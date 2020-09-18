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Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате. ФОТО

Несколько десятков житомирской психиатрической больницы перекрыли международную трассу "Выступовичи-Могилев-Подольский". Непрерывно двигаясь по пешеходному переходу, люди полностью заблокировали движение, и на трассе образовались пробки длиной в километр.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Последнюю зарплату мы получили за июль месяц. Это около двух тысяч гривен, у некоторых нет и столько. 7 сентября мы были под областным советом, нам пообещали, что за 10 дней эта ситуация будет решена, но прошло больше времени, и ситуация так и не решена", - рассказала журналистам медсестра психбольницы Виктория Корытко.

По словам другого участника протеста Михаила Гринева, у сотрудников больницы нет денег на проезд, и на работу им приходится добираться пешком или на велосипедах.

Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководители отдельных медучреждений получают зарплату в 6-8 раз больше, чем врачи, - НСЗУ

Каждые 15 минут митингующие разблокировали дорогу и пропускали автомобили. Несмотря на это, на дороге образовались пробки длиной в километр.

На встречу с протестующими приехал начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик. Чиновник говорит, что ситуация с невыплатой зарплат сложилась из-за недофинансирования от Национальной службы здоровья.

Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате 02

Также на Цензор.НЕТ: Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль

"На сегодняшний день находятся на рассмотрении Национальной службы здоровья примерно 14-15 миллионов гривен. В течение трех дней он (договор. - Ред.) должен быть подписан, но там есть электронная очередь и, к сожалению, сегодня (18 сентября. - Ред.) в разговоре с НСЗУ я услышал, что у них нет такого, чтобы что-то было вне очереди. Все идет в порядке электронной очереди", - рассказал Суслик.

По словам представительницы Национальной службы здоровья Украины Лилии Гудзь, договоры на предоставление дополнительных услуг центром психического здоровья в настоящее время находятся на стадии подписания. Сразу после подписания средства будут перечислены на счет учреждения.

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Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате 03

Автор: 

больница (1440) долг (1150) дороги (2512) Житомир (684) протест (5858) психиатрия (124) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+7
Так Зеленський вже поїхав.Ви де були раніше?
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18.09.2020 17:11
+6
Дурачьйо, ім бариґу скінулі а оні бунтуют! 😁
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18.09.2020 17:16
+6
Хм.. Супрун уже полтора года как нет. А у врачей задолженность по зарплате, возникшая уже при Зеленском и Степанове. Ай, да ладно, попередники виноватьі.
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18.09.2020 17:18
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Так Зеленський вже поїхав.Ви де були раніше?
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18.09.2020 17:11 Ответить
Зеленський не їхав по Бердичівському шосе в Житомирі, по Київському! На жаль...
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18.09.2020 18:07 Ответить
Это точно сотрудники?
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18.09.2020 17:12 Ответить
Зеленского туда, со всеми слугами, они разрулят, да и самое место им там, после тюряги.🙂🙃😉
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18.09.2020 17:15 Ответить
зачем им зарплата, их деньги пошли на офис президента
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18.09.2020 17:15 Ответить
А есть пожизненная психбольница?
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18.09.2020 17:26 Ответить
Вова, тебя ждут в Житомирской психбольнице..
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18.09.2020 17:15 Ответить
петруха первый на очереди.
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18.09.2020 17:19 Ответить
"петруха", так твоего брата зовут ?
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18.09.2020 17:20 Ответить
Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате - Цензор.НЕТ 5378
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18.09.2020 17:21 Ответить
а КАК ЖЕ 43 НЕ ЛОХ МЫ ВСЕ ВЫПЛАТИЛИ ВРАНЬЕ ЧТО НЕ СЛОВО ТО ВРАНЬЕ ОН ВООБЩЕ О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ ИМЕЕТ ХОТЬ ПОНЯТИЕ ЛИ ТОЛЬКО ПОЕЗДКИ ПО СЕЛАМ ПОТЕМКИНА
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18.09.2020 17:15 Ответить
42
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18.09.2020 17:19 Ответить
Зажрались медики! ПреЗЕдент ездит на велосипеде на работу а они не могут!
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18.09.2020 17:16 Ответить
дыра в бюджете - это техническая проблема
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18.09.2020 17:16 Ответить
Дурачьйо, ім бариґу скінулі а оні бунтуют! 😁
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18.09.2020 17:16 Ответить
Хм.. Супрун уже полтора года как нет. А у врачей задолженность по зарплате, возникшая уже при Зеленском и Степанове. Ай, да ладно, попередники виноватьі.
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18.09.2020 17:18 Ответить
Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате - Цензор.НЕТ 6417
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18.09.2020 17:20 Ответить
Смысл?выпустите пациентов и всё сразу станет нормуль,а то дорогу перекрывать
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18.09.2020 17:25 Ответить
Зачем им просить и унижаться если, у них полная больница потенциальных депутатов. Пусть отправляют их на выборы. Наш мудрый нарид точно кого нибудь выберет.
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18.09.2020 17:28 Ответить
Дебилы. Кому они хуже сделали? Тем людям, которые не смогли вовремя домой попасть и торчали из-за этих пидаров в пробке? Вам подсказать адрес Банковой? Пиляйте туда дорогу перекрывать, дегенераты сраные.
Капец как ненавижу уродов, которые для решения своих проблем берут в заложники совсем не тех людей, которые им эти проблемы сделали.
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18.09.2020 17:32 Ответить
І хто ж їх до банкової довезе? Безкоштовно.
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18.09.2020 18:15 Ответить
Маршрутка с Жыдомира до Киева не так дорого стоит.
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18.09.2020 18:25 Ответить
А у них типа денег нет? И больных своих они ни разу не обворовывают. И на фотках они от голода не шатаются и в джутовые мешки не одеты.
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18.09.2020 18:31 Ответить
С голоду не умереть им помогают родные из близ лежащих сел. У тех есть приусадебные участки и они своим детям помогают овощами и может быть даже мясом, заколят свинку- и раздадут мяско по семьям детей. Это нормально, так Украина выживала в 90- х.
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19.09.2020 01:14 Ответить
А в больнице работают исключительно из альтруизма...
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19.09.2020 23:17 Ответить
Для того, у кого є гроші. І наше українське місто називається ЖИТОмир.
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18.09.2020 18:33 Ответить
Давайте сразу определимся, вы оправдываете их действия или просто соскучились по общению с умным собеседником ?
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18.09.2020 18:37 Ответить
Я за об'єктивність.
Люди не отримують гроші, а маршрутка коштує, нехай, 50 грн. Туди, плюс назад. Не знаю, чи потрібно отримувати якийсь дозвіл, на протест в урядовому кварталі, та підозрюю, що так.
Одягнені люди досить скромно. Одяг базарний. Просто охайний.
У мого брата така ж ситуація. Кожен день на роботу, зарплату затримують.
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18.09.2020 19:09 Ответить
По моему мнению, создавать неудобства во время протеста совершенно посторонним людям - это сродни терроризму. Я понимаю и поддерживаю протест, который не берёт в заложники обычных людей, например митинг под мэрией или в том же Киеве на Майдане касками стучать. Но не думаю, что вы бы сильно обрадовались, проторчав из-за них в пробке или (фантазировать так фантазировать) если вашего родственника скорая из-за пробки не смогла бы довезти в больницу вовремя. Вот все те, кто не смог нормально проехать по дороге - они в чём виноваты перед протестующими? За что их наказали?
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19.09.2020 23:16 Ответить
Де ви бачили бідного медика.В мене сусідка працює в псих лікарні.Та щоб туди поклали треба бабло заплатити.
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19.09.2020 07:57 Ответить
в дурдоме день открытых дверей вызывайте экзорцистов..
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18.09.2020 19:29 Ответить
 
 