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"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Склероз отступил...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Путинский тандем

Читайте на "Цензор.НЕТ": От прозрачности избрания нового главы САП зависит наша поддержка Украины, - заявление посольств США и Евросоюза

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" объединились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Борец с "эпохой бедности"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опубликовало переговоры "слуги народа" Юрченко и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Социальный лифт"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Голосовал? Получи!

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Результат плодотворной работы

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

The end

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Моя команда"

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Вирус коррупции

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Пам'ятай про це!

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Из коллекции "Слуги народа"

Социальный лифт, вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Старая, старая сказка ...

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Медведчук Виктор (1789) Фокин Витольд (101) фотожаба (14414) Верещук Ирина (504) Юрченко Александр (101) Мария Фокина (12)


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Топ комментарии
+55
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2681
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18.09.2020 21:53
+49
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9249
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18.09.2020 22:10
+48
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2293
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18.09.2020 21:53
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18.09.2020 21:50 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2293
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18.09.2020 21:53 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2681
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18.09.2020 21:53 Ответить
почесна дуже.
вже другий президент отримує.
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18.09.2020 21:59 Ответить
...ну, это может получить прижизненно И можно выдвинуть это чмо еще на одну премию
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7036
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18.09.2020 22:02 Ответить
шнобелевская премия по нему плачет
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18.09.2020 22:18 Ответить
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1847
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21.09.2020 13:33 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7368
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18.09.2020 21:54 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3157
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18.09.2020 21:55 Ответить
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18.09.2020 21:56 Ответить
Потєрпєвший пєчального образа

"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1892
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18.09.2020 21:58 Ответить
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18.09.2020 21:59 Ответить
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18.09.2020 21:59 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9816
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18.09.2020 22:01 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1226
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18.09.2020 22:02 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5374
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18.09.2020 22:03 Ответить
Точніше вана залєтєла.
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18.09.2020 22:07 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8814
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18.09.2020 22:05 Ответить
https://twitter.com/lemberg_15
https://twitter.com/lemberg_15
https://twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат

Вова! Що з тобою?

"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2193 "Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7377
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18.09.2020 22:05 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6764
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18.09.2020 22:06 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2935
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18.09.2020 22:06 Ответить
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18.09.2020 22:19 Ответить
Пєця не допустить. 73% поруч з мародером Пєцєю на одному гектарі не сядуть, не те, що вийти на один Майдан. Злочинці і спільники Пєця і Зєля все прорахували.
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18.09.2020 22:20 Ответить
Ванюця... А Зеля появился с твоей помощью. А Порох отъявился с ней же. Они и тебя прорахували? Что ты переметнешься аки глист, с одного организма на другой, с другого на третий и так далее? Будешь так, типа, метаться пока не что? Или кто, кого дожидаешься?
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18.09.2020 22:38 Ответить
Ні. Зєлю привів Пєця. В першому турі вигравала Юля. Але Пєціно ЦВК сфалшувало результат на користь Зєлі. Бо Зєля Пєцє не страшний, вони - спільники, а їх протистояння удаване, постановочне. Навіть Пєцін штаб дивувавсь, що Пєця нервував тільки перед першим туром. а в другому був спокійний, як удав, хоч не мав жодного шансу на перемогу. Юля їх спільний ворог.
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19.09.2020 00:00 Ответить
Вигравала Юля... Та не правда. Не вигравала, хоч тресни. Я бы понял тебя, пиши ты правду, но- всё указывает против неё, а у тебя одни росказни. Напридумывать не сложно, доказать нечем. И- топил ты ЗА Зелю и ПРОТИВ Порошенко, и полюбасу ТВОЯ вина в происходящем сейчас. Оттого и пишу- они и тебя прорахували? Угадали, что станешь метаться?
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19.09.2020 09:55 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9249
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18.09.2020 22:10 Ответить
Барбоса вже теж скоро з дому виженуть.
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18.09.2020 22:18 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4412
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18.09.2020 22:18 Ответить
Додам ще:
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1425
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18.09.2020 22:31 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2455
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18.09.2020 22:25 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8890
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18.09.2020 22:30 Ответить
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 731
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18.09.2020 22:41 Ответить
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6387
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19.09.2020 00:59 Ответить
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19.09.2020 19:19 Ответить
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19.09.2020 22:10 Ответить
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6943

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20.09.2020 21:51 Ответить
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"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5116
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22.09.2020 04:18 Ответить
 
 