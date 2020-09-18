"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Склероз отступил...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем

Путинский тандем

Читайте на "Цензор.НЕТ": От прозрачности избрания нового главы САП зависит наша поддержка Украины, - заявление посольств США и Евросоюза

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" объединились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко

Борец с "эпохой бедности"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опубликовало переговоры "слуги народа" Юрченко и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО

"Социальный лифт"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Голосовал? Получи!

Результат плодотворной работы

The end

"Моя команда"

Вирус коррупции

Пам'ятай про це!

Из коллекции "Слуги народа"

Старая, старая сказка ...

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