Тысячи жителей Запорожья вышли на акцию "Маю право дихати". ФОТОрепортаж

Многие жители Запорожья пришли на площадь Героев в противогазах, масках и с плакатами. На плакатах у них было написано "Имею право дышать", "Хочу дышать чистым воздухом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Последнее время я работаю в онкологии и та статистика становится страшной. Мы хотим, чтобы дети жили здоровыми и наши близкие не болели. Мы не хотим, чтобы закрывались заводы. Мы хотим, чтобы количество выбросов уменьшили", - говорит организатор акции "Ми маємо право дихати" врач Ирина Лосева.

На митинг вышли тысячи горожан. У одних в руках государственные флаги, у других плакаты: "Нечем дышать", "Хочу дышать чистым воздухом, а не слушать обещания руководства города", "Грязные лёгкие "фэйри" не отмоет" - таких плакатов сотни.

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Организаторы митинга зачитали резолюцию, которую приняли участники, ее сможет подписать каждый желающий. В понедельник ее передадут руководству областной госадминистрации.

На митинг пришёл и председатель Запорожской ОГА Виталий Боговин. По его словам, областная власть работает над программой снижения выбросов. Он также заявил, что в ОГА снова создали департамент экологии, который был ликвидирован несколько месяцев назад предыдущим губернатором Виталием Туринком.

"Мы ходим с вами одними улицами и дышим одним воздухом. Наша задача - создать все условия, чтобы воздух был чище", - сказал Боговин.

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Запорожцы не верят в то, что уже завтра в городе станет чище воздух, но молчать больше могут.

"Я вышла с плакатом, на котором написала, что нас убьёт не ковид, а выбросы. Объясню, от ковида умирают не все, а те, кто в особой зоне риска - пожилые люди и те, у кого проблемы со здоровьем. А как у запорожцев может не быть проблем со здоровьем? Я не припомню, чтобы столько запорожцев выходили на митинги. Люди вышли потому, что накипело. Запорожцам нужен не новый сквер, а чистый воздух", - говорит запорожанка Екатерина Маркова.

Во время акции горожане подписывали резолюцию митинга. Мероприятие продолжалось более часа.









































