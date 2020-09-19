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В Ужгороде пьяная 23-летняя водитель Skoda влетела в дерево, погибла 19-летняя пассажирка. ФОТО

В ночь на субботу, 19 сентября, в Ужгороде по улице Собранецкой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 19-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, 23-летняя водитель Skoda Fabia не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и влетела в дерево. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения одна из пассажирок, 19-летняя жительница Ужгорода получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице. Еще одна 22-летняя пассажирка, после оказания медицинской помощи доставлена домой.

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Водителя Skoda задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция открыла дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.

В Ужгороде пьяная 23-летняя водитель Skoda влетела в дерево, погибла 19-летняя пассажирка 01

Автор: 

ДТП (7677) Нацполиция (16492) пьянство (867) Ужгород (434)


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Топ комментарии
+35
именно из таких случиев понимаю эфектвность принцыпа в Норвегие - если водитель пьян, то лишает водительских удостоверении и всех пасажиров, скажу так, нет желающих ехать вместе с выпившим водителём.
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19.09.2020 15:59
+13
Одна извилина-и та не в голове.......
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19.09.2020 16:02
+10
Ну вот.... а садиться с бухой бабой опасно, наверное девушке об этом говорили.
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19.09.2020 15:58
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Ну вот.... а садиться с бухой бабой опасно, наверное девушке об этом говорили.
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19.09.2020 15:58 Ответить
_Вот так вот... Девочка погибла, хотя это было совсем не обязательно. Не садитесь за руль поддатыми - это убивает!
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19.09.2020 15:58 Ответить
да три дурепы в стельку пьяными были и не жалко... головой надо думать а не...то что в трусиках....
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19.09.2020 16:38 Ответить
_На самом деле жалко. Девочке вовсе не обязательно было умирать в 19. Это не обязательно должно было случиться, можно было избежать такого сценария.
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19.09.2020 16:49 Ответить
например не быть ТП ? ..... это практичесски не реально.
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19.09.2020 18:34 Ответить
"Это не обязательно должно было случиться"
Какой ценный комментарий! Вроде того, что земля - круглая.
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19.09.2020 19:01 Ответить
Ви таки нам будете сміятися, але тут на Цензорі є адепти пласкої Землі. На їхню "думку", Антарктиди не існує ("это ледяная стена, которая опоясывает земной блин!"). Також до купи не існує Ґавстралії та Канади.
Особливо цікаво було спостерігати спілкування такого поцієнта з дописувачами із згаданих країн В Ужгороді п'яна 23-річна водійка Skoda влетіла в дерево, загинула 19-річна пасажирка - Цензор.НЕТ 4694
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19.09.2020 22:38 Ответить
именно из таких случиев понимаю эфектвность принцыпа в Норвегие - если водитель пьян, то лишает водительских удостоверении и всех пасажиров, скажу так, нет желающих ехать вместе с выпившим водителём.
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19.09.2020 15:59 Ответить
Толково, а что мешает просто не сесть в машину с пьяной бабой???? Обязательно законы...
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19.09.2020 16:02 Ответить
дополнительный стимуль - для тех которым туго доходит.
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19.09.2020 21:17 Ответить
В Швеции тюремное заключение на месяц, помимо лишения прав. При этом без разницы - свой гражданин или иностранец. Это если просто поймали пьяным за рулем.
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19.09.2020 18:01 Ответить
это тоже хорошо, но я с намёком о пасажиров, о их солидарной ответственности.
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19.09.2020 21:16 Ответить
От промиле сильно зависит
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19.09.2020 21:20 Ответить
Очень низкий порог, насколько я помню. А дальше - без разницы. Все равно месяц.
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19.09.2020 21:38 Ответить
Что--то на уровне бокала пива или легкого вина.
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19.09.2020 21:39 Ответить
Одна извилина-и та не в голове.......
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19.09.2020 16:02 Ответить
Родители новую машинку купят, или кто там,
И милиции перепадёт
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19.09.2020 16:07 Ответить
Люди,будьте свідомими.В нас і так проблем вистачає.Непотрібно,ще й по дурості помирати.
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19.09.2020 16:19 Ответить
вот как-то без скорби.....
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19.09.2020 16:23 Ответить
Ну вот аналогия: вменяемый, умеющий читать человек пойдет, несмотря на предупредительные надписи, через минированый участок.
Ты будешь скорбеть?
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19.09.2020 16:28 Ответить
ох аналогия )
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19.09.2020 16:35 Ответить
Честная.
Кто не знает, что можно пройти не взорвавшись?
Кто не знает, что можно пьяным доехать без приключений?
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19.09.2020 17:00 Ответить
самое безопасное место в машине - заднее сидение за водителем,
уж тот себя не обидит - отвернет на инстинкте, а значит есть шанс.
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19.09.2020 16:51 Ответить
Какой ценный комментарий! Мне что, не садиться в машину, если место за водителем занято?
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19.09.2020 19:08 Ответить
та у тебя без проблем - бутылка есть?
от на нее и садись - не ошибешься...
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19.09.2020 19:16 Ответить
У тебя, типа американского кацапа все мысли вокруг бутылки и задницы вертятся.
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19.09.2020 19:25 Ответить
За умов зустрічного повздовжного удару може і бути найбільш небезпечним
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21.09.2020 08:04 Ответить
..существует вероятность, что за некоторое время перед этим "инстаслучаем" какой-то "скучный лох" мог отговаривать "крутых девчОнок" не садиться в таком состоянии в машину.. но он же - лох, а багини всё знают из телевизора - там - море примеров. где теория Дарвина не работает..(
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19.09.2020 17:17 Ответить
Накинулися на дівчину! Це ж вам не 6 чоловік як у Зайцевої...Можно й умовно покарати....Сумний жарт!
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19.09.2020 17:19 Ответить
В этом ДТП из пострадавших невиновно только дерево, остальные получили, что заслужили (за свою беспечность и безответсвенность)!
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19.09.2020 17:20 Ответить
мокрощєлка отримавши посвідчення водія за два відсоса, вирішила що вона вже Шумахер....
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19.09.2020 18:34 Ответить
Эти девки похожи на Крис и Энджи из кацапского сериала. Сила искусства в том, что нет разницы между украинскими дурами и кацапскими.
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19.09.2020 19:17 Ответить
Спасибо дереву. Оно спасло жизни НЕВИННЫХ людей.... Призываю ужгородцев оказать дереву помощь в выздоровлении....А бухая убийца должна посидеть лет 10, минимум... Пока мозги не вырастут...
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19.09.2020 19:33 Ответить
Очень хорошо. Теория Дарвина работает.
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19.09.2020 19:51 Ответить
Где эта уголовная ответственность за пьяное вождение, о которой так долго говорили?
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19.09.2020 21:50 Ответить
Пора вводить расстрельную статью.
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19.09.2020 22:23 Ответить
мажорня дохнет по выходным это классика отожратая пиццой гамбургером помоем коктейлем и в рай тпшный))
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20.09.2020 12:41 Ответить
 
 