"Бюджет смерти", Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 сентября, проходило пленарное заседание Верховной Рады. Нардепы пообщались с министрами в ходе часа вопросов к правительству. Кроме этого состоялась презентация "Госбюджета-2021".

В ходе часа вопросов к правительству парламентарии заслушали вицепремьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Резникова. Он рассказал о работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе выступления Резников отметил, что реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение.

Далее слово взял врио министра образования Сергей Шкарлет и рассказал об обеспечении учебного процесса в условиях усиления в Украине коронавирусной болезни и состоянии начисления заработной платы работникам учреждений образования. Кроме того, Шкарлет прокомментировал информацию об обнаружении в его докторской диссертации 87,4% плагиата.

Также в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с конкурсом на должность главы САП и заявил, что "безвиз не отменяется", добавив, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона.

Кроме того, сегодня в Верховной Раде представили проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Во время презентации проекта "Госбюджета-2021" министр финансов Сергей Марченко отметил, что минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.





Нардеп "Голоса" Инна Совсун с Иваном Кириленко ("Батькивщина")





Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова здоровается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым.





Нардепы Михаил Макаренко ("ОПЗЖ") и Артем Дубнов ("Слуга народа") приветствуют министра здравоохранения Максима Степанова в ложе Кабмина.





"Слуга народа" Андрей Мотовиловец





Глава Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак что-то спрашивает у спикера Рады Дмитрия Разумкова.



Сегодня у стен Рады проходила пациентская акция "Бюджет смерти-2021", участники которой требовали от депутатов увеличить расходы на здравоохранение в Государственном бюджете на 2021 год.





Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук с коллегой по фракции "Слуга народа" Юрием Мысягиным.





Артур Герасимов ("Европейская Солидарность") с коллегой Марией Ионовой.



Инна Совсун ("Голос") и глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа")





"Слуги народа" Роман Каптелов и Галина Янченко.





Нардеп "ОПЗЖ" Михаил Макаренко (разговаривает по телефону) и "слуга народа" Артем Дубнов.





Нардеп "ОПЗЖ" Михаил Папиев и Степан Кубив ("Европейская Солидарность")





"Слуга народа" Сергей Литвиненко и Александр Ковалев ("Довира")





Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отвечает на вопросы нардепов.







Нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич выбирает коньяк. Стоит отметить, что один из рассматриваемых "вариантов" стоит порядка 6 тыс. грн.





И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в ходе часа вопросов к правительству.





"Слуга народа" Антон Яценко и Тарас Батенко ("Довира")







Соглава фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович здоровается со спикером Рады Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.







"Слуга Народа" Галина Янченко с медицинским пластырем.





Министр здравоохранения Максим Степанов демонстрирует что-то в телефоне спикеру Дмитрию Разумкову.





"Слуга народа" Андрей Клочко беседует с замминистра внутренних дел Антоном Геращенко в ложе правительства.





Александр Герега ("За будущее").





Экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль пишет нардепу "ОПЗЖ" Юрию Загороднему с просьбой не голосовать за законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", мотивируя это тем, что проект закона "наносит серьезный вред животноводству".





Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замглавы фракции Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков.





Нардеп "Слуги народа" Николай Сольский читает что-то смешное в телефоне.





Нардепы слушают доклад Кабмина во время часа вопросов к правительству.

Фото: Цензор.НЕТ