацию - и все оху.ют от правды жЫзни, особенно Ылита.....(
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18.09.2020 15:40 Ответить
Расскажи еще про себя. Всем уже стало интересно.
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18.09.2020 15:56 Ответить
..для тех, кому реально интересно, не вопрос и IP и оператор и даже домашний адрес с нужными паролями... для гурманов-любителей должен оставаться простор для фантазий, а для одноклеточных врагов Украины - трещина для страхов...)
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18.09.2020 16:34 Ответить
как то сумел озадачить покрышками
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18.09.2020 16:24 Ответить
имел ввиду велокамеры
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18.09.2020 16:24 Ответить
 
 