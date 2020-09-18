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"Бюджет смерти", Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 сентября, проходило пленарное заседание Верховной Рады. Нардепы пообщались с министрами в ходе часа вопросов к правительству. Кроме этого состоялась презентация "Госбюджета-2021".

В ходе часа вопросов к правительству парламентарии заслушали вицепремьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Резникова. Он рассказал о работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе выступления Резников отметил, что реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение.

Далее слово взял врио министра образования Сергей Шкарлет и рассказал об обеспечении учебного процесса в условиях усиления в Украине коронавирусной болезни и состоянии начисления заработной платы работникам учреждений образования. Кроме того, Шкарлет  прокомментировал информацию об обнаружении в его докторской диссертации 87,4% плагиата.

Также в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с конкурсом на должность главы САП и заявил, что "безвиз не отменяется", добавив, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона.

Кроме того, сегодня в Верховной Раде представили проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". 

Во время презентации проекта "Госбюджета-2021" министр финансов Сергей Марченко отметил, что минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн. 

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 01

Нардеп "Голоса" Инна Совсун с Иваном Кириленко ("Батькивщина")

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 02

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова здоровается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 03

Нардепы Михаил Макаренко ("ОПЗЖ") и Артем Дубнов ("Слуга народа") приветствуют министра здравоохранения Максима Степанова в ложе Кабмина.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 04

"Слуга народа" Андрей Мотовиловец

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 05

Глава Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак что-то спрашивает у спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 06
Сегодня у стен Рады проходила пациентская акция "Бюджет смерти-2021", участники которой требовали от депутатов увеличить расходы на здравоохранение в Государственном бюджете на 2021 год.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 07

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук с коллегой по фракции "Слуга народа" Юрием Мысягиным. 

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 08

Артур Герасимов ("Европейская Солидарность") с коллегой Марией Ионовой.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 09
Инна Совсун ("Голос") и глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа")

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 10

"Слуги народа" Роман Каптелов и Галина Янченко.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 11

Нардеп "ОПЗЖ" Михаил Макаренко (разговаривает по телефону) и "слуга народа" Артем Дубнов.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 12

Нардеп "ОПЗЖ" Михаил Папиев и Степан Кубив ("Европейская Солидарность")

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 13

"Слуга народа" Сергей Литвиненко и Александр Ковалев ("Довира")

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 14

Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отвечает на вопросы нардепов.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 15
Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 16

Нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич выбирает коньяк. Стоит отметить, что один из рассматриваемых "вариантов" стоит порядка 6 тыс. грн.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 17

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в ходе часа вопросов к правительству.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 18

"Слуга народа" Антон Яценко и Тарас Батенко ("Довира")

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 19
Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 20

Соглава фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович здоровается со спикером Рады Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 21
Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 22

"Слуга Народа" Галина Янченко с медицинским пластырем.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 23

Министр здравоохранения Максим Степанов демонстрирует что-то в телефоне спикеру Дмитрию Разумкову.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 24

"Слуга народа" Андрей Клочко беседует с замминистра внутренних дел Антоном Геращенко в ложе правительства.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 25

Александр Герега ("За будущее").

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 26

Экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль пишет нардепу "ОПЗЖ" Юрию Загороднему с просьбой не голосовать за законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", мотивируя это тем, что проект закона "наносит серьезный вред животноводству". 

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 27

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замглавы фракции Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 28

Нардеп "Слуги народа" Николай Сольский читает что-то смешное в телефоне.

Бюджет смерти, Шуфрич выбирает коньяк и час вопросов к правительству, - работа ВР 18 сентября 29

Нардепы слушают доклад Кабмина во время часа вопросов к правительству.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29257) госбюджет (1186) Загородний (22) Кириленко Иван (103) Папиев Михаил (42) Рабинович Вадим (246) Шуфрич Нестор (953) Яценко Антон Батькивщина (130) Герега (155) Кубив Степан (183) Геращенко Антон (1438) Совсун Инна (76) Герасимов Артур (313) Степанов Максим (2062) Брыль Константин (11) Мысягин Юрий (56) Батенко Тарас (9) Резников Алексей (1170) Разумков Дмитрий (1521) Янченко Галина (72) Стефанчук Руслан (658) Корниенко Александр (658) Бабак Сергей (32) Радуцкий Михаил (287) Верещук Ирина (504) Литвиненко Сергей (14) Клочко Андрей (38) Сольский Николай (55) Третьякова Галина (118) Мотовиловец Андрей (41) Иванисов Роман (29) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+15
Шото Шуфрич расслабился, коньяки выбирает, давно по "зажиттю" не получал
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18.09.2020 17:29
+12
Коли ми їх позбудемось...
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18.09.2020 17:30
+6
Рабинович то у зе-спикеров походу парень свой.
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18.09.2020 17:36
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Well they feed upon the poor…

Они
кормятся за счёт бедных…
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18.09.2020 17:26 Ответить
Шото Шуфрич расслабился, коньяки выбирает, давно по "зажиттю" не получал
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18.09.2020 17:29 Ответить
головне - пластир потім собі на лоба приклеяти))
Хоча... фраза "до *изди той пластир" - більш відповідає дійсності для "слуги урода"))
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18.09.2020 18:34 Ответить
Коли ми їх позбудемось...
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18.09.2020 17:30 Ответить
когда население станет народом и перестанет верить красивым лозунгам.
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18.09.2020 22:12 Ответить
а станет верить некрасивым?
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20.09.2020 22:25 Ответить
а некрасивые лозунги - это почему-то правда...
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21.09.2020 07:32 Ответить
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замглавы фракции Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков, на этом фото 4 человека, 4 невидимка, только Я его вижу?
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18.09.2020 17:31 Ответить
Четвёртого все видят. Он просто не опознан.
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18.09.2020 17:38 Ответить
Рабинович то у зе-спикеров походу парень свой.
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18.09.2020 17:36 Ответить
Я сам був за ринок землі,але хіба в нас може щось бути нормально?Он коли прийняли закон про ринок землі,від тоді в моє місті,гелікоптери розліталися.По моєму від Гереги.Герега вже мільярдер.Короче кажучи з України нічого не буде.Українці втратили через карантин гроші,а такі як Герега збагатилися.Після виборів десь знову закриють Україну.
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18.09.2020 17:36 Ответить
Быдлота.
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18.09.2020 20:15 Ответить
всё нормально, дружат семьями, знамёна остаются на входе
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19.09.2020 11:59 Ответить
 
 