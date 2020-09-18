Задержаны члены ОПГ, устроившие стрельбу в центре Одессы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, устроивших стрельбу в центре Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецподразделения "К" УСБУ в Одесской области мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов, расположенных в центре Одессы. Выходцы из кавказского региона устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Двое из них получили ранения", - говорится в сообщении.





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Пули попали даже в окна противоположного дома.









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По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.







Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.

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