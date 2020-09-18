Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций. ФОТО
На учения в Украину прибыли военные военные ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольтво США в Украине.
В сообщении отмечается: "Сила партнерства: военные ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций, основанных на авиабазе Королевских воздушных сил Милденхолл (Англия), готовятся к началу тренировок вместе с войсками 8-го полка спецназа Украины во время учений "Fiction Urchin", которые начались 17 сентября под Винницей.
352 крыло сил специальных операций США развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способность спецназа Украины и увеличить усилия по набору персонала с помощью различных видов взаимодействия с подразделениями спецназа Украины".
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Редкая птица в наших краях!
В Винницу прибыла авиация НАТО, в том числе конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.
Они прилетели в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020"
''Ви чули, як Ту-22М3 звуковий барьєр ріже''
І що смішного.На великий висоті на початку 90-х вони літали.Може це був ТУ-160.В нас ів спеціалістів майже не залишилось.
Повірте... Нікому та техніка потрібна не була. Значну частину банально порізали. З вертольотами складніше... От іх багато продали... Але хто знав , що парашка нападе? Так що не плачте за тим, що само по собі нікому не потрібне було. Да й зараз..Міг-29 1991 року..це зовсім не Міг-29 2019 року. А дял того ..щоб було ..так я Ви бажаете... треба будо мати ДЕРЖАВУ .... а з нашим нарІдом ні держави і нічого не буде. Вибрали преЗЕрватива... потім виберуть ЖоппоБлок... Все до цього йде! То ж не плачте за рукою.... коли голови нема. З повагою!((((
Я знав,що москаль ворог.Не знали тільки не далекі люди.
Тут погоджуюсь.
А хунта зараз не можлива.Навіть не знаю,що буде далі.
У нас, на 30-му році незалежності, і на шостому році війни з россійськими агрессорами, 73,22% голосують по факту, ПРОТИ ДЕРЖАВНОСТІ України.
А неученье - московитское рабство.
пропутинских************* сколько душа пожелает!