В Ужгороде пьяная 23-летняя водитель Skoda влетела в дерево, погибла 19-летняя пассажирка. ФОТО

В ночь на субботу, 19 сентября, в Ужгороде по улице Собранецкой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 19-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, 23-летняя водитель Skoda Fabia не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и влетела в дерево. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения одна из пассажирок, 19-летняя жительница Ужгорода получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице. Еще одна 22-летняя пассажирка, после оказания медицинской помощи доставлена домой.

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Водителя Skoda задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция открыла дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.