"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Склероз отступил...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем
Путинский тандем
Читайте на "Цензор.НЕТ": От прозрачности избрания нового главы САП зависит наша поддержка Украины, - заявление посольств США и Евросоюза
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" объединились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко
Борец с "эпохой бедности"
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опубликовало переговоры "слуги народа" Юрченко и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО
"Социальный лифт"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов
Голосовал? Получи!
Результат плодотворной работы
The end
"Моя команда"
Вирус коррупции
Пам'ятай про це!
Из коллекции "Слуги народа"
Старая, старая сказка ...
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вже другий президент отримує.
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https://twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат
Вова! Що з тобою?
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