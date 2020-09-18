Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций. ФОТО

На учения в Украину прибыли военные военные ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольтво США в Украине.

В сообщении отмечается: "Сила партнерства: военные ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций, основанных на авиабазе Королевских воздушных сил Милденхолл (Англия), готовятся к началу тренировок вместе с войсками 8-го полка спецназа Украины во время учений "Fiction Urchin", которые начались 17 сентября под Винницей.

352 крыло сил специальных операций США развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способность спецназа Украины и увеличить усилия по набору персонала с помощью различных видов взаимодействия с подразделениями спецназа Украины".