На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Майдане Незалежности журналисты и правозащитники провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших украинских журналистов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы акции напомнили, что несмотря на давление гражданского общества и международных организаций точка в расследовании убийства журналиста Георгия Гонгадзе так и не поставлена. Хотя исполнители преступления были осуждены, заказчиков до сих пор не установили. А один из убийц Гонгадзе, экс-генерал МВД Алексей Пукач, осужденный к пожизненному заключеннию, может выйти на свободу, если кассационный суд смягчит наказание.
К сожалению, смерть Гонгадзе - не единственный насильственное преступление против журналистов. За годы независимости в Украине было убито почти 70 журналистов. Виновники большинства - не названы.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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