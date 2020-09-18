Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате. ФОТО
Несколько десятков житомирской психиатрической больницы перекрыли международную трассу "Выступовичи-Могилев-Подольский". Непрерывно двигаясь по пешеходному переходу, люди полностью заблокировали движение, и на трассе образовались пробки длиной в километр.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Последнюю зарплату мы получили за июль месяц. Это около двух тысяч гривен, у некоторых нет и столько. 7 сентября мы были под областным советом, нам пообещали, что за 10 дней эта ситуация будет решена, но прошло больше времени, и ситуация так и не решена", - рассказала журналистам медсестра психбольницы Виктория Корытко.
По словам другого участника протеста Михаила Гринева, у сотрудников больницы нет денег на проезд, и на работу им приходится добираться пешком или на велосипедах.
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Каждые 15 минут митингующие разблокировали дорогу и пропускали автомобили. Несмотря на это, на дороге образовались пробки длиной в километр.
На встречу с протестующими приехал начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик. Чиновник говорит, что ситуация с невыплатой зарплат сложилась из-за недофинансирования от Национальной службы здоровья.
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"На сегодняшний день находятся на рассмотрении Национальной службы здоровья примерно 14-15 миллионов гривен. В течение трех дней он (договор. - Ред.) должен быть подписан, но там есть электронная очередь и, к сожалению, сегодня (18 сентября. - Ред.) в разговоре с НСЗУ я услышал, что у них нет такого, чтобы что-то было вне очереди. Все идет в порядке электронной очереди", - рассказал Суслик.
По словам представительницы Национальной службы здоровья Украины Лилии Гудзь, договоры на предоставление дополнительных услуг центром психического здоровья в настоящее время находятся на стадии подписания. Сразу после подписания средства будут перечислены на счет учреждения.
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Капец как ненавижу уродов, которые для решения своих проблем берут в заложники совсем не тех людей, которые им эти проблемы сделали.
Люди не отримують гроші, а маршрутка коштує, нехай, 50 грн. Туди, плюс назад. Не знаю, чи потрібно отримувати якийсь дозвіл, на протест в урядовому кварталі, та підозрюю, що так.
Одягнені люди досить скромно. Одяг базарний. Просто охайний.
У мого брата така ж ситуація. Кожен день на роботу, зарплату затримують.