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На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности журналисты и правозащитники провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших украинских журналистов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 01

Организаторы акции напомнили, что несмотря на давление гражданского общества и международных организаций точка в расследовании убийства журналиста Георгия Гонгадзе так и не поставлена. Хотя исполнители преступления были осуждены, заказчиков до сих пор не установили. А один из убийц Гонгадзе, экс-генерал МВД Алексей Пукач, осужденный к пожизненному заключеннию, может выйти на свободу, если кассационный суд смягчит наказание.

На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 02
На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно

На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 04

На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 05
На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 06
На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 07

К сожалению, смерть Гонгадзе - не единственный насильственное преступление против журналистов. За годы независимости в Украине было убито почти 70 журналистов. Виновники большинства - не названы.

На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 08

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На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 09
На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег 10

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) Гонгадзе Георгий (769) Киев (25572) Богачук Олег (1462)


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На каждые выборы журналисты достают из шкафа труп Гонгадзе на палочке и начинают им размахивать, напоминая, что неплохо было бы и доплатить, особенно в случае, когда белое всенепременно надо называть чёрным. (С) "Сборник традиций и народных поверий Украины"
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18.09.2020 18:41 Ответить
Можна назвати це вшануванням пам'яті ДВОХ переможних революцій...
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18.09.2020 18:59 Ответить
Сейчас в раде коалиция тушек зеленского и мертведчука, поэтому при зеленой сопле, чучму не посадят за заказ убийства Гонгадзе
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18.09.2020 19:30 Ответить
А почему Порошенко не посадил, у него было много времени.
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18.09.2020 19:43 Ответить
в отличии от вашего таиланда, в Украине, у предизента нет полномичий судьи, прокуратуры и следствия. этим занимаются соответсвующие органы.
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18.09.2020 22:09 Ответить
основоположника чествуют
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18.09.2020 21:05 Ответить
НЕОБХОДИМО ПО ЧАЩЕ ВСПОМИНАТЬ !!! И ЧТОБЫ УБИЙЦЫ ЖУРНАЛИСТОВ БЫЛИ НАКАЗАНЫ !!! ИЛИ БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ УБИЙЦ !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
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19.09.2020 12:32 Ответить
 
 