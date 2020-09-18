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Новости Фото Силовики
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Заманили в лес и перерезали горло: полиция в течение трех часов раскрыла жестокое убийство в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева в течение трех часов задержала двух злоумышленников, которые заманили знакомого в лес и перерезали ему горло, чтобы завладеть имуществом потерпевшего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

По данным правоохранителей, вчера около 10 часов в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела мужчины возле водоема в районе "Академгородка". На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленный труп мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями по всему телу.

"При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Проанализировав полученную информацию, оперативники вышли на след подозреваемых в убийстве.

Заманили в лес и перерезали горло: полиция в течение трех часов раскрыла жестокое убийство в Киеве 01

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение трех часов установили лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. Их задержали в Киево-Святошинском районе с привлечением сотрудников спецподразделения полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 рождения. В ходе проведения первоочередных следственных действий и обысков по месту жительства задержанных изъяли многочисленные вещественные доказательства, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления", - добавил Крищенко.

Заманили в лес и перерезали горло: полиция в течение трех часов раскрыла жестокое убийство в Киеве 02

В ходе досудебного расследования уже установлено, что злоумышленники пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес, а чтобы беспрепятственно завладеть его имуществом, напоили снотворным. Увидев, что оно не подействовало, жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи. Мобильный телефон они сдали в ломбард, за что получили 15 000 гривен.

Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователи готовят задержанным сообщение о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Заманили в лес и перерезали горло: полиция в течение трех часов раскрыла жестокое убийство в Киеве 03
Фото: сайт полиции

Киев (25571) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6490)


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Топ комментарии
+20
За такі злочини повинна бути тільки смертна кара.
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18.09.2020 14:10
+18
Людське сміття. Ті нещасні 15000 в Києві можна за місяць заробити охоронцем + одночасно простим двірником...
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18.09.2020 13:53
+18
Тут хуже- у этих и многих хомо эректус вообще нет тормозов в голове. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное, что бы они не дали потомство?
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18.09.2020 13:56
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Или дебилы у которых IQ где то на уровне 60 (не слишком развитая обезьяна шимпанзе).
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18.09.2020 14:07 Ответить
План був бездоганний. На чому ж вони прокололися?
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18.09.2020 14:45 Ответить
пошли сразу здавать мобильный в ломбард,а там везде камеры слежения.
сыщики дали ориентировку во все ламбарды на похищенные вещи убитого,а потом посмотрели видеозапись с камеры наблюдения в ломбарде,показали фотки знакомым убитого и все!
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18.09.2020 16:05 Ответить
а еще по IP мобильного телефона убитого отследили перемещение убийц
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18.09.2020 16:07 Ответить
Откуда сыщики знали, какой именно телепон был у убитого?
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18.09.2020 18:11 Ответить
ето проще простого: главное установить личность убитого,а все остальное приложиться
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19.09.2020 17:15 Ответить
Изучи этот тест лучше. Это ниже среднего показателя.
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18.09.2020 15:48 Ответить
Дурачьё, из-за куска пластика себе обустроили будущее на много лет вперёд.
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18.09.2020 13:49 Ответить
Тут хуже- у этих и многих хомо эректус вообще нет тормозов в голове. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное, что бы они не дали потомство?
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18.09.2020 13:56 Ответить
Нельзя. Потому что наши свиньи будут всем подряд потом пожизненное давать.
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18.09.2020 13:59 Ответить
Это не дурачье, это твари, отобравшие жизнь у молодого мужчины. Из-за куска пластика. Родственникам погибшего надо сделать все, чтобы им на зоне тоже самое.
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18.09.2020 14:19 Ответить
Последняя фраза у вас как-то двусмысленно звучит...хотя ваши эмоции я примерно представляю.
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18.09.2020 14:32 Ответить
Недодоз снотворного...
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18.09.2020 13:50 Ответить
Людське сміття. Ті нещасні 15000 в Києві можна за місяць заробити охоронцем + одночасно простим двірником...
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18.09.2020 13:53 Ответить
Щас!Это ж работать надо!
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18.09.2020 14:05 Ответить
За такі злочини повинна бути тільки смертна кара.
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18.09.2020 14:10 Ответить
Тільки так!
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18.09.2020 14:18 Ответить
рідним горе . співчуваю
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18.09.2020 14:20 Ответить
Юго-восточное русскоязычное быдло.
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18.09.2020 14:45 Ответить
АЗВИРЕЛИ!
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18.09.2020 15:14 Ответить
А ломбард, это уже не скупка краденого? Их привлекать не будут?
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18.09.2020 15:49 Ответить
все ломбарды под колпаком полиции,они сразу же донесли в полицию про етот телефон,
а за ето полиция крышует барыг из ломбарда
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18.09.2020 16:12 Ответить
так же собственно как и пункты приема металлолома
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18.09.2020 16:12 Ответить
Ломбард, это ссуда под залог. Во всяком случае юридически.
Пришел чувак, принес телефон, показал свой паспорт. Где видно "краденность" закладываемого имущества?
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18.09.2020 21:09 Ответить
ты не знал,что у каждого мобильного есть свой imei код ? по нему и вычислили что телефон-убитого
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19.09.2020 17:20 Ответить
В Украине телефоны продают по паспорту?
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19.09.2020 17:58 Ответить
Гоп стоп,а билеты в дыру у них были? Ах жаль история умалчивает
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18.09.2020 17:23 Ответить
Неполноценны и смертельно опасны.
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18.09.2020 18:51 Ответить
А еще хреново то, что я в тех местах гуляю каждую неделю по несколько раз. И всегда там народу довольно много. В том числе такого дерьма. Иногда цыгане там табором стоят. Пару недель назад там на пляже женщину избили и обобрали. Правда, их быстро повязали. Недавно напротив Пролиска ближе к грузинскому ресторану полицейской лентой участок леса огородили. И несколько часов полиция и нацгвардия там стояли возле Житомирской трассы у этого участка. Тоже наверно кого-то порешили.Хреновые времена настали.
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18.09.2020 18:57 Ответить
времена просто военные: ты не знал что Украина воюет с москальной ордой на Донбассе?
вот оттуда и приползает в Украину всякая нечисть
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19.09.2020 17:23 Ответить
 
 