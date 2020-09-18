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Новости Фото Силовики
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Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, устроивших стрельбу в центре Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 01

"Оперативники спецподразделения "К" УСБУ в Одесской области мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов, расположенных в центре Одессы. Выходцы из кавказского региона устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Двое из них получили ранения", - говорится в сообщении.

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 02
Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 03

Также читайте: В Никополе произошла стрельба: двое погибших (обновлено)

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 04

Пули попали даже в окна противоположного дома.

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 05
Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 06

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 07
Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 08

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По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 09
Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 10
Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 11

Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.

Смотрите: Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен. ВИДЕО

Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ 12

Автор: 

Одесса (7897) правоохранительные органы (2970) СБУ (19924) силовики (2799) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+43
Задовбали вже ці ішаки.І не кажіть за расизм.Цих осіб мало по чисельності,але за ними всюди золоті верби ростуть.Приїжджають сюди,бо українці занадто толерантні.
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18.09.2020 21:55
+23
Якщо би в нас дійсно були патріотичні мвс і сбу,то за декілька місяців би серйозно очистили Україну від таких бандюків.
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18.09.2020 21:57
+22
https://censor.net/ru/user/412256 Тільки расизм з їхньої сторони.Ми їх тут не вбиваємо.А вони тут продають наркоту,вбивають.катують,займаються сутенерством.Як це назвати? Як з ними боротися? Відпустити і в попки цілувати?
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19.09.2020 00:38
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Правила форума Совет форумчан
Задовбали вже ці ішаки.І не кажіть за расизм.Цих осіб мало по чисельності,але за ними всюди золоті верби ростуть.Приїжджають сюди,бо українці занадто толерантні.
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18.09.2020 21:55 Ответить
Не скоромничайте, це і є справжній расізм
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19.09.2020 00:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/412256 Тільки расизм з їхньої сторони.Ми їх тут не вбиваємо.А вони тут продають наркоту,вбивають.катують,займаються сутенерством.Як це назвати? Як з ними боротися? Відпустити і в попки цілувати?
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19.09.2020 00:38 Ответить
А эти хачики что негры???? Они не негроидной и не монголоидной расы, т.е такой же расы как мы. Просто они отморозки и дармоеды, которые привыкли жить бандитизмом.
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19.09.2020 14:04 Ответить
Подожди,вступим у ЕС...Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ - Цензор.НЕТ 1266
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19.09.2020 14:04 Ответить
Странно, но Польша в ЕС, а в Польше их почти нету ...
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19.09.2020 20:28 Ответить
в Польщі і євреїв майже нема, а у нас вони вже навіть в офіційній владі
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21.09.2020 07:28 Ответить
пан жил в Польске ? если б жил - не говорил бы таких глупостей....
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21.09.2020 07:33 Ответить
Трошки перевдяглися в маски
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18.09.2020 21:57 Ответить
Якщо би в нас дійсно були патріотичні мвс і сбу,то за декілька місяців би серйозно очистили Україну від таких бандюків.
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18.09.2020 21:57 Ответить
"..як би , да каби .."
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18.09.2020 21:58 Ответить
У силових структурах націоналіст - більший ворог, ніж хабарник, корупціонер чи сепаратист
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
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18.09.2020 22:03 Ответить
Вівторок, 27 лютого 2018
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18.09.2020 22:10 Ответить
саме так..традиції неофеодалізму непорушні..
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18.09.2020 22:13 Ответить
так , непорушні ... доки їх не порушать !
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18.09.2020 22:17 Ответить
не мені вам розповідати, що нема кому це робити..достатньо глянути кого проголошено найпатріотичнішим патріотом, кого "катом" кацапів і чим здебільшого зайняти наче праві патріоти..
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18.09.2020 22:31 Ответить
тому що "хабарник, корупціонер чи сепаратист" працюють заради той самої справи, що й деякі з них - розвалу нашої країни
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21.09.2020 07:30 Ответить
CБУ зайняті ************* діями шахтерів у Кривому Розі.
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18.09.2020 23:35 Ответить
деятели грузинской культуры под патронатом мишико?
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18.09.2020 22:02 Ответить
в каждой "культуре" есть куча таких деятелей, главное их вовремя выявлять и награждать, к сожалению наши органы выявления плохо работают профилактически, а только уже по факту свершившегося "концерта"
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19.09.2020 12:50 Ответить
Опять чечены? Потому что ичкерийцы вместе с ЗСУ воюют?
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18.09.2020 22:04 Ответить
жили-були собі звірятка .....
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18.09.2020 22:05 Ответить
Что мешает «мгновенно- среагировавшим» профильным спецслужбам «организовать банкет» указанных участникам опг в отдаленных катакомбах Одессы и помочь им там навсегда остаться? )))
Вопрос был риторический. Ответ очевиден: патамуша «спицслужбы» лейтенанта бакланава и рюкщакяна вернулись к своей обычной практике - доению бандитов и обслуге суркисов/каламойских
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18.09.2020 22:24 Ответить
А тут видать разобрались, что бандиты не из тех и не из других - можно и на камеру «геройски» отработать: приехать черепки с разбитой посуды помотать да раненых и обосравшихся жертв разборок поподбирать...
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18.09.2020 22:25 Ответить
Смешно. Чурки с сбу территории не поделили. А выставляют как борьбу с преступностью.
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18.09.2020 22:38 Ответить
Перестрелка произошла в ресторане «Арарат» на Аркадийском плато.Как сообщили источники в правоохранительных органах, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, схлестнулись с ворами-борсеточниками. Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира. Пресс-центр СБУ сообщил, что это была спецоперация и сотрудники ведомства «задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы».
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18.09.2020 23:05 Ответить
Невже в наш час пластикових карток можна заробити на барсетках? Я пригадую, як один мій друг носив у барсетці розчіску і презерватив.
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19.09.2020 00:44 Ответить
З деякими країнами такі потрібен візовий режим й перевірка кандидатів на візу нормальна!!! Тут своїх ує#анів висточає з тягою до криминалу так ще з іньших країн їдуть!
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19.09.2020 02:36 Ответить
одесса это и есть преступное гетто а шашлыкистоны одни из его винтиков выслать назад в ереван..шо вы хотели городок у моря там каждый кустик крышуется ватным опг
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19.09.2020 04:01 Ответить
Лица, не тронутые интеллектом , распластались на асфальте. Подмести бы этот биомусор и вытрусить за пределами Украины. Всякое быдло сидит в Одессе , труха точно такой же выкормыш из опг, переодетый в красивый костюм.
Кстати, барсеточники моей подруге на 6 й Фонтана , чтобы сумку украсть , выбили в машине стекло. Т е они уже не заморачиваются с отвлечением внимания и другими классическими приемами этого жанра.
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19.09.2020 07:23 Ответить
забирайте в помощники депутата арахамии))) хуже не будэт)))
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19.09.2020 15:23 Ответить
 
 