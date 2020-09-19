В Ужгороде пьяная 23-летняя водитель Skoda влетела в дерево, погибла 19-летняя пассажирка. ФОТО
В ночь на субботу, 19 сентября, в Ужгороде по улице Собранецкой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 19-летняя девушка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Закарпатской области.
По данным полиции, 23-летняя водитель Skoda Fabia не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и влетела в дерево. Она была в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения одна из пассажирок, 19-летняя жительница Ужгорода получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице. Еще одна 22-летняя пассажирка, после оказания медицинской помощи доставлена домой.
Водителя Skoda задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полиция открыла дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.
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Какой ценный комментарий! Вроде того, что земля - круглая.
Особливо цікаво було спостерігати спілкування такого поцієнта з дописувачами із згаданих країн
И милиции перепадёт
Ты будешь скорбеть?
Кто не знает, что можно пройти не взорвавшись?
Кто не знает, что можно пьяным доехать без приключений?
уж тот себя не обидит - отвернет на инстинкте, а значит есть шанс.
от на нее и садись - не ошибешься...