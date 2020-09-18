Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, устроивших стрельбу в центре Одессы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецподразделения "К" УСБУ в Одесской области мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов, расположенных в центре Одессы. Выходцы из кавказского региона устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Двое из них получили ранения", - говорится в сообщении.
Пули попали даже в окна противоположного дома.
По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.
Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.
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https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
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